US OPEN: Wall Street pogłębia spadki

Indeks technologiczny NASDAQ 100 stracił już od końca stycznia ponad 10%. Obawy o utrzymanie tempa i skali wzrostów wśród spółek zaangażowanych w AI lub znajdujących się pod jej presją pogłębiły się w odpowiedzi na konflikt w Zatoce Perskiej. Piątkowa sesja rozpoczyna się istotnymi spadkami, kontrakty na główne indeksy tracą ponad 1%. Największe spadki notuje Russell 2000, gdzie sięgają one już niemal 2%.

Rynek skupia się głównie na coraz większej liczbie negatywnych sygnałów ze spółek technologicznych oraz na coraz mniejszych perspektywach deeskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej. Sytuację pogarsza rosnąca niepewność co do perspektyw inflacyjnych oraz polityki banków centralnych.

Dane makroekonomiczne:

Uniwersytet Michigan ponownie opublikował dane na temat oczekiwań inflacyjnych i sentymentu konsumentów.

Oczekiwania inflacyjne (1 rok): 3,8% (oczekiwano: 3,4%; poprzednio: 3,4%)

Oczekiwania inflacyjne (5 lat): 3,2% (oczekiwano: 3,2%; poprzednio: 3,3%)

Oczekiwania konsumentów: 51,7 (oczekiwano: 54,1; poprzednio: 56,6)

Obecne warunki: 55,8 (oczekiwano: 57,8; poprzednio: 56,6)

W danych widać wyraźne przyspieszenie spadku nastrojów konsumentów. Znacznie wzrosły też oczekiwania dotyczące krótkoterminowej inflacji.

US100 (D1)

Kupujący wydają się całkowicie tracić inicjatywę. Kurs gwałtownie przebił średnią EMA200, co jest bardzo silnym sygnałem spadkowym. Średnia EMA50 przecięła również od góry EMA100, co wzmacnia sygnał prospadkowego momentum. Obecnie kurs wydaje się z trudem utrzymywać poziom FIBO 78,6, jednak pokonanie także tego poziomu może okazać się kwestią czasu. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: