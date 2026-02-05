🚨US100 traci 2% wobec wyprzedaży spółek Big Tech

Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) pogłębiają spadki z początku tygodnia i cofają się dziś ponad 2%. Słabe nastroje w sektorze technologicznym zostały dziś dodatkowo zaognione słąbszymi od prognoz danymi z rynku pracy. Wnioski o zasiłek wzrosty mocniej, niż oczekiwano, a zwolnienia wg. danych Challengera wzrosły w styczniu o ponad 200% r/r. W efekcie US100 notowany jest już tylko 300 punktów powyżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia). Kasowe indeksy DJIA i S&P 500 spadają dziś o 1,2%, a indeks małych i średnich firm Russell 2000 spada o ponad 1,3%.
- Wnioski o zasiłek: 231 tys. wobec 212 tys. i 209 tys. w poprzednim tygodniu
- JOLTS za grudzień: 6,54 mln vs 7,25 mln prognoz i 7,14 mln poprzednio
- Challenger za styczeń: 108,4 tys. vs 35,5 tys. w grudniu
US100 (interwał D1)
RSI na interwale dziennym dla kontrakty na Nasdaq 100 spada dziś do 34,wartości niewidzianej od czasów jesiennej korekty. EMA50 przebiega w pobliżu 25700 punktów.
Źródło: xStation5
Fatalne nastroje w branży oprogramowania ostatecznie rozlały się na szeroki sektor technologiczny i obecnie obserwujemy cofnięcie już w niemal każdy z sektorów - tracą także półprzewodniki, gdzie wyróżniają się wzrostem tylko walory Broadcomu (AVGO.US) i TSMC (TSM.US). Potężnie tracą Amazon, Alphabet (prawie 5%) a Microsoft pogłębia spadki o ponad 3%, Tesla cofa się o niemal 4%. Słabe nastroje panują także w branży finansowej i bankowej, gdzie obawy o skalę pożyczke dla sektora software i ogólne pogorszenie nastrojów rynku wywołały realizację zysków. Ostatnie wzrosty odwracają też akcje producenta leków na otyłość, Eli Lilly (LLY.US) - walory tracą ponad 7%.
Źródło: xStation5
