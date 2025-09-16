US500 traci momentum 🗽Akcje Uranium Energy Corp spadają po rekordowych wzrostach

Amerykański rynek akcji jest dziś nieco słabszy po dzwonku otwarcia na Wall Street. Najmocniejszym sektorem giełdowym pozostaje ropa i gaz, gdzie widoczny jest optymizm napędzany oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych, solidnymi danymi makro z USA oraz rosnącymi cenami ropy. Tesla zyskuje 2%, Amazon rośnie o 1,6%, podczas gdy Nvidia i Broadcom tracą ponad 1%.

US500 (interwał H1)

Kontrakty terminowe na US500 spadają dziś przed jutrzejszą decyzją Fed oraz w obliczu niepewności dotyczącej amerykańskiej gospodarki. Widać zdecydowanie słabsze nastroje w segmencie spółek o małej i średniej kapitalizacji – US2000 traci ponad 0,5%.

Źródło: xStation5

Uranium Energy Corp (interwał D1)



Analizując wykres UEC, widać, że spółka spadła z historycznego szczytu, jednak od kwietniowych minimów kurs pozostaje wciąż niemal 300% wyżej. Wzrost napędza globalny popyt na energię jądrową, co wspiera ceny uranu. Wczoraj USA poinformowały o planie zwiększenia strategicznych zapasów uranu, podczas gdy sankcje na rosyjski surowiec wciąż są realnym czynnikiem. Jako główny krajowy producent, UEC prawdopodobnie odnotuje wyższy popyt na swój uran i zdolności produkcyjne. Dziś jednak obserwujemy realizację zysków.

Źródło: xStation5