Puls GPW: Pat na parkiecie i wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie

Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przebiega w spokojnej atmosferze i bez wyraźnie zarysowanego kierunku. Główne indeksy poruszają się w pobliżu poziomów odniesienia z poprzedniej sesji, a zmienność pozostaje ograniczona. W zachowaniu inwestorów widać ostrożność i wyraźną chęć oczekiwania na kolejne impulsy, które mogłyby nadać rynkowi bardziej zdecydowany kierunek. Na razie żadna ze stron rynku nie zdobywa przewagi, co przekłada się na umiarkowaną aktywność handlu.

Jednym z głównych tematów pozostaje sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie. Dzisiejsze informacje wskazują na dalszy wzrost napięcia w regionie po tym, jak Iran przeprowadził ataki rakietowe wymierzone w amerykańskie instalacje wojskowe. Według doniesień celem były między innymi bazy w Kuwejcie, a działania objęły również inne kraje regionu, w tym Bahrajn, Arabię Saudyjską oraz Dubaj. W rezultacie część połączeń lotniczych została czasowo zawieszona, co pokazuje skalę niepewności związanej z rozwojem sytuacji. Dotychczasowa reakcja światowych rynków pozostaje jednak stosunkowo stonowana. Inwestorzy wydają się zakładać, że konflikt nie doprowadzi w najbliższym czasie do zakłóceń o globalnym charakterze, choć jednocześnie utrzymują podwyższoną ostrożność wobec aktywów obarczonych większym ryzykiem.

Na krajowym rynku uczestnicy handlu wciąż analizują wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami stopy procentowe zostały utrzymane na niezmienionym poziomie, a stopa referencyjna nadal wynosi 3,75 proc. Decyzja nie była dla rynku zaskoczeniem i wpisuje się w scenariusz zakładający, że bank centralny potrzebuje więcej czasu na ocenę perspektyw inflacyjnych oraz kondycji krajowej gospodarki. W ostatnich tygodniach członkowie RPP sygnalizowali, że tempo dalszego łagodzenia polityki pieniężnej będzie uzależnione od napływających danych, dlatego obecny brak zmian należy traktować jako kontynuację strategii oczekiwania, a nie sygnał zapowiadający rychłe działania w którąkolwiek stronę.

Wśród krajowych publikacji makroekonomicznych uwagę zwróciły również dane GUS dotyczące wynagrodzeń. Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniosła ponad 7 900 zł brutto. Dane te po raz kolejny pokazują różnicę między przeciętnym wynagrodzeniem a medianą, która lepiej odzwierciedla poziom dochodów typowego pracownika. Z punktu widzenia rynku publikacja nie miała większego wpływu na notowania, jednak potwierdza utrzymującą się relatywnie dobrą sytuację na rynku pracy oraz stopniową normalizację dynamiki płac po okresie bardzo silnych wzrostów obserwowanych w poprzednich latach.

W szerszym ujęciu inwestorzy pozostają obecnie skupieni na ocenie perspektyw polityki monetarnej zarówno w Polsce, jak i na głównych rynkach rozwiniętych. Jednocześnie wzrost napięć geopolitycznych powoduje, że część uczestników rynku ogranicza skłonność do podejmowania większego ryzyka. W efekcie środowa sesja na GPW upływa pod znakiem konsolidacji, a główne indeksy utrzymują się w pobliżu poziomów z wtorkowego zamknięcia. Brak nowych, jednoznacznych impulsów sprawia, że inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na obserwacji bieżących wydarzeń i oczekiwaniu na kolejne sygnały mogące wpłynąć na ocenę perspektyw gospodarczych i rynkowych.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 znajdują się pod lekką presją podaży, choć skala ruchu pozostaje ograniczona. Inwestorzy z większą ostrożnością podchodzą do ryzykownych aktywów po kolejnych doniesieniach o wymianie ognia pomiędzy Iranem a siłami amerykańskimi w rejonie Zatoki Perskiej. W efekcie na globalnych rynkach widoczne jest umiarkowane pogorszenie nastrojów i przejście w stronę strategii risk-off, choć na razie trudno mówić o wyprzedaży na szeroką skalę.. W takich warunkach aktywność inwestorów pozostaje ograniczona, a notowania kontraktów poruszają się w relatywnie wąskim przedziale wahań.

Źródło: xStation5

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