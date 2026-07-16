W20 cofa się po osiągnięciu lokalnego szczytu 🔼 Tracą banki i Murapol

Nastroje na polskiej giełdzie są dziś optymistyczne, WIG20 zyskuje niespełna 0,2%, ale kontrakt na W20 spada i cofa się po dotarciu do szczytów przy 3816 punktów. Najsłabiej radzi sobie WIG - Banki, a spadek wynosi nawet 1,4%. Według ostatnich doniesień medialnych Polska może być brana pod uwagę do wejścia w grono gospodarek G20, a polskie indeksy przeklasyfikowane i włączone w koszyki krajów rozwiniętych. Nastroje na rynkach globalnych wskazują na ostrożność, którą podsycają rosnące ceny ropy i utrzymujace się obawy okół swobody żeglugi przez Cieśniny Ormuz i Bab Al Mandeb. Kontrakty na indeksy w USA wskazują na niższe otwarcie giełdy za oceanem, a DAX i Euro Stoxx 50 tracą blisko 1%.

Murapol opublikował dane operacyjne za I półrocze i II kwartał 2026 r. Spółki z grupy sprzedały i przekazały mniej mieszkań niż rok wcześniej, co będzie jednym z kluczowych czynników wpływających na oczekiwania dotyczące tegorocznych wyników finansowych - kurs na wyniki zareagował dosyć nerwowo, ale bez paniki.

opublikował dane operacyjne za I półrocze i II kwartał 2026 r. Spółki z grupy sprzedały i przekazały mniej mieszkań niż rok wcześniej, co będzie jednym z kluczowych czynników wpływających na oczekiwania dotyczące tegorocznych wyników finansowych - kurs na wyniki zareagował dosyć nerwowo, ale bez paniki. PZU poinformowało o otrzymaniu zawiadomienia od BlackRock dotyczącego przekroczenia progu 5% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Zmiany zaangażowania największych światowych funduszy są uważnie obserwowane przez inwestorów - mimo to akcje spólki spadają dziś o ok. 1% poniżej 70 PLN za akcję.

poinformowało o otrzymaniu zawiadomienia od dotyczącego przekroczenia progu w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Zmiany zaangażowania największych światowych funduszy są uważnie obserwowane przez inwestorów - mimo to akcje spólki spadają dziś o ok. 1% poniżej 70 PLN za akcję. Polimex Mostostal podpisał aneks zwiększający limit gwarancji ubezpieczeniowych dla realizowanych kontraktów. Wyższy limit zwiększa możliwości pozyskiwania nowych projektów infrastrukturalnych i energetycznych - akcje firmy zyskują.

podpisał aneks zwiększający limit gwarancji ubezpieczeniowych dla realizowanych kontraktów. Wyższy limit zwiększa możliwości pozyskiwania nowych projektów infrastrukturalnych i energetycznych - akcje firmy zyskują. Protektor poinformował o zawarciu istotnej umowy na dostawy obuwia specjalistycznego dla Policji o wartości około 2,43 mln zł . Nowy kontrakt będzie miał pozytywny wpływ na tegoroczne przychody spółki - akcje nieznacznie rosną.

poinformował o zawarciu istotnej umowy na dostawy obuwia specjalistycznego dla Policji o wartości około . Nowy kontrakt będzie miał pozytywny wpływ na tegoroczne przychody spółki - akcje nieznacznie rosną. Synektik zawarł umowę z Centrum Onkologii w Bydgoszczy o maksymalnej wartości 18,64 mln zł . Kontrakt obejmuje dostawy sprzętu medycznego i jest jedną z największych informacji korporacyjnych dnia na GPW - walory spółki tracą 0,5%.

zawarł umowę z Centrum Onkologii w Bydgoszczy o maksymalnej wartości . Kontrakt obejmuje dostawy sprzętu medycznego i jest jedną z największych informacji korporacyjnych dnia na GPW - walory spółki tracą 0,5%. Żabka należała do najmocniejszych spółek podczas czwartkowej sesji, notując jedne z najwyższych obrotów na GPW. Wzrost zainteresowania inwestorów był związany z doniesieniami o możliwym zainteresowaniu spółką ze strony japońskich inwestorów z funduszu 7-Eleven - akcje spółki rosną o prawie 14%.

należała do najmocniejszych spółek podczas czwartkowej sesji, notując jedne z najwyższych obrotów na GPW. Wzrost zainteresowania inwestorów był związany z doniesieniami o możliwym zainteresowaniu spółką ze strony japońskich inwestorów z funduszu 7-Eleven - akcje spółki rosną o prawie 14%. Monnari Trade opublikowało kolejny raport dotyczący realizacji programu skupu akcji własnych. Buyback zmniejsza liczbę akcji pozostających w obrocie i często jest odbierany jako sygnał zaufania zarządu do wyceny spółki .

W20 (interwał D1)

Patrząc na wykres kontraktów na WIG20 widzimy, że długoterminowy, wzrostowy trend jest utrzymywany, a średnia EMA50 już kilkukrotnie okazywała się "okazją" do akumulacji indeksu. Obecnie średnia wyznacza wsparcie w pobliżu 3600 - 3650 punktów, podczas gdy opór stanowi psychologicznie istotna granica 4000 punktów.

Źródło: xStation5

Sprzedaż Murapolu spada - akcje również