🔴US100 ogranicza wzrosty przez Trumpa

Doniesienia medialne od wczorajszej sesji sugerują, że Donald Trump dąży do wyjścia Stanów Zjednoczonych z konfliktu z Iranem. Jednocześnie spekuluje się, że oprócz możliwego wycofania się USA z bombardowania Iranu, prezydent może zapowiedzieć wyjście z NATO. Donald Trump zapowiedział przemówienie do narodu amerykańskiego na godzinę 21:00 czasu wschodniego (Waszyngton), co odpowiada godzinie 3:00 rano czasu środkowoeuropejskiego.

W ostatnim komentarzu na platformie Truth Trump zasugerował, że Iran poprosił o zawieszenie broni. Wskazał przy tym, że nowy reżim w Iranie jest mniej zradykalizowany oraz zdecydowanie bardziej inteligentny od poprzedniego. Podkreślił jednak stanowczo, że zawieszenie broni będzie możliwe dopiero po otwarciu Cieśniny Ormuz. Do momentu odblokowania tego przesmyku Stany Zjednoczone mają kontynuować bombardowania celów w Iranie.

Donald Trump niezwykle intensywnie komentuje bieżącą sytuację i nie można wykluczyć, że rynki w pewnym momencie zaczną wykazywać zmęczenie tymi komunikatami. O ile przez pierwszą część dnia inwestorzy byli nastawieni bardzo optymistycznie, o tyle zapowiedź kontynuacji ataków (do czasu otwarcia Cieśniny Ormuz) jest odbierana jako przedłużenie sytuacji patowej.

Reakcja rynku:

US100: Indeks cofa się o ponad 100 punktów