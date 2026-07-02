US Open: Wall Street oddaje część wzrostów po otwarciu sesji🚩 Tesla traci mimo wyższych dostaw

- Słabsze dane z rynku pracy wspierają Wall Street, bo zwiększają oczekiwania na bardziej ostrożne podejście Fed, mimo że futures oddały część początkowych wzrostów.
- Nasdaq 100 pozostaje blisko rekordów, zaledwie 2,5% poniżej ATH i z wynikiem +18,4% YTD, ale wysokie wyceny przy P/E 30 zwiększają wrażliwość rynku na rozczarowania.
- Szerokość rynku pozostaje solidna, bo ponad 60% spółek jest powyżej średniej 200-sesyjnej, choć ostatnio liderami są raczej materiały, finanse i dobra konsumpcyjne niż technologia.
- Słabsze dane z rynku pracy wspierają Wall Street, bo zwiększają oczekiwania na bardziej ostrożne podejście Fed, mimo że futures oddały część początkowych wzrostów.
- Nasdaq 100 pozostaje blisko rekordów, zaledwie 2,5% poniżej ATH i z wynikiem +18,4% YTD, ale wysokie wyceny przy P/E 30 zwiększają wrażliwość rynku na rozczarowania.
- Szerokość rynku pozostaje solidna, bo ponad 60% spółek jest powyżej średniej 200-sesyjnej, choć ostatnio liderami są raczej materiały, finanse i dobra konsumpcyjne niż technologia.
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy nadal rosną, choć oddały część wzrostów, które osiągnęły lokalny szczyt chwilę po publikacji słabszego od oczekiwań raportu z rynku pracy USA. W czerwcu gospodarka dodała jedynie 57 tys. miejsc pracy wobec prognozowanych 115 tys., co zwiększyło oczekiwania, że Fed może dłużej wstrzymać się z podwyżkami stóp procentowych - zwłaszcza w kontekście już sporo niższych cen ropy.. Rentowność 2-letnich obligacji USA spadła po publikacji danych, wspierając nastroje na rynku akcji. Po środowej przecenie inwestorzy ponownie kupują część spółek półprzewodnikowych, a AMD, Intel i Micron zyskują w handlu przedsesyjnym. Lepszy sentyment w USA kontrastuje jednak z mocną przeceną technologii w Azji, gdzie szczególnie słabo wypadły Samsung i SK Hynix.
- Rynek pracy USA rozczarował: zatrudnienie wzrosło o 57 tys. wobec oczekiwanych 115 tys., ale stopa bezrobocia spadła do 4,2%.
- Futures na Wall Street rosną: Dow Jones zyskuje 0,5%, S&P 500 rośnie o 0,4%, a Nasdaq-100 o 0,3%.
- Półprzewodniki próbują odbicia: AMD, Intel i Micron rosną po około 1% po wcześniejszej presji na sektor chipów.
Nasdaq 100 pozostaje zaledwie 2,5% poniżej historycznego maksimum, a od początku roku zyskał 18,4%, co potwierdza utrzymujący się długoterminowy trend wzrostowy. Wskaźnik c/z a poziomie 30 wskazuje jednak, że wyceny największych spółek technologicznych pozostają wymagające. Największą siłę w ostatnich dniach wykazują sektory materiałów, finansów i dóbr konsumpcyjnych, podczas gdy najsłabiej zachowują się spółki technologiczne i internetowe. Szerokość rynku pozostaje solidna – ponad 60% spółek znajduje się powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej. Wśród liderów względnej siły nadal dominują spółki związane z AI i półprzewodnikami, takie jak Marvell Technology, ARM Holdings czy Intel.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Wykres US100 (interwał D1)
Patrząc na wykres widzimy, że kontrakt na US100 nootwany jest powyżej EMA50 (pomarańczowa linia), co wskazuje na dominujące wzrostowe momentum - widzimy też formacje rysujących się coraz wyższych dołków. Z drugiej strony istotny opór wyznaczają okolice 30300 punktów (poprzednie reakcje cenowe) - wsparcia natomiast możemy szukać przy 29400 punktach.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
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Tesla (-1%) – Akcje producenta samochodów elektrycznych tracą mimo publikacji lepszych od oczekiwań wyników dostaw za II kwartał. Tesla dostarczyła 480 126 pojazdów, wyraźnie powyżej konsensusu wynoszącego 406 600, a także więcej niż 384 000 pojazdów dostarczonych w analogicznym okresie rok wcześniej.
- Alphabet (-1%) – Akcje Google spadają po tym, jak europejski sąd utrzymał w mocy karę antymonopolową w wysokości 4,1 mld euro (4,67 mld USD). Grzywna dotyczy praktyk związanych z promowaniem własnych aplikacji w systemie Android kosztem konkurencji.
- Bending Spoons (-7%) – Akcje włoskiej spółki technologicznej cofają się po środowym debiucie giełdowym. Mimo dzisiejszego spadku kurs pozostaje około 40% powyżej ceny IPO osiągniętej podczas pierwszej sesji.
- AeroVironment (+4%) – Producent technologii obronnych zyskuje po podpisaniu kontraktu o wartości 500 mln USD z armią USA na rozwój systemów przeciwdziałania dronom (counter-drone capabilities).
Akcje Tesli (interwał D1)
Patrząc na notowania Tesli widzimy potencjalną formację trójkąta - jeśli cena nie wybije się powyże 425 USD za walor, istotnym ryzykiem pozostaje wybicie dołem z formacji i test 390 USD. Z drugiej strony wzrost powyżej górnego ograniczenia mógłby otworzyć drogę do 480 USD (szczyty z 2025 roku).
Źródło: xStation5
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