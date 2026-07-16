W20 cofa się po osiągnięciu lokalnego szczytu 🔼 Tracą banki i Murapol

- Kontrakt na WIG20 spada z historycznych szczytów
- WIG Banki traci prawie -1,4%
- sWIG80 nieznacznie rośnie, a mWIG40 traci prawie 0,5%
- Kontrakt na WIG20 spada z historycznych szczytów
- WIG Banki traci prawie -1,4%
- sWIG80 nieznacznie rośnie, a mWIG40 traci prawie 0,5%
Nastroje na polskiej giełdzie są dziś optymistyczne, WIG20 zyskuje niespełna 0,2%, ale kontrakt na W20 spada i cofa się po dotarciu do szczytów przy 3816 punktów. Najsłabiej radzi sobie WIG - Banki, a spadek wynosi nawet 1,4%. Według ostatnich doniesień medialnych Polska może być brana pod uwagę do wejścia w grono gospodarek G20, a polskie indeksy przeklasyfikowane i włączone w koszyki krajów rozwiniętych. Nastroje na rynkach globalnych wskazują na ostrożność, którą podsycają rosnące ceny ropy i utrzymujace się obawy okół swobody żeglugi przez Cieśniny Ormuz i Bab Al Mandeb. Kontrakty na indeksy w USA wskazują na niższe otwarcie giełdy za oceanem, a DAX i Euro Stoxx 50 tracą blisko 1%.
- Murapol opublikował dane operacyjne za I półrocze i II kwartał 2026 r. Spółki z grupy sprzedały i przekazały mniej mieszkań niż rok wcześniej, co będzie jednym z kluczowych czynników wpływających na oczekiwania dotyczące tegorocznych wyników finansowych - kurs na wyniki zareagował dosyć nerwowo, ale bez paniki.
- PZU poinformowało o otrzymaniu zawiadomienia od BlackRock dotyczącego przekroczenia progu 5% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Zmiany zaangażowania największych światowych funduszy są uważnie obserwowane przez inwestorów - mimo to akcje spólki spadają dziś o ok. 1% poniżej 70 PLN za akcję.
- Polimex Mostostal podpisał aneks zwiększający limit gwarancji ubezpieczeniowych dla realizowanych kontraktów. Wyższy limit zwiększa możliwości pozyskiwania nowych projektów infrastrukturalnych i energetycznych - akcje firmy zyskują.
- Protektor poinformował o zawarciu istotnej umowy na dostawy obuwia specjalistycznego dla Policji o wartości około 2,43 mln zł. Nowy kontrakt będzie miał pozytywny wpływ na tegoroczne przychody spółki - akcje nieznacznie rosną.
- Synektik zawarł umowę z Centrum Onkologii w Bydgoszczy o maksymalnej wartości 18,64 mln zł. Kontrakt obejmuje dostawy sprzętu medycznego i jest jedną z największych informacji korporacyjnych dnia na GPW - walory spółki tracą 0,5%.
- Żabka należała do najmocniejszych spółek podczas czwartkowej sesji, notując jedne z najwyższych obrotów na GPW. Wzrost zainteresowania inwestorów był związany z doniesieniami o możliwym zainteresowaniu spółką ze strony japońskich inwestorów z funduszu 7-Eleven - akcje spółki rosną o prawie 14%.
- Monnari Trade opublikowało kolejny raport dotyczący realizacji programu skupu akcji własnych. Buyback zmniejsza liczbę akcji pozostających w obrocie i często jest odbierany jako sygnał zaufania zarządu do wyceny spółki .
W20 (interwał D1)
Patrząc na wykres kontraktów na WIG20 widzimy, że długoterminowy, wzrostowy trend jest utrzymywany, a średnia EMA50 już kilkukrotnie okazywała się "okazją" do akumulacji indeksu. Obecnie średnia wyznacza wsparcie w pobliżu 3600 - 3650 punktów, podczas gdy opór stanowi psychologicznie istotna granica 4000 punktów.
Źródło: xStation5
Sprzedaż Murapolu spada - akcje również
Murapol zakończył pierwsze półrocze 2026 r. z nieznacznie niższą sprzedażą niż rok wcześniej, co potwierdza, że rynek mieszkaniowy pozostaje stabilny, ale nadal sprzyja kupującym. W drugim kwartale spółka sprzedała klientom detalicznym 615 lokali, a w całym półroczu 1 330 mieszkań na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych. Jednocześnie grupa utrzymuje dużą skalę działalności, rozbudowaną ofertę oraz bank ziemi pozwalający na dalszy rozwój projektów.
- Sprzedaż detaliczna w II kwartale wyniosła 615 lokali.
- W całym I półroczu Murapol sprzedał 1 330 lokali, wobec 1 403 rok wcześniej, co oznacza spadek o około 5,2% r/r.
- Łączna sprzedaż netto, uwzględniająca również opłacone umowy rezerwacyjne, wyniosła 1 569 lokali, niemal tyle samo co 1 575 lokali rok wcześniej.
- Na koniec czerwca grupa posiadała 239 opłaconych umów rezerwacyjnych po wyeliminowaniu rezygnacji.
- Liczba przekazanych mieszkań spadła do 841 lokali w I półroczu, z czego 585 przekazano w drugim kwartale. Rok wcześniej grupa przekazała 946 lokali.
- Murapol wprowadził do oferty 1 023 nowe lokale w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Toruniu i Siewierzu.
- Oferta na koniec czerwca obejmowała 4 051 mieszkań w 15 miastach, co daje spółce szeroki wybór lokali dostępnych dla klientów.
- Portfel projektów w budowie obejmował 7 489 lokali w 99 budynkach, w tym 6 541 mieszkań w segmencie detalicznym i 948 lokali w segmencie PRS.
- Bank ziemi pozwala na budowę około 19,15 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej netto około 808,8 tys. m² w 18 miastach.
- Zarząd ocenia, że rynek pozostaje stabilny, ale wymagający i w dużej mierze nadal jest rynkiem klienta, co może ograniczać tempo podwyżek cen oraz wymuszać bardziej konkurencyjną ofertę deweloperów.
Wykres akcji Murapolu (interwał D1)
Akcje Murapolu spadają dziś prawie 3% i od szczytów traca już blisko 30% - cena w pobliżu 36 PLN za walor jest bliska wycenie z debiutu. Inwestorzy nie widzą na razie katalizatora, który miałby wynieść spółkę na nowy poziom operacyjny. Kluczowy opór to EMA200, przy 40 PLN za akcję, a wsparcia należy szukać w dołkach z marca 2025 roku, przy 33 PLN. Na tą chwilę, jeśli na horyzoncie nie pojawi się silny, pozytywny katalizator dla kursu - bazowym scenariuszem wydaje się spadek o ok. 10% do 33 PLN.
Źródło: xStation5
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