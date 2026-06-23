⬇️US100 traci 2,6% przez AI

Przez ostatnie miesiące narracja była prosta: sztuczna inteligencja to motor wzrostu, a spółki inwestujące miliardy w infrastrukturę AI to pewniaki kolejnej dekady. Giganci technologiczni prześcigali się w ogłaszaniu coraz większych budżetów capex, chipmakerzy notowali rekordy, a wyceny rosły bez oglądania się na fundamenty. Wtorkowa sesja brutalnie weryfikuje ten optymizm – inwestorzy zaczynają masowo zadawać pytanie, które dotąd było niemodne: kiedy te astronomiczne wydatki na AI faktycznie przełożą się na zyski?
Bezpośrednim zapalnikiem był poniedziałkowy krach SpaceX (-17%), który tuż po głośnym IPO sięgnął po nowe finansowanie – sygnał, że nawet najbardziej rozchwytywane spółki "nowej ery" potrzebują gotówki szybciej, niż rynek się spodziewał. Dziś SpaceX minimalnie odbija o ok. 1%, ale reszta sektora dostaje twardą lekcję. Producenci chipów są w centrum wyprzedaży: Micron traci ponad 8%, Intel blisko 7%, AMD i Qualcomm po ponad 5%, a iShares Semiconductor ETF (SOXX) nurkuje o prawie 6% w pre-markecie. W Europie Infineon gubi 6,6%, ASML 6%, STMicroelectronics ponad 7%. W Azji efekt był druzgocący – KOSPI zaliczył -10% w największym jednodniowym tąpnięciu od marca, ciągnięty przez Samsung i SK Hynix, obydwa po -12%.
Do wyprzedaży aktywnie dokłada się makro. Fed pod nowym szefem Kevinem Warsh'em sygnalizuje twarde podejście do inflacji, a rynki wyceniają już podwyżkę o 50 pb do końca roku. Rentowności 2-letnich Treasuries wzbiły się do 16-miesięcznych szczytów (~4,19%), dolar umocnił się do rocznych maksimów (USDIDX powyżej 101), a złoto traci 1,5% do ~4 127 USD. Ropa Brent osunęła się poniżej 76 USD/bbl – w normalnych warunkach byłby to sygnał pozytywny dla akcji, ale dziś nikt nie świętuje, bo uwaga skupia się wyłącznie na tym, co wyższe stopy zrobią z wyceną spółek wzrostowych.
A co z wyceną? Nasdaq 100 handluje dziś przy wskaźniku P/E (TTM) na poziomie ok. 35,3x – to nadal wyraźnie powyżej historycznych średnich, choć daleko od szczytowego odczytu 39-40x z maja tego roku, kiedy euforia AI była w pełnym rozkwicie. Innymi słowy: wyceny są podwyższone, ale nie są jeszcze na poziomach, które same w sobie krzyczą "bańka pęka" – bardziej chodzi o to, że przy rentownościach obligacji rosnących w górę, każde zachwianie narracji AI boleśnie weryfikuje premię, jaką rynek zapłacił za technologicznych gigantów przez ostatnie miesiące. Źródło: XTB
W postaci ogólnej dzisiejszą zmienność może Państwu zobrazować ta tabelka z notowaniami najważniejszych instrumentów. Źródło: xStation
Więcej informacji o tym co steruje dzisiejszą sesją znaleźć można w naszych wpisach na platformie. ⬇️
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