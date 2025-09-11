US30 zyskuje 1,3% i osiąga nowe historyczne szczyty 📈

Kontrakty na Dow Jones Industrial Average (US30) rosną dziś o prawie 1,3% i osiągają poziomy niewidziane od 22 sierpnia. Indeks wspiera wzrost walorów spółek mających największą wagę w indeksie m.in. United Health Group, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams oraz Goldman Sachs, których akcje zyskują dziś w granicach 2,2% - 3,2%.

Indeks z optymizmem przyjął słabe dane z rynku pracy USA, które uprawdopodabniają serię obniżek stóp Fed, podczas gdy inflacja w dużej mierze okazała się zgodna z prognozą (choć tempo m/m okazało się dwukrotnie szybsze, niż w lipcu). US30 (interwał D1) Dziś kontrakty na Dow Jones rosną powyżej poziomu 46,000 punktów, ale wskaźnik RSI nie osiągnął jeszcze 70, sugerujących wykupienie. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

