⬆️US100 rośnie o 1,6% na koniec Q2

Amerykańskie indeksy kończą kwartał w bardzo mocnych nastrojach, napędzane odpornością gospodarki oraz niegasnącym boomem w sektorze technologicznym. Mimo lokalnych zawirowań geopolitycznych, strategia „kupowania dołków” pozostaje dominującym podejściem wśród inwestorów.
Kluczowe informacje z dzisiejszej sesji i ostatniego kwartału
- Najlepszy kwartał od lat: S&P 500 kończy najlepszy kwartał od sześciu lat. Trwający trzy miesiące wzrost cenowy powiększył wartość rynkową tego indeksu o imponujące 8 bilionów dolarów. Optymizm inwestorów napędzany jest przez silny rynek pracy oraz dobre nastroje konsumentów.
- Sektor technologiczny i AI w natarciu: Nasdaq 100 (US100) zyskuje 1,6%. Z kolei indeks producentów półprzewodników (Philadelphia Semiconductor Index) zmierza po swój najlepszy kwartał w historii , wspierany przez silne fundamenty i strukturalny trend rozwoju sztucznej inteligencji (AI).
- Czerwcowe schłodzenie (June Swoon): Pomimo świetnego kwartału, sam czerwiec przyniósł chwilowe pogorszenie statystyk: indeks S&P 500 stracił w tym miesiącu ok. 0,8%, ale jest to i tak ograniczenie spadku z niemal -5%. Wynika to z rotacji kapitału w kierunku mniejszych spółek (small caps) oraz naturalnej realizacji zysków po potężnym, ponad 5% wzroście indeksu w maju.
- Geopolityka i spadki cen ropy: Rynki z uwagą śledzą rozmowy pokojowe między USA a Iranem prowadzone w Katarze. Nadzieje na stałe porozumienie i zwiększenie przepływów przez Cieśninę Ormuz sprawiły, że ropa naftowa zmierza ku największemu kwartalnemu spadkowi od czasu pandemii.
US100 zyskuje mocno drugą sesję z rzędu i znajduje się zaledwie 1,5% od historycznych szczytów. Źródło: xStation5
US500 wciąż znajduje się w lekkiej stracie w czerwcu. Źródło: xStation5
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