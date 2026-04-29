⬇️US500 z największą korektą od marca

Kontrakty na indeks S&P 500 zaliczają wyraźne cofnięcie po tym, jak ostatnie posiedzenie pod przewodnictwem Jerome’a Powella dostarczyło rynkom zimny prysznic w postaci tzw. hawkish bias . Choć Powell odchodzi, jastrzębie skrzydło Fed (reprezentowane między innymi przez Hammack, Kashkari i Logan) jasno dało do zrozumienia, że inflacja, napędzana szokiem energetycznym i cenami ropy, pozostaje zbyt wysokim ryzykiem, by myśleć o łagodzeniu polityki.

Inwestorzy z niepokojem patrzą na rozłam wewnątrz Komitetu, który sugeruje, że era po Powellu może przynieść jeszcze bardziej restrykcyjne podejście do stóp procentowych. Ta niepewność monetarna uderza w rynki w najgorszym możliwym momencie – tuż przed publikacją kluczowych wyników finansowych gigantów technologicznych.

Niemniej warto też zauważyć, że potężnym źródłem lęku na Wall Street nie są jednak same wyniki spółek, które poznamy po sesji na Wall Street, lecz „oszałamiające” wydatki inwestycyjne (Capex) na rozwój AI. Rynek z niepokojem obserwuje plany inwestycyjne (Capex) największych firm technologicznych, obawiając się o krótkoterminową rentowność w obliczu drastycznego wzrostu nakładów.

Alphabet (Google): Prognozowany Capex na 2026 r.: 175-185 mld USD, co stanowi niemal podwojenie gigantycznych wydatków z 2025 r. (91,4 mld USD).

Reakcja rynku: Inwestorzy gorączkowo poszukują sygnałów wskazujących na możliwą rewizję tych prognoz w dół, z uwagi na obawy o ich wpływ na marże. Microsoft: Szacowany Capex w bieżącym kwartale: Aż 35,2 mld USD.

Sygnały od zarządu: Deklaracja, że wydatki w drugiej połowie roku przewyższą te z pierwszej, budzi strach przed dalszym "wzrostem" tych nakładów w kolejnych latach.

Kluczowy problem: Brak własnych chipów AI oznacza, że każdy dolar przeznaczony na infrastrukturę obciążony jest wysoką marżą kluczowych dostawców (Nvidia). Meta: Planowany Capex na 2026 r. (Mark Zuckerberg): 115-135 mld USD, w porównaniu do niespełna 70 mld USD w 2025 r.

Całkowite koszty operacyjne: Mogą sięgnąć niewyobrażalnej sumy 169 mld USD.

Podsumowanie

Obecne cofnięcie na US500 to efekt „podwójnego uderzenia”. Z jednej strony jastrzębi Fed może prowadzić do ograniczenia nadziei na tańszy kapitał, z drugiej strony Big Techy wchodzą w fazę bezprecedensowych wydatków, które mogą „przepalać” gotówkę szybciej, niż AI generuje realne zyski. Jeśli dzisiejsze raporty potwierdzą, że wyścig zbrojeń technologicznych będzie kosztował więcej, niż zakładały najbardziej wyolbrzymione scenariusze, a jednocześnie nie zobaczymy większego zwrotu z tych inwestycji, wsparcie na poziomie 7100 pkt na US500 może zostać poddane ciężkiej próbie. Jednocześnie jednak cięcie tych wydatków może być odebrane jako słabość przez inwestorów, wobec czego jedynym wyjściem z tej sytuacji jest po prostu pokazanie wysokich poziomów zwrotu oraz przyrostu bazy.

US500 cofa się drugi dzień z rzędu i potencjalnie może wyznaczyć największą korektę od końcówki marca. Ostatnio też cofnięcie dwa dni z rzędu miało miejsce właśnie wtedy. Pierwsze ważne wsparcie to 7000 a następnie 7000 przy zniesieniu 23.6. Źródło: xStation5