US Open: S&P500 na historycznym szczycie – cieśnina Ormuz blisko otwarcia, Palantir 25% w górę

S&P 500 skutecznie odrobiło poniesione w lipcu straty, sięgając nowego historycznego szczytu (ATH). Odbicie kontynuuje także Nasdaq 100, zbliżając się do ATH na 4,6%. Wzrost napędzany jest przez dwa kluczowe czynniki:

spadki cen ropy wynikające z doniesień jakoby porozumienie między USA oraz Iranem ws. otwarcia Cieśniny Ormuz miało zostać osiągnięte już dziś bądź jutro; wzrost cen akcji Palantira, który odnotował fenomenalne wyniki za II kwartał.

Oba indeksy są wspierane także przez szerszą poprawę sentymentu na globalnych rynkach. Na zielono świecą się dziś w zasadzie wszystkie kluczowe europejskie indeksy – od niemieckiego DAXa (+0,7%), przez paneuropejski Euro Stoxx 50 (+0,8%), aż po polski WIG20 (+0,7%).

Wykres 1: Zwycięzcy i przegrani w Nasdaq 100 (04.08.2026)

Źródło: XTB Research, 04.08.2026

Na samym szczycie zestawienia znajdziemy wspomnianego wcześniej Palantira, który zyskuje przeszło 25% względem poziomów z poniedziałkowego otwarcia. Opublikowane przez spółkę wyniki okazały się dalece lepsze od oczekiwań, wykazując wzrost przychodów do 1,94 miliarda dolarów (wzrost o 94% w ujęciu rocznym) oraz EPS na poziomie 0,41 dolara (poprawa o 256% względem Q2 2025).

Wykres 2: Dashboard dla Palantira

Źródło: XTB Research, 04.08.2026

Choć uwagę inwestorów zwrócił wzrost wypłaty wynagrodzeń w akcjach własnych oraz zyski odnotowane z inwestycji w SpaceX, które podobnie jak w przypadku Alphabet zakrzywiły nieco obraz zwrotu osiąganego z podstawowej działalności firmy, to dynamika rozwoju firmy pozostaje niezwykle imponująca. W Q3 spółka spodziewa się wzrostu przychodów na poziomie 2,16 miliarda dolarów.

Wykres 3: Zwycięzcy i przegrani w Nasdaq 100 (04.08.2026)

Źródło: XTB Research, 04.08.2026

Sierpniowe straty odrabiają także spółki z sektora półprzewodników, które odpowiadają w tej chwili za ok. ¼ całego indeksu Nasdaq 100. 12% zyskuje Marvell, 10% ARM oraz Astera Labs, 7% zaś Intel oraz Sandisk. Wsparcie stanowią ostatnie raporty kwartalne ze strony hyperscalerów, które wykazały niesłabnące wydatki inwesytyjne. W przypadku wspomnianego wyżej Alphabet CAPEX ma sięgnąć w 2026 r. 200 miliardów dolarów. Sprzyjają także mniejsze obawy o dynamiczne zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed. Wszystkie z wyżej wymienionych spółek znajdują się jednak znacznie poniżej szczytów z połowy lipca.

Wykres 4: Heatmapa dla Nasdaq 100 (04.08.2026)

Źródło: XTB Research, 04.08.2026

Nie sposób nie wspomnieć także o malejących cenach ropy naftowej oraz gazu. Za baryłkę Brent zapłacić musimy obecnie mniej niż 80 dolarów, czyli o przeszło 20% mniej niż niespełna dwa tygodnie temu. Nieco mniejszy spadek obserwujemy w zakresie LNG – MWh TTF kosztuje obecnie niespełna 56 dolarów (11% w dół względem lokalnego szczytu z 24 lipca).

Niższe ceny surowców energetycznych to przede wszystkim pokłosie słów sekretarza skarbu USA, Scotta Bessenta, który na antenie CNBC zapowiedział, że porozumienie w zakresie otwarcia Cieśniny Ormuz może zostać osiągnięte już dziś bądź jutro:

“Istnieje szansa, że jeszcze dzisiaj lub jutro uda nam się osiągnąć porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny i poczynić kroki w kierunku większej normalizacji sytuacji w tym konflikcie.”

„Nie chodzi tylko o energię. Chodzi o nawozy, produkty rafinowane i różne gazy przemysłowe”

„W miarę spadku tych cen możemy być świadkami znacznego wzrostu popytu wynikającego z ulgi cenowej”.

Wykres 5: OIL [H4] (24.03.2026 - 04.08.2026)

Źródło: xStation, 04.08.2026

Za nami nie tylko publikacja wyników ze strony Palantira. Raport za Q2 otrzymaliśmy również od Pfizera. Zmienia się struktura przychodów – rośnie udział produktów niezwiązanych z COVIDem, co zdecydowanie może inwestorów cieszyć. Spółka liczy, że przejęcie Metsera pozwoli jej zbudować pozycję w segmencie GLP-1 (leki na otyłość).

Przed nami publikacje ze strony SpaceX oraz AMD. Oba ukażą się po zamknięciu amerykańskiej giełdy. Pierwsza będzie pierwszym poważnym sprawdzianem dla spółki, która w czerwcu zadebiutowała na amerykańskiej giełdzie.

Analiza techniczna

Wykres 6: US100 [D1] (26.11.2025 - 04.08.2026)

Źródło: xStation, 04.08.2026

Rynek znajduje się w fazie dynamicznego odreagowania po niedawnej, głębokiej korekcie spadkowej. Od marca obserwowany był silny impuls wzrostowy, który po ustanowieniu lokalnych szczytów ustąpił miejsca fali wyprzedaży. Kluczowym wydarzeniem technicznym ostatnich tygodni było zatrzymanie tych spadków nieznacznie powyżej poziomu Fibo 50, wyznaczonego z ostatniej głównej fali wzrostowej, oscylującego w granicach 27 tys. punktów.

Akcja cenowa z ostatnich sesji potwierdza wyraźną determinację strony popytowej. Notowania w sposób zdecydowany przełamały od dołu kolejne poziomy oporu, w tym zniesienie 23,6 oraz wszystkie wyznaczone okresowe średnie kroczące (EMA 50, 100 i 150).

Wskaźnik RSI z 14 okresów, po uprzednim teście okolic strefy wyprzedania, zanotował stromy ruch w górę, przekraczając neutralną barierę 50 punktów i osiągając wartość 54.9.

Bezpośrednim technicznym celem dla popytu jest w tym momencie atak na ostatnie szczyty, zlokalizowane powyżej psychologicznej granicy 30 tys. punktów. W przypadku ewentualnego wystąpienia lokalnej korekty tego impulsu, pierwszą linię obrony stanowić będą właśnie odzyskane poziomy średnich EMA 50 oraz EMA 100. Dopiero ich ponowne, trwałe przełamanie w dół mogłoby zanegować aktualny, pro-wzrostowy obraz rynku.

Wiadomości ze spółek