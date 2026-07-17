- O godzinie 9:10 polskiego czasu US100 traci 1,5% a inwestorzy obawiają się eskalacji konfliktu USA z Iranem
- Akcje Netflixa spadły 9% po wynikach, które rozczarowały inwestorów
- Sektor półprzewodników radzi sobie wyraźnie słabiej na tle szerokiego rynku
- O godzinie 9:10 polskiego czasu US100 traci 1,5% a inwestorzy obawiają się eskalacji konfliktu USA z Iranem
- Akcje Netflixa spadły 9% po wynikach, które rozczarowały inwestorów
- Sektor półprzewodników radzi sobie wyraźnie słabiej na tle szerokiego rynku
Indeksy amerykańskie wchodzą w drugą połowę lipca w słabszych nastrojach passę. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie indeksu Nasdaq, gdzie firmy technologiczne, które tracą obecnie najmocniej - ważą najwięcej. W ostatnich tygodniach obserwujemy powolny odwrót sentymentów od sektora spółek czerpiących zyski z infrastrukturalnej sztucznej inteligencji takich jak dostawcy sprzętu - w tym półprzewodników, a także układów pamięci jak Micron, SanDisk czy Samsung i SKHynix.
- Akcje hyperscalerów radzą sobie na tle producentów sprzętu lepiej, ale rotacja kapitału na tym etapie trendu jest niewystarczająca, by "zamortyzować" wyprzedaż w sektorze półprzewodników. W efekcie widzimy, jak materializuje się ryzyko koncentracji, co przy ponownym wzroście cen ropy i eskalacji USA - Iran rpzwój sytuacji ma także swój wymiar makro.
- Wczoraj USA podkreśliły, że blokada Cieśniny Ormuz wróciłą z pełną mocą, a między Teheranem a Waszyngtonem dochodzi do regularnej wymiany ognia. Ceny ropy wzrosły z lokalnych dołków o ok. 20% i choć dane CPI i PPI z USA za czerwiec wypadły korzystniej dla Wall Street, niż oczekiwano - nie daja "wytchnienia" od tematu inflacji na kolejne miesiące.
- Sezon wyników w USA wydaje się mocny, mimo sporadycznych "zaskoczeń" jakimi okazał się np. wczorajszy raport Netflixa. Jednocześnie jednak rosną obawy o powrót cykliczności zysków producentów półprzewodnikó, a im bardziej obawy te będą się nasilać, tym gwałtowniejsza może być rotacja kapitału z sektora AI.
Meta Platforms wskazała ostatnio, że otworzy nowy dział zajmujący się sprzedażą nadmiarowych mocy obliczeniowych. Po informacji na ten temat inwestorzy zaczęli uważnie analizować, czy aby na pewno hyperscalerzy jak Amazon, Meta, Microsoft czy Alphabet i Oracle nie przesadzili ze skalą inwestycji w AI i czy nie przełoży się to na ograniczenia prognozowanych CAPEX-ów (nakładów inwestycyjnych) na kolejne kwartały. W tym miejscu warto podkreślić, że na tym etapie spadki mogą wciąż okazać się tylko chwilową koretką w dłuższym rynku byka, a fundamenty spółek technologicznych pozostają bardzo solidne.
US100 (interwał D1)
Patrząc na US100 widzimy, jak w strefie 28200 - 30700 punktów utworzyła się strefa silnej dystrybucji, która skutecznie zahamowała próbę wybicia na nowe, historyczne maksima. Ostatecznie indeks cofnął się głębiej poniżej EMA50 (pomarańczowa linia) i zmienia trend na spadkowy w krótkim terminie.
Źródło: xStation5
Na interwale godzinowym widzimy, jak US100 zbliża się do testu dolnego ograniczenia spadkowego kanału cenowego na interwale godzinowym. Kluczowym wsparciem mogą okazać się okolice 28,000 - 28,200 punktów, choć już obecnie RSI na H1 wynosi 14.5 co sugeruje bardzo głębokie wyprzedanie.
Źródło: xStation5
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