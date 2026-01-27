US100 rośnie 0,8% 📈

Akcje największych, amerykańskich firm technologicznych wspierają dziś wzrosty kontraktów na Nasdaq 100 (US100) przed zaplanowaną na jutro decyzją Fed (20:00; konferencja Powella o 20:30), wynikami Meta Platforms (META.US) i Microsoftu (MSFT.US). Obie firmy przedstawią raporty za IV kw. 2025 roku po sesji w USA i prawdopodobnie 'ustawią' oczekiwania rynków na 'szczyt' trwającego sezonu wyników firm z USA. Wzrostom na amerykańskim rynku akcji sprzyja mocno tracący dziś dolar. Akcje BigTechów radzą sobie wyraźnie lepien na tle szerokiego rynku. Nvidia, Apple, Amazon i Microsoft rosną blisko 2% a momentum dodatkowo wspiera sektor półprzewodników, gdzie jeszcze więcej, od 'flagowych' technologicznych firm zyskują walory gigantów Taiwan Semiconductor i ASML.

Wzrosty firm o dużej kapitalizacji z sektora chipów z naddatkiem kompensują rynkowi wyraźną słabość w sektorze oprogramowania, gdzie niemal 4% cofają się akcje Oracle. Wyraźnie lepsze wyniki dużych spółek mogą sugerować też pewnego rodzaju 'rebalansowanie' portfeli po tym jak akcje Mag7 były jednymi z najsłabszych walorów w amerykańskich indeksach od miesięcy.

Patrząc na dotychczasową serię wyników firm z USA wg. danych FactSet (stan na 23 stycznia; 13% spółek z S&P 500 przedstawiło wyniki), 75% z nich zaskoczyło pozytywnie pod względem zysków netto, a około 70% pod względem przychodów. Aktualnie r/r tempo wzrostu zysków dla S&P 500 wynosi ok. 8%, ale po wynikach BigTechów prawdopodobnie wskaźnik ten istotnie wzrośnie, być może nawet do ok. 15% r/r.

Aktualny kwartał jest 10 z rzędu kwartałem r/r wzrostu zysków na akcję dla indeksu. Wycena S&P 500 standardowym wskaźnikiem cena/zysk wynosi aktualnie 22 i jest 10% wyższa od 5-letniej śedniej i blisko 15% wyższa od 10-letniej średniej w pobliżu 19. US100 (interwał H1) Źródło: xStation5 Nastroje na szerokim rynku akcji są dziś przeważnie optymistyczne, ale nie brakuje słabych punktów. Akcje UnitedHealthGroup spadają ponad 15%,a sektor ubezpieczeniowy jest wyraźnie najsłabszy. Źródło: xStation5

