W20 traci ponad 2%🚨Test dolnego ograniczenia kanału wzrostowego?

Polski rynek akcji świeci dziś na czerwono i jest jednym z najsłabszych parkietów w Europie. Należy podkreślić, że wyprzedaż przyszła po silnie wzrostowych sesjach na początku roku, gdy WIG20 regularnie 'bił' zwroty zachodnich benchmarków giełdowych. Kontrakt W20 porusza się we wzrostowym kanale cenowym a blisko 2% wyprzedaż WIG20 z dziś sprawiła, że indeks testuje dolne ograniczenie kanału i notowany jest na poziomie 50-sesyjnej średniej kroczącej na interwale godzinowym, która służyła w ostatnim czasie dwukrotnie za istotne wsparcie.
- Fundamenty wzrostów dla GPW nie uległy w ostatnim czasie zmianie, a dzisiejsza korekta wynika prawdopodobnie z krótkoterminowej presji na realizację zysków, dopóki indeks utrzymuje poziom w okolicach 3250 punktów wciąż mówimy jedynie o krótkoterminowej słabości, ale jeśli wyprzedaż miałaby się rozszerzyć, możliwa jest presja w kierunku 3200 punktów - poziomu, który służy jako potencjalne wsparcie, poparte reakcjami cenowymi w nowym roku. W bazowym scenariuszu dolar amerykański w tym roku wciąż może napotkać presję spadkową wobec oczekiwanych cięć stóp w FEd, niższych rentowności, oraz ekspansywnej polityki fiskalnej Trumpa.
- Taki scenariusz powinien wspierać popyt na rynki wschodzące, do których należy GPW. Chiny miały ustalać z USA szczegóły importu chipów H200, które mają stosowane być w chińskim sektorze komercyjnym, z wyjątkiem sektorów objętych nadzorem wynikającym z przyczyn bezpieczeństwa narodowego. Rynek może odczytywać to jako próbę współpracy Waszyngtonu z Pekinem, mimo silnych tarć geopolitycznych w regionach takich jak Wenezuela, Bliski Wschód i Ukraina.
W20 (interwał H1)
Źródło: xStation5
