Gaz ziemny spada po wyższej zmianie zapasów w raporcie EIA

Zmiana zapasów gazu ziemnego EIA: +87 mld stóp sześciennych (Bcf) wobec prognozy +84 Bcf i poprzedniego odczytu +76 Bcf.
Kontrakty terminowe na gaz ziemny lekko tracą po publikacji danych.
NATGAS (interwał M30)
Kontrakt terminowy na gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) pozostaje pod wyraźną presją podaży, a notowania utrzymują się poniżej średnich EMA50 oraz EMA200, co potwierdza dominację sprzedających zarówno w krótkim, jak i średnim terminie. Rynek testuje obecnie kluczową strefę wsparcia w okolicach 3,15 USD, gdzie kupujący kilkukrotnie próbowali zatrzymać spadki, jednak momentum pozostaje słabe – wskaźnik MACD utrzymuje się poniżej linii równowagi i nie generuje wiarygodnego sygnału kupna. Zdecydowane wybicie poniżej tego poziomu mogłoby otworzyć drogę do dalszego ruchu w kierunku 3,10–3,05 USD, natomiast ewentualne odbicie wymagałoby najpierw powrotu powyżej średniej EMA200, co byłoby pierwszym sygnałem wygasania presji podażowej. Do tego czasu każdy wzrost należy traktować raczej jako korektę w dominującym trendzie spadkowym niż początek trwałego odwrócenia trendu.
Źródło: xStation 5
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