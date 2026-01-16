US OPEN: Wyniki banków i funduszy wspierają wyceny.

- Sezon wyników, banki pokazują siłę.
- Trump chce ustalać oprocentowanie
- Produkcja przemysłowa w USA rośnie
- Producenci RAM korzystają na niedoborze
Sentyment inwestorów pod koniec tygodnia poprawia sektor finansów, który skupia uwagę rynku swoimi wynikami. Większość spółek z tej branży pozytywnie zaskakuje oczekiwania co wspiera główne indeksy. Inwestorzy dodatkowo już dyskontują wygaszenie potencjalnego ryzyka konfliktu w Iranie, co pokazują m.in. ceny ropy. Liderem wzrostów jest NASDAQ100 które kontrakty rosną o ok. 4%. S&P500 oraz Russell ograniczają wzrosty do okolic 0,2%. Najgorzej radzi sobie Dow, którego kontrakty spadają o ok. 0,1%.
Na dobrych wynikach spółek finansowych ciążą jednak wypowiedzi Donalda Trumpa. Rynek nie zapomniał o sporze między Jerome Powellem a administracją prezydenta. Jednocześnie sam prezydent głośno wypowiadał się o pomysłach wprowadzenia górnego limitu oprocentowania kredytów dla banków w USA.
Dane makroekonomiczne:
Dziś inwestorzy otrzymali dane z przemysłu USA, który wgl. danych FED miał się dobrze w grudniu 2025.
Produkcja przemysłowa wzrosła w ujęciu miesięcznym o 0,4%. A wzrost w ujęciu roczny spadł z 2,52% do 2%. Zaskoczył przemysł wytwórczy, który wzrósł o 0,2% mimo oczekiwań spadku w ujęciu miesięcznym. Całkowite wykorzystanie mocy przerobowych wzrosło do 76,3%
US100 (D1)
Źródło: xStation5
Rynek zbliża się do kluczowego momentu, w którym będzie musiał się on zdecydować o przejściu przez strefę oporu na 25900. Jeśli kupującym nie uda się po raz 4 pokonać poziomu, podaż może przejąć inicjatywę i sprowadzić cenę w okolicę FIBO 38,2.
Wiadomości ze spółek:
- AST SpaceMobile (ASTS.US): Spółka rośnie o ponad 7% po podpisaniu kontraktów na systemy obrony powietrznej.
- Micron (MU.US): Rynek wycenia dalszy wzrost producentów pamięci RAM na fali skrajnego niedoboru na tym rynku. Wyceny spółki rosną o ok. 4%.
- BlackRock (BLK.US): Znany fundusz znacznie przebija oczekiwania rynku w wynikach. EPS sięgają 13,16$ a przychody rosną do 7 miliardów dolarów. Spółka rośnie na otwarciu o ok. 7%
- ImmunityBio (IBRX.US): Spóła bio-technalogiczna rośnie o 17% po tym, jak wstępne szacunki zysków netto okazały się o 700% większe od oczekiwań.
- Regions Financial Corporation (RF.US): Spółka okazała się niechlubnym wyjątkiem sezonu wyników banków. Jako jeden z nielicznych instytucji finansowych, rozczarował oczekiwania zarówno pod względem EPS jak i przychodów. Kurs akcji spada o ponad 3%.
Podsumowanie dnia: Banki i sektor tech ciągną indeksy w górę 🏭 Mocne dane z przemysłu USA
