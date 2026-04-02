📉US100 traci 1,4% na fali obaw o inflację i rynki energii

Kontrakt na Nasdaq100 (US100) spada prawie 1,4% przez prawdopodobną eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, którą zapowiedział wczoraj Donald Trump. Wcześniej rynek wiedziony komentarzami przedstawicieli Białego Domu 'łudził się', że USA wycofają się z konfliktu i być może Teheran zawrze ze Stanami Zjednoczonymi porozumienie. Iran potwierdził, że odpowie adekwatnie i sprawi, że USA pożałują włączenia się do wojny przeciwko Teheranowi.

Wzrost rentowności ciąży popytowi na akcje, a szarżujące ceny towarów energetycznych mogą wpędzić gospodarkę USA w stagflację i recesję - jeśli utrzymają się dłużej.

Rynek ma teraz sporo powodów do zmartwień i jednym z nich jest realne ryzyko inflacyjne, które potwierdzają nie tylko rosnące ceny ropy, ale również dane ISM z USA: przemysłu i usług (widoczny wyżej skok indeksu cen). Wykres US100 US100 notowany jest poniżej EMA200 do której zbliżył się wczoraj - widzimy formację spadkowego kanału cenowego, gdzie górnym ograniczeniem są okolice 24500 punktów. Wsparcie - zgodnie z metodologią price action znajduje się obecnie w pobliżu 23800 punktów oraz 23500 punktów (górny cień knota poniedziałkowej świecy). Źródło: xStation5 Źródło: Fed, ISM, Macrobond, XTB Research

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.