US OPEN: Wyniki kwartalne wspierają wzrost akcji w USA

Sezon wyników kwartalnych potwierdza dobrą kondycję firm z indeksu S&P 500, z niemal 70% sprzedaży i 85% zysków powyżej prognoz, najwyższymi od około czterech lat. Wyniki Mag7 w najbliższych dniach będą kluczowe dla utrzymania rekordowych poziomów indeksów.

Sezon wyników kwartalnych potwierdza dobrą kondycję amerykańskiego rynku akcji. Wśród spółek z indeksu S&P 500, które już opublikowały raporty, prawie 70% sprzedaży okazało się wyższe od prognoz analityków, a aż 85% firm osiągnęło lepsze wyniki zysków niż przewidywano, co jest najwyższym poziomem niespodzianek od około czterech lat. Takie rezultaty pokazują, że firmy skutecznie radzą sobie z wyzwaniami makroekonomicznymi, takimi jak rosnące koszty surowców, zakłócenia w łańcuchach dostaw czy presja inflacyjna, jednocześnie utrzymując tempo rozwoju w kluczowych obszarach działalności.

W najbliższych dniach szczególną uwagę inwestorów przyciągną wyniki pozostałych firm Mag7, czyli Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta. Wyniki tych spółek mają istotny wpływ na indeksy giełdowe i w dużej mierze odzwierciedlają kondycję całego sektora technologicznego oraz innowacyjnego. Pozytywne zaskoczenia w tym segmencie mogą podtrzymać rekordowe poziomy S&P 500 i Nasdaq 100, podczas gdy słabsze rezultaty mogą zwiększyć selektywność rynku i wywołać korekty w wycenach spółek bardziej wrażliwych na zmiany koniunktury.

Równocześnie uwagę inwestorów przyciąga decyzja Fed, która jest jednym z głównych czynników wpływających na nastroje na rynku. Obecne wyceny zakładają około 25 punktów bazowych obniżki stóp procentowych, co wprowadza ostrożny optymizm, szczególnie w sektorze technologicznym oraz w firmach zależnych od finansowania wzrostu. Z drugiej strony jakikolwiek sygnał utrzymania restrykcyjnej polityki monetarnej lub wskazujący na dalszą presję inflacyjną może prowadzić do korekt i zwiększenia selektywności inwestycji.

W skrócie, nadchodzące raporty największych spółek, w tym Mag7, w połączeniu z decyzją Fed będą kluczowym czynnikiem kształtującym kierunek rynku akcji w najbliższych dniach. Inwestorzy powinni łączyć analizę wyników kwartalnych z obserwacją polityki monetarnej, wskaźników makroekonomicznych i sygnałów technicznych, aby ocenić, które segmenty rynku mają największy potencjał wzrostu, a gdzie należy zachować większą ostrożność.

US500 (interwał H1)

Kontrakty na SP500 pokazują wyraźny i stabilny trend wzrostowy, utrzymujący się od połowy października. Cena porusza się w wyraźnym kanale wzrostowym, co świadczy o dominacji kupujących i systematycznym napływie popytu. Średnie kroczące EMA 15, 50 oraz 100 potwierdzają siłę rynku, a krótkoterminowa EMA pozostaje powyżej średnich długoterminowych, co wskazuje na trwałość trendu. Wskaźnik RSI na poziomie około 71 wskazuje lekkie wykupienie, co może prowadzić do krótkoterminowej korekty lub konsolidacji, ale nie zagraża utrzymaniu trendu. Obecna cena znajdująca się blisko górnej granicy kanału sugeruje możliwość chwilowego oddechu, choć byki wciąż kontrolują rynek.

Wiadomości ze spółek:

UnitedHealth (UNH.US) notuje wzrost o około 0,3%, po tym jak wyniki za trzeci kwartał znacznie przewyższyły oczekiwania. Przychody wzrosły o 12% do 113,2 mld USD, a zysk na akcję wyniósł 2,59 USD (skorygowany 2,92 USD). Firma podniosła też prognozę zysku na cały 2025 rok do co najmniej 16,25 USD na akcję, nieco powyżej konsensusu rynkowego. Mimo presji kosztowej, UnitedHealth skutecznie zarządza kosztami i inwestuje w rozwój technologii medycznych, co budzi pozytywne nastroje inwestorów.

SoFi Technologies (SOFI.US) tracą około 2% na wartości mimo opublikowaniu mocnych wyników za trzeci kwartał i rekordowym wzroście liczby użytkowników swojej platformy do niemal miliona nowych członków. Firma podniosła prognozę zysku na 2025 rok do 0,37 USD na akcję, przekraczając wcześniejsze prognozy, co wskazuje na dynamiczny wzrost oraz rosnące zainteresowanie cyfrowymi usługami finansowymi.

Amazon (AMZN.US) rośnie o około 0,6% po ogłoszeniu planów zwolnienia około 14 000 pracowników korporacyjnych w ramach restrukturyzacji, mającej na celu uproszczenie struktury oraz skoncentrowanie się na kluczowych segmentach działalności, takich jak chmura AWS i AI. Mimo zwolnień, inwestorzy pozytywnie oceniają decyzję firmy jako krok do zwiększenia efektywności i konkurencyjności.

Microsoft (MSFT.US) zyskuje o ponad 3% po ogłoszeniu rozszerzenia współpracy z OpenAI. Microsoft wspiera zmianę OpenAI w organizację działającą na rzecz dobra publicznego i zwiększa swoją inwestycję w firmę, która obecnie jest warta około 135 miliardów dolarów. To strategiczne posunięcie podkreśla zaangażowanie Microsoft w rozwój sztucznej inteligencji i jej wdrażanie w własnych produktach, co spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony rynku.

Akcje Confluent (CFLT.US) rosną o 11% po publikacji wyników za trzeci kwartał 2025, które przewyższyły oczekiwania rynku. Firma, specjalizująca się w platformach do przetwarzania strumieni danych w czasie rzeczywistym, osiągnęła przychody na poziomie 298,5 mln USD, co oznacza wzrost o około 19% rdr i przewyższa prognozy analityków na poziomie 292,5 mln USD. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,13 USD, czyli 33,6% powyżej oczekiwań wynoszących 0,10 USD. Wzrost notowań odzwierciedla pozytywną reakcję inwestorów na solidne wyniki kwartalne.