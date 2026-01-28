US500 bije rekord przed Fedem 🗽BigTech znowu napędza hossę?

Kontrakt na S&P 500 (US500) odnotował dziś rekordowy poziom w okolicach 7040 punktów, podczas gdy rynki przygotowują się na decyzję Fed, zaplanowaną na 20:00. W tym tygodniu wyniki za Q4 mają opublikować cztery spółki z tzw Magnificent 7: Meta Platforms, Microsoft (obie dzisiaj po sesji w USA), Apple oraz Tesla. To oznacza, że US500 może notować podwyższoną zmienność - w obie strony.

Źródło: xStation5

Co z wynikami BigTech?

Dziś po sesji wyniki przedstawią wiodące firmy technologiczne w USA, Microsoft i Meta Platforms. Oczekiwania rynków są spore.

W ostatnich kwartałach spółki z tzw. Magnificent 7 często były jednymi z największych motorów wzrostu zysków całego S&P 500. Pytanie brzmi: ile z nich znajdzie się w top5 kontrybutorów wzrostu zysków za IV kw. 2025?

Konsensus dla całego indeksu S&P 500 wskazuje na +8,2% r/r wzrostu zysków w Q4 2025 . Jeśli ten odczyt się utrzyma, będzie to 10. kwartał z rzędu ze wzrostem zysków w indeksie.

Aktualnie top5 spółek najbardziej „ciągnących” wzrost zysków r/r dla indeksu w Q4 (w kolejności wkładu): Nvidia, Boeing, Alphabet (Google), Micron Technology, Microsoft .

To oznacza, że 3 z 5 największych kontrybutorów wzrostu zysków w Q4 mają być spółki z „Magnificent 7” : Nvidia, Alphabet i raportujący dziś Microsoft .

Boeing (spoza „Magnificent 7”) poprawia wyniki głównie dzięki niskiejbazie : rok temu spółka raportowała dużą stratę (m.in. przez odpisy i koszty ujęte w zysku na akcję non-GAAP).

Patrząc w przód, analitycy zakładają w 2026 r. dwucyfrowy wzrost zysków zarówno dla „Magnificent 7”, jak i dla reszty indeksu. Co więcej, dla Mag7 dynamika ma przyspieszyć do prawie 23% wzrostu r/r i 12,1% dla pozostałych firm z S&P 500. Jeśli szacunki okażą się trafne, lub nieco zaniżone, indeks może w tym roku odnotować solidne wyniki.

Rynek liczy na co najmniej 20% wzrost zysków na akcję spółek z Mag7 w IV kw. 2025 wobec tylko ok. 4% dynamiki pozostałych 493 firm z S&P 500. Źródło: FactSet Research

Według danych FactSet na dzień 23 stycznia wyniki opublikowało ok. 13% spółek z S&P 500. 75% z nich przebiło oczekiwania rynku na poziomie EPS (pozytywna niespodzianka), a 69% z nich oczekiwania na poziomie przychodów.