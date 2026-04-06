📈 US100 zyskuje 1%

Kontrakt terminowy na Nasdaq 100 (US100) notuje dziś ponad 1% wzrost i notowany jest najwyżej od 26 marca, na poziomie około 24380 punktów. Benchmark wzrósł dziś po tym jak media przekazały, że Iran jest zaangażowany w negocjacje 45-dniowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Iran wg. źródeł Reutersa odrzucił propozycję otwarcia Cieśniny Ormuz w zamian za zawieszenie broni i odmówił dostosowania się do jakichkolwiek terminów i działania pod presją.

Z drugiej strony, sytuacja na Wall Street wydaje się stopniowo stabilizować, w dużej mierze ze względu na oczekiwany optymistyczny efekt negocjacji Waszyngtonu z Teheranem - być może owocujących otwarciem ruchu dla tankowców.

Donald Trump wyznaczył godzinę 2 w nocy (polskiego czasu) jako graniczną dla deeskalacji, lub potężnych ataków na infrastrukturę Iranu - do tej pory oficjalna pozycja negocjacyjna wydaje się z obu stron dosyć twarda

Iran zagroził atakami na adekwatną infrastrukturę wszystkich państw w regionie Bliskiego Wschodu, wliczając w to obiekty należące do amerykańskich

Jednocześnie fundusz Citrini opublikował raport, w którym stwierdził, że dane w oparciu o których są tworzone analizy makro oraz ropy pomijają olbrzymią część nieoficjalnego ruchu tankowców, które rzeczywiście przepływają przez Cieśninę Ormuz, często z wyłączonymi transponderami, lub celowo błędnie zgłaszanymi danymi

Kontrakt na ropę spada z okolic 112 USD po otwarciu rynków w poniedziałek do niespełna 108 USD w godzinach przedpołudniowych.

Poza sytuacją geopolityczną uwaga inwestorów przesuwa się na dane ISM usług z USA, które poznamy o 16:00, polskiego czasu. Co pokażą dane ISM? Lutowy odczyt ISM był rekordowy od 2022 roku, co oznacza, że benchmark może mieć problem z pobiciem poprzedniego odczytu, wobec wojny na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen energii. 16:00, ISM usług USA, za marzec: oczekiewane 54.9 po 56.1 poprzednio Indeks cen: oczekiwane 67 po 63 poprzednio

Nowe zamówienia: oczekiwane 56,8 po 58,6 poprzednio

Zatrudnienie: 51, po 51,6 poprzednio W danych należałoby oczekiwać istotnego wzrostu subindeksu cen, a im większa będzie różnica między nim, a zamówieniami i oceną rynku pracy - tym bardziej realne wydaje się ryzyko stagflacyjnego klimatu w gospodarce. Wysokie ceny paliw oznaczają mniej dochodu rozporządzalnego dla milionów gospodarstw domowych, co historycznie towarzyszyło korektom lub rynkom niedźwiedzia. Jednak istotne subindeks cen nie wpływa na indeks 'łączony ISM', co wydaje się podnosić szanse większej korekty m/m wskaźnika łączonego. Z drugiej strony bardzo mocny spadek nie wydaje się prawdopodobny po ostatnich mocniejszych od prognoz regionalnych odczytach z Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed i Kansas City Fed, które przekroczyły oczekiwania. US100 (interwał D1) Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.