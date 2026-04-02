W20 pokazuje siłę na tle europejskich indeksów 🔎 Orlen zyskuje 2%

Kontrakty na WIG20 (W20) spadają 0,6% i są dziś najlepiej radzącymi sobie futures wśród tonących, europejskich indeksów na parkietach giełd. Dla przykładu kontrakt DE40 na niemiecki DAX notuje ponad 2,3% wyprzedaż i jest bliski kapitulacji. Akcje Modivo, KGHM oraz Allegro i Budimex radzą sobie najsłabiej w indeksie.

Wyprzedaż hamują rosnące akcje sektora energii: Orlenu, który notuje 2% wzrost, PGE oraz Tauronu. W sektorze finansowym wyróżniają się walory Kruka. Patrząc na sytuację techniczną polskiego indeksu akcji, widzimy, że wczorajsza próba odbicia drugi raz zatrzymała się na poziomie 71,6 zniesienia Fibonacciego fali spadkowej z lutego, przy 3390 punktów. Nastroje GPW pozostały relatywnie odporne na komentarze Trumpa pod adresem NATO i otwarcie możliwości wyjścia USA z Sojuszu. Co istotne, mocna wyprzedaż Wall Street nie przeniosła się bezpośrednio na panikę wśród polskich spółek. Siłę pokazuje nie tylko WIG20, ale także mWIG40, który spadaj tylko 0,4% mimo prawie 2% wyprzedaży na Nasdaq i wielkiej słabości walorów europejskich akcji. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.