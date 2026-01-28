US500 bije rekord przed Fedem 🗽BigTech znowu napędza hossę?

Kontrakt na S&P 500 (US500) odnotował dziś rekordowy poziom w okolicach 7040 punktów, podczas gdy rynki przygotowują się na decyzję Fed, zaplanowaną na 20:00. W tym tygodniu wyniki za Q4 mają opublikować cztery spółki z tzw Magnificent 7: Meta Platforms, Microsoft (obie dzisiaj po sesji w USA), Apple oraz Tesla. To oznacza, że US500 może notować podwyższoną zmienność - w obie strony.
Źródło: xStation5
Co z wynikami BigTech?
Dziś po sesji wyniki przedstawią wiodące firmy technologiczne w USA, Microsoft i Meta Platforms. Oczekiwania rynków są spore.
W ostatnich kwartałach spółki z tzw. Magnificent 7 często były jednymi z największych motorów wzrostu zysków całego S&P 500. Pytanie brzmi: ile z nich znajdzie się w top5 kontrybutorów wzrostu zysków za IV kw. 2025?
Konsensus dla całego indeksu S&P 500 wskazuje na +8,2% r/r wzrostu zysków w Q4 2025. Jeśli ten odczyt się utrzyma, będzie to 10. kwartał z rzędu ze wzrostem zysków w indeksie.
Aktualnie top5 spółek najbardziej „ciągnących” wzrost zysków r/r dla indeksu w Q4 (w kolejności wkładu): Nvidia, Boeing, Alphabet (Google), Micron Technology, Microsoft.
To oznacza, że 3 z 5 największych kontrybutorów wzrostu zysków w Q4 mają być spółki z „Magnificent 7”: Nvidia, Alphabet i raportujący dziś Microsoft.
Boeing (spoza „Magnificent 7”) poprawia wyniki głównie dzięki niskiejbazie: rok temu spółka raportowała dużą stratę (m.in. przez odpisy i koszty ujęte w zysku na akcję non-GAAP).
Patrząc w przód, analitycy zakładają w 2026 r. dwucyfrowy wzrost zysków zarówno dla „Magnificent 7”, jak i dla reszty indeksu. Co więcej, dla Mag7 dynamika ma przyspieszyć do prawie 23% wzrostu r/r i 12,1% dla pozostałych firm z S&P 500. Jeśli szacunki okażą się trafne, lub nieco zaniżone, indeks może w tym roku odnotować solidne wyniki.
Rynek liczy na co najmniej 20% wzrost zysków na akcję spółek z Mag7 w IV kw. 2025 wobec tylko ok. 4% dynamiki pozostałych 493 firm z S&P 500. Źródło: FactSet Research
Według danych FactSet na dzień 23 stycznia wyniki opublikowało ok. 13% spółek z S&P 500. 75% z nich przebiło oczekiwania rynku na poziomie EPS (pozytywna niespodzianka), a 69% z nich oczekiwania na poziomie przychodów.
Rewizje prognoz: na 31 grudnia rynek zakładał dla Q4 +8,3% r/r, więc obecnie jest to minimalnie niżej (+8,2%).
Cztery sektory mają dziś niższe oczekiwania dot. zysków, niż na koniec grudnia (efekt cięć prognoz EPS oraz negatywnych zaskoczeń w raportach)
Guidance (Q1 2026): jak dotąd 6 spółek z S&P 500 podało negatywną prognozę zysków na akcję na Q1, a 4 spółki pozytywną.
Wyceny: wskaźnik ceny do oczekiwanych, 12-miesięcznych zysków dla S&P 500 wynosi 22,1. To poziom powyżej średniej z 5 lat (20,0) oraz powyżej średniej z 10 lat (18,8). Rynek jest wyceniany relatywnie drogo względem historii, ale wzrost zysków r/r w 2026 roku ma być dwucyfrowy, co daje solidny argument za 'premią' w wycenie firm.
Źródło: FactSet Research
