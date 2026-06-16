US100 blisko historycznego rekordu: podwójny szczyt?

Spadek cen ropy i perspektywa otwarcia Cieśniny Ormuz spowodowała prawdziwą eksplozję optymizmu na Wall Street, wspartą dodatkowo IPO SpaceX oraz solidnymi odczytami makro z amerykańskiej gospodarki. Po ostatnich spadkach cen akcji spółek kojarzonych z trendem AI jak Oracle czy Broadcom praktycznie nie ma już śladu, a byki rzuciły się do zakupów, wynosząc indeks ponownie powyżej 30,000 punktów. Czy zdołają przebić rekordy? Z perspektywy analizy technicznej widzimy praktycznie niezachwiany trend wzrostowy, ale dynamika zwyżki z ostatnich kilku sesji powinna budzić znaki zapytania. Indeks od 11 czerwca wzrósł o prawie 2200 punktów, co wydaje się anomalią. Dodatkowo wskaźnik RSI na interwale dziennym, podobnie jak MACD spada od maja, tworząc dywergencją z ceną kontraktów. O ile nie jest możliwe przewidzieć, czy US100 przebije rekord z początku czerwca wiemy, że brakuje mu do niego tylko ok. 300 punktów i znajdujemy się w fazie euforii. Przed otwarciem rynków w USA kontrakt nieznacznie traci intra-day. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.