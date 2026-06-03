Przegląd rynkowy 🚩 Ropa rośnie 2%, akcje Inditexu rosną mimo spadków w Europie

Kontrakty na ropę rosną blisko 2% i sprzyjają ochłodzniue nastrojów na rynkach akcji: niemiecki DE40 cofa się 0,8%, a na Starym Kontynencie wyróżnia się hiszpański SPA45, który notuj 0,8% wzrost dzięki prawie 6% zwyżce akcji giganta odzieżowego - Inditexu (właściciela Zary). Po danych PMI z Europy inwestorzy czekają na raport o zmianie zatrudnienia na prywatnym rynku pracy ADP (14:15) oraz ISM usług z USA (16:00) Główny czynnik ryzyka: eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie podbiła ceny ropy, choć Donald Trump zasugerował, że rozmowy z Iranem nadal trwają.

eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie podbiła ceny ropy, choć Donald Trump zasugerował, że rozmowy z Iranem nadal trwają. Najbardziej cierpią sektory wrażliwe na paliwo: Lufthansa i Air France tracą po ok. 2 % .

Lufthansa i Air France tracą po ok. 2 . Słabo wyglądają spółki motoryzacyjne: sektor motoryzacyjny spada o 1,5% , ciągnąc rynek niemiecki w dół.

sektor motoryzacyjny spada o , ciągnąc rynek niemiecki w dół. Retail był liderem sesji: sektor detaliczny zyskał ok. 2%, najmocniej spośród głównych sektorów - wsparty wynikami Inditexu - mimo to Euro Stoxx 50 traci prawie 0,35%. Finalne odczyty PMI wypadły powyżej prognoz rynkowych. Szczególnie pozytywnie zaskoczyły dane dla strefy euro, gdzie zarówno PMI usług, jak i PMI złożony były wyraźnie lepsze od oczekiwań. Mimo poprawy, wszystkie wskaźniki pozostają poniżej 50 pkt, co nadal wskazuje na kurczenie się aktywności gospodarczej, choć w wolniejszym tempie niż zakładano. Finalny indeks PMI dla usług w Niemczech: 48,1 pkt (prognoza: 47,8 pkt, poprzednio: 47,8 pkt)

48,1 pkt (prognoza: 47,8 pkt, poprzednio: 47,8 pkt) Finalny złożony indeks PMI dla Niemiec: 48,8 pkt (prognoza: 48,6 pkt, poprzednio: 48,6 pkt)

48,8 pkt (prognoza: 48,6 pkt, poprzednio: 48,6 pkt) Finalny złożony indeks PMI dla strefy euro: 48,5 pkt (prognoza: 47,5 pkt, poprzednio: 47,5 pkt)

48,5 pkt (prognoza: 47,5 pkt, poprzednio: 47,5 pkt) Finalny indeks PMI dla usług w strefie euro: 47,7 pkt (prognoza: 46,4 pkt, poprzednio: 46,4 pkt) Wykres DE40, OIL (D1) Źródło: xStation5 Źródło: xStation5 Mocne wyniki Inditexu - walory rosną 6% Inditex pozytywnie zaskoczył rynek dynamiką sprzedaży po zakończeniu Q1. Sprzedaż w stałych walutach wzrosła o 11,5% r/r w okresie 1 maja–1 czerwca, co sugeruje wyraźne przyspieszenie względem 8,8% wzrostu w Q1. Reakcja rynku była jednoznacznie pozytywna. Akcje właściciela Zary rosły o ponad 5% , ponieważ inwestorzy odebrali najnowsze dane sprzedażowe jako sygnał utrzymania silnego popytu mimo trudniejszego otoczenia konsumenckiego.

Q1 potwierdził odporność modelu biznesowego Inditexu. Przychody wzrosły o 5,8% do 8,7 mld € , a zysk netto zwiększył się o 5,4% do 1,4 mld € , przy jednoczesnej poprawie rentowności.

Najmocniejszym elementem wyników była marża brutto. Zysk brutto wzrósł o 6,9% do 5,4 mld € , a marża brutto poprawiła się o 67 pb do 61,2% , co wskazuje na skuteczne zarządzanie ceną, zapasami i miks produktowy.

EBITDA rosła szybciej niż sprzedaż, co pokazuje dobrą kontrolę operacyjną. Wynik EBITDA wzrósł o 7,3% do 2,6 mld € , mimo że koszty operacyjne zwiększyły się o 6,4% .

Bilans pozostaje bardzo mocny. Inditex zakończył kwartał z 10,8 mld € gotówki netto i bez zadłużenia finansowego, co daje spółce dużą elastyczność inwestycyjną oraz dywidendową.

Zapasy pozostają pod kontrolą. Ich wzrost o zaledwie 1% r/r do 3,81 mld € przy rosnącej sprzedaży sugeruje zdrową rotację kolekcji i ograniczone ryzyko przecen.

Spółka nadal inwestuje w skalę i efektywność. CAPEX na 2026 r. ma wynieść około 2,3 mld € , głównie na optymalizację sklepów, technologie i rozwój platform online, przy planowanym wzroście powierzchni sprzedaży o około 5% .

Głównym czynnikiem ryzyka pozostają waluty. Inditex oczekuje około 1-procentowego negatywnego wpływu FX na sprzedaż w 2026 r. , choć w ujęciu operacyjnym momentum pozostaje solidne.

Wyniki Inditexu poprawiły sentyment do całego sektora odzieżowego. Po publikacji danych rosły również akcje H&M, co pokazuje, że rynek odczytał raport jako pozytywny sygnał dla europejskiego retailu modowego. Wykres Inditex (ITX.ES, interwał D1) Źródło: xStation5

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