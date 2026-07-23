Texas Instruments po wynikach: Wzrost bez gotówki

Texas Instruments opublikował wyniki wyraźnie lepsze od oczekiwań i przedstawił mocną prognozę na kolejny kwartał. Inwestorzy jednak nie zareagowali zbyt entuzjastycznie, akcje producenta półprzewodników straciły około 5% na otwarciu rynku.
Jeśli nie tempo i skala wzrostów, to co wywiera presję na wycenę?
Najwazniejsze dane
- Przychody w Q2 2026 roku wyniosły 5,46 mld USD, rosnąc o 23% rok do roku.
- EPS osiągnął 2,14 USD, czyli blisko 9% więcej od wcześniejszego konsensusu.
- Marża brutto wzrosła do 61,4%, natomiast marża operacyjna osiągnęła 42,3%.
- Zysk operacyjny zwiększył się o 48% rok do roku, a więc (niemal dwukrotnie szybciej niż przychody).
Pokazuje to rosnącą dźwignię operacyjną wraz ze zwiększeniem wykorzystania fabryk oraz odbudową popytu na analogowe układy scalone.
Ożywienie objęło większość najważniejszych rynków końcowych:
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Sprzedaż do klientów przemysłowych wzrosła o około 30% rok do roku
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Segment centrów danych podwoił przychody
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Motoryzacja rozwijała się w tempie, tylko i aż, kilkunastu procent
Wyniki potwierdzają zatem, że poprawa nie ogranicza się wyłącznie do boomu inwestycyjnego w AI.
Perspektywy
- Pozytywnym sygnałem jest także prognoza na trzeci kwartał. Zarząd Texas Instruments zakłada około 6 mld USD przychodów oraz 2,50 USD zysku na akcję.
- Oznacza to poziomy odpowiednio o około 5% i 12% wyższe od wcześniejszych oczekiwań rynku.
Co poszło nie tak?
Texas Instruments wchodził w publikację wyników po wzroście kursu o blisko 70% od początku roku. Przy tak wysokiej wycenie inwestorzy oczekiwali nie tylko pobicia prognoz, ale również szybkiej poprawy wolnych przepływów pieniężnych. Tymczasem mocniejszy popyt może skłonić spółkę do utrzymania wysokich wydatków na nowe fabryki.
Raportowane wolne przepływy pieniężne za ostatnie 12 miesięcy wyniosły około 6,53 mld USD, ale obejmowały blisko 1,61 mld USD korzyści związanych z CHIPS Act. Po ich wyłączeniu FCF spada do około 4,92 mld USD, czyli “jedynie” 25,3% przychodów.
Wyniki wzmacniają tezę o szerokim odbiciu rynku analogowych półprzewodników, ale rynek nie jest gotowy płacić tak dużo za spółkę bez gotówki.
Texas Instruments pozostaje operacyjnie mocną spółką, lecz po tegorocznym wzroście kursu rynek potrzebuje dalszych dowodów, że poprawa wyników przełoży się również na trwały wzrost przepływów pieniężnych.
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