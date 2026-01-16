US OPEN: Wyniki banków i funduszy wspierają wyceny.

Sentyment inwestorów pod koniec tygodnia poprawia sektor finansów, który skupia uwagę rynku swoimi wynikami. Większość spółek z tej branży pozytywnie zaskakuje oczekiwania co wspiera główne indeksy. Inwestorzy dodatkowo już dyskontują wygaszenie potencjalnego ryzyka konfliktu w Iranie, co pokazują m.in. ceny ropy. Liderem wzrostów jest NASDAQ100 które kontrakty rosną o ok. 4%. S&P500 oraz Russell ograniczają wzrosty do okolic 0,2%. Najgorzej radzi sobie Dow, którego kontrakty spadają o ok. 0,1%.

Na dobrych wynikach spółek finansowych ciążą jednak wypowiedzi Donalda Trumpa. Rynek nie zapomniał o sporze między Jerome Powellem a administracją prezydenta. Jednocześnie sam prezydent głośno wypowiadał się o pomysłach wprowadzenia górnego limitu oprocentowania kredytów dla banków w USA.

Dane makroekonomiczne:

Dziś inwestorzy otrzymali dane z przemysłu USA, który wgl. danych FED miał się dobrze w grudniu 2025.

Produkcja przemysłowa wzrosła w ujęciu miesięcznym o 0,4%. A wzrost w ujęciu roczny spadł z 2,52% do 2%. Zaskoczył przemysł wytwórczy, który wzrósł o 0,2% mimo oczekiwań spadku w ujęciu miesięcznym. Całkowite wykorzystanie mocy przerobowych wzrosło do 76,3%

US100 (D1)

Źródło: xStation5

Rynek zbliża się do kluczowego momentu, w którym będzie musiał się on zdecydować o przejściu przez strefę oporu na 25900. Jeśli kupującym nie uda się po raz 4 pokonać poziomu, podaż może przejąć inicjatywę i sprowadzić cenę w okolicę FIBO 38,2.

Wiadomości ze spółek: