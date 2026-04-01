🔴US100 ogranicza wzrosty przez Trumpa

Doniesienia medialne od wczorajszej sesji sugerują, że Donald Trump dąży do wyjścia Stanów Zjednoczonych z konfliktu z Iranem. Jednocześnie spekuluje się, że oprócz możliwego wycofania się USA z bombardowania Iranu, prezydent może zapowiedzieć wyjście z NATO. Donald Trump zapowiedział przemówienie do narodu amerykańskiego na godzinę 21:00 czasu wschodniego (Waszyngton), co odpowiada godzinie 3:00 rano czasu środkowoeuropejskiego.
W ostatnim komentarzu na platformie Truth Trump zasugerował, że Iran poprosił o zawieszenie broni. Wskazał przy tym, że nowy reżim w Iranie jest mniej zradykalizowany oraz zdecydowanie bardziej inteligentny od poprzedniego. Podkreślił jednak stanowczo, że zawieszenie broni będzie możliwe dopiero po otwarciu Cieśniny Ormuz. Do momentu odblokowania tego przesmyku Stany Zjednoczone mają kontynuować bombardowania celów w Iranie.
Donald Trump niezwykle intensywnie komentuje bieżącą sytuację i nie można wykluczyć, że rynki w pewnym momencie zaczną wykazywać zmęczenie tymi komunikatami. O ile przez pierwszą część dnia inwestorzy byli nastawieni bardzo optymistycznie, o tyle zapowiedź kontynuacji ataków (do czasu otwarcia Cieśniny Ormuz) jest odbierana jako przedłużenie sytuacji patowej.
Reakcja rynku:
- US100: Indeks cofa się o ponad 100 punktów
Ropa: Obserwujemy wyraźne redukowanie wcześniejszych spadków.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.