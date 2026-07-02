  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
16:19 · 2 lipca 2026

🛢️Ropa wraca do punktu wyjścia. Nagranie

Michał Stajniak
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Wicedyrektor Działu Analiz

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • Ropa naftowa wraca do punktu wyjścia sprzed wojny z Iranem
  • Zapasy ropy naftowej znajdują się na niskim poziomie
  • Ceny produktów pozostają wysokie
  • Co dalej z ceną w krótkim terminie i czy jest szansa na 60 USD w przyszłym roku?

Zapraszamy do obejrzenia najnowszej aktualizacji dotyczącej bieżącej sytuacji na rynku ropy:

 

Michał Stajniak

Wicedyrektor Działu Analiz

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