Być albo nie być: ServiceNow przed wynikami

ServiceNow jest jedną ze spółek, która mimo tego że w prostej lini wywodzi się z klasycznego korporacyjnego SaaS, dziś pewnie maszeruje na czele pionierów branży AI. Pionierów którzy oferują nie modele czy moc obliczeniową, ale rozwiązania biznesowe dla których te modele powstały.

ServiceNow stracił już od szczytu z połowy 2024 roku prawie 50%, mimo iż w tym samym czasie spółka pokazuje wzrostu zysku o kilkanaście procent rok do roku i nic nie wskazuje aby miało się to zmienić. Ten uporczywie negatywny sentyment trudno nazwać racjonalny, jednak mimo to jest on wciąż - częściowo - umocowany w procesach rynkowych oraz modelach wyceny.

Obecnie rynek wychodzi z założenia że spółki software/SaaS zostaną wchłonięte lub w inny sposób wyeliminowane z rynku “przez AI”, z tego tytułu ich wartość docelowa jest obecnie bliska zera mimo że wyniki finansowe pokazują zupełnie co innego. Pomijając racjonalność i wykonalność takiego scenariusza - ServiceNow to spółka o modelu biznesowym ściśle zintegrowanym i opartym o AI a nie “dinozaurem” który ma czekać aż ktoś z replikuje ich rozwiązania z ułamek ceny.

W kontekście nadchodzącej konferencji wynikowej, należy zadać sobie pytanie, bo odpowiedź na nie jest istotne dla całego sektora - nie tylko pojedynczej spółki.

Pytaniem tym jest:

Co spółka musi pokazać - aby przekonać rynek że przecena jest błędem?

Oczekiwania są ekstremalne, a margines błędu - znikomy. Pobicie przychodów i zysków nie wystarczy

Przebicie konsensusu na poziomie 3,92 miliardów i Skorygowanych EPS na poziomie ok. 8,6$ to punkt wyjścia - nie dowód tezy wzrostowej dla spółki.

Kluczowymi merykami będą cRPO i RPO (Należności krótko i długoterminowe)

To te wskaźniki pozwolą ocenić nie krótkoterminową rentowność - jakość wzrostu, dużo lepiej niż jest to w stanie zrobić przychód czy nawet Backlog.

cRPO powinno pokazać wzrost na poziomie ok. 20% rok do roku, jeśli wzrost ten okaże się mniejszy to diametralnie pogorszy wartość docelową (terminalną) spółki która już teraz jest pod presją.

W skrócie, spółka musi udowodnić rynkowi że jest ona liderem “warstwy orkiestracji” agentów AI w przedsiębiorstwach a nie jedynie spółką SaaS - jest to być albo nie być dla wycen spółki.

Jednak wyniki ServiceNow są istotne nie tylko dla pojedynczej spółki czy nawet całej branży SaaS. Będą one papierkiem lakmusowym dla całej rewolucji AI, sukces lub jego brak, pokaże czy AI przestaje być obietnicą a staje się rozwiązaniem zintegrowanym w firmach.

ServiceNow - analiza techniczna (D1)

Dzienny wykres pokazuje cenę uwięzioną w ciasnym prostokącie 98-106,00 USD, przy czym obecne zamknięcie na poziomie 102 USD nie oferuje żadnej przewagi kierunkowej. Ta „martwa strefa” o wysokim wolumenie oznacza, że ​​zarówno byki, jak i niedźwiedzie są narażone na ryzyko spadków, dopóki znaczne wybicie nie wyznaczy kolejnego trendu. Źródło: xStation5