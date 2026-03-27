🚩 US100 traci 1,5%. Anthropic AI znów topi akcje na Nasdaq?

Fatalne nastroje towarzyszą indeksom na Wall Street na początku piątkowej sesji, a perspektywy szybkiego odbicia wydają się niepewne, ponieważ weekend może przynieść eskalację konfliktu Iranu z USA i Izraelem; kontrakt na Nasdaq 100 (US100) traci ponad 1,5%. Rentowności obligacji 10-letnich USA rosną o prawie 4 punktu bazowe powyżej 4.45% a kontrakt na indeks dolara rośnie powyżej 99.8 umacniając się do koszyka zagranicznych walut.
- Inwestorów niepokoi nie tylko wpływ drogiej ropy i gazu na koniunkturę i politykę monetarną Fed, ale również skala koncetracji i wydaktów na infrastrukturę AI, która napędzała akcje producentów półprzewodników do IV kwartału 2025 roku.
- Jeśli spowolnienie miałoby nadejść, akcje spółek, które zainwestowały miliardy w nową technologię mogą znaleźć się pod presją, co już widzimy m.in. w akcjach Microsoftu, czy innych spółek z branży oprogramowania
Dodatkowe ryzyko stanowi kolejny model Anthropic Claude "Mythos" który wyciekł przed premierą wg. raportu Fortune. Szczegóły dotyczące nowego modelu rrzekomo zapisane w wersji roboczej bloga dostępnej w niezabezpieczonym i publicznie dostępnym pliku z danymi.
- Startup AI obwinił za wyciek błąd ludzki w konfiguracji systemu zarządzania treścią. Wycieknięty szkic przedstawiał nową kategorię modeli AI o nazwie „Capybara", która miałaby być większa i bardziej zaawansowana niż obecny najwyższy model Opus
- Według wyciekniętego dokumentu Capybara osiąga wyższe wyniki w kodowaniu oprogramowania, rozumowaniu akademickim i zadaniach związanych z cyberbezpieczeństwem w porównaniu z Claude Opus 4.6. Szkic opisywał Claude Mythos jako zdecydowanie najpotężniejszy model AI.
Rzecznik Anthropic potwierdził dla Fortune, że firma opracowuje model ogólnego przeznaczenia ze znaczącymi postępami w kodowaniu i cyberbezpieczeństwie. Według doniesień model jest znacznie lepszy, niż jakikolwiek inny model AI pod względem możliwości cybernetycznych. Inwestorzy obawiają się, że Anthropic docelowo zaoferuje szereg działalności spółek z branży cyberbezpieczeństwa, nakładając presję na spadek marż i potencjalny odpływ klientów.
US100 (M30 interwał)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
