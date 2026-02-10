US Open: Wall Street rośnie mimo słabej sprzedaży detalicznej

Sesja na Wall Street rozpoczęła się w umiarkowanym tonie, a główne indeksy notują dziś lekkie zwyżki. S&P 500 rośnie o około 0,2 %, Nasdaq o 0,1 %, natomiast Dow Jones zyskuje blisko 0,7 %. Rynek akcji w USA utrzymuje pozytywny sentyment po wczorajszym zamknięciu, kiedy indeksy zakończyły dzień głównie na plusie, a Dow Jones osiągnął nowy rekordowy poziom zamknięcia, co pokazuje trwającą akumulację i relatywną siłę największych spółek. Zwłaszcza w sektorze technologicznym, który odbija po wcześniejszych spadkach.

W kontekście makroekonomicznym pojawiły się właśnie dane o sprzedaży detalicznej w USA za grudzień, które okazały się znacząco słabsze od oczekiwań. Sprzedaż w ujęciu miesiąc do miesiąca nie wzrosła, a komponent „core”, czyli wyłączający sprzedaż samochodów, również pozostał na poziomie zerowym. Taki odczyt wskazuje na możliwe spowolnienie wydatków konsumenckich, co może ograniczać dynamikę gospodarczą i osłabiać presję inflacyjną wynikającą z popytu. Jednocześnie koszty pracy rosną, lecz wolniej niż prognozowano, co dodatkowo neutralizuje ryzyko nadmiernego wzrostu cen. Słabsze dane konsumenckie w połączeniu z obecnymi odczytami sugerują, że inflacja może nadal spadać, co zwiększa prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna przyjmie bardziej „gołębią” postawę, a w przyszłości możliwe będą obniżki stóp procentowych.

Żródło: XTB Research

Kontrakty na US500 (S&P 500) rosną nieznacznie podczas dzisiejszej sesji. Pozytywny sentyment w sektorze technologicznym wspiera wyceny, mimo że dane makro dotyczące sprzedaży detalicznej okazały się słabsze od oczekiwań. Słabe wyniki konsumpcji mogą zwiększać szanse na łagodniejszą politykę monetarną Fed, co dodatkowo sprzyja w utrzymaniu pozytywnego sentymentu.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Alphabet(GOOGL.US) pozyskał 20 miliardów dolarów z emisji obligacji, które sfinansują rozwój działalności w zakresie sztucznej inteligencji. Sprzedaż obligacji, o różnych terminach zapadalności, wzbudziła ogromne zainteresowanie inwestorów, przekraczające 100 miliardów dolarów. Środki mają wesprzeć inwestycje w centra danych i technologie AI, a firma planuje w 2026 roku wydatki kapitałowe na poziomie nawet 185 miliardów dolarów. Dodatkowo pojawiają się informacje, że spółka chce emitować obligacje o zapadalności 100 lat denominowane w funtach brytyjskich.

Akcje S&P Global(SPGI.US) znacznie potaniały po publikacji wyników finansowych za czwarty kwartał oraz prognoz na 2026 rok, które rozczarowały inwestorów. Kurs spółki traci około 7%, po tym jak firma przedstawiła prognozę zysku na akcję na 2026 rok poniżej średnich oczekiwań analityków, mimo że przychody kwartalne nieco wzrosły. Prognozowany wzrost zysków i przychodów na ten rok jest słabszy niż wcześniej, co rodzi obawy o tempo rozwoju i utrzymanie dotychczasowej dynamiki.

Akcje Datadog(DDOG.US) rosną po publikacji wyników za czwarty kwartał 2025 roku, ponieważ spółka wypracowała lepsze od oczekiwań przychody i zysk. Datadog odnotował wzrost przychodów o około 29 % rok do roku do 953 mln USD, a skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,59 USD, przewyższając prognozy analityków. Ponadto firma przedstawiła prognozę przychodów na pierwszy kwartał 2026 roku powyżej oczekiwań rynku, co dodatkowo wspiera nastroje inwestorów. Pomimo że przewidywany zysk na akcję na Q1 jest nieco poniżej konsensusu, mocne wyniki i pozytywna perspektywa w zakresie przychodów przyczyniają się do umocnienia notowań Datadog na giełdzie

Akcje Spotify(SPOT.US) rosną po publikacji wyników za czwarty kwartał 2025 roku i prognozy na kolejny okres, które okazały się lepsze od oczekiwań rynku. Firma odnotowała silny wzrost liczby aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) oraz subskrybentów premium, co przełożyło się na wyższe przychody i poprawę rentowności. Spotify również przedstawiło prognozę na pierwszy kwartał 2026 roku, uwzględniając dalszy wzrost bazy użytkowników i solidne wyniki finansowe, co spotkało się z pozytywną reakcją inwestorów i umocnieniem kursu akcji.

Akcje Coca‑Coli(KO.US) spadają po opublikowaniu wyników za czwarty kwartał 2025 roku. Choć zysk na akcję nieco przewyższył prognozy, przychody okazały się niższe od oczekiwań, a umiarkowana prognoza sprzedaży na 2026 rok zwiększa presję na spółkę

