Wall Street blisko historycznych szczytów 🔼 Spółki z S&P 500 imponują zyskami - fundamenty napędzą hossę?

Sezon wyników za II kwartał 2026 wyraźnie przekracza dotychczasowe oczekiwania Wall Street i potwierdza wyjątkowo silną kondycję amerykańskich spółek. Większość firm nie tylko pokonuje prognozy analityków, ale także skłania rynek do podnoszenia szacunków zysków dla całego indeksu S&P 500. Jeśli obecny trend utrzyma się do końca sezonu, dane FactSet wskazują, że amerykańskie przedsiębiorstwa mogą odnotować najsilniejszy wzrost zysków od końca 2021 roku.

86% spółek z S&P 500 opublikowało zyski na akcję (EPS) wyższe od oczekiwań analityków, a 77% przekroczyło prognozy dotyczące przychodów.

Szacowany wzrost zysków S&P 500 za II kwartał 2026 wynosi obecnie 47,4% r/r, co byłoby najlepszym wynikiem od IV kwartału 2021 roku (91,6%).

Jeszcze 30 czerwca rynek oczekiwał wzrostu zysków na poziomie 23,2% r/r, co oznacza, że prognozy zostały niemal podwojone w trakcie sezonu wyników.

Aż 9 z 11 sektorów odnotowało poprawę prognoz zysków dzięki lepszym od oczekiwań raportom oraz rewizjom szacunków EPS.

W kontekście III kwartału 34 spółki podniosły prognozy zysków, podczas gdy jedynie 20 firm przedstawiło negatywne wytyczne.

Wskaźnik ceny do oczekiwanych 12 mies. zysków (forward P/E) dla S&P 500 wynosi obecnie 19,6, pozostając poniżej 5-letniej średniej (19,9), nieznacznie powyżej średniej z ostatnich 10 lat (19)

US500 (interwał D1)

Patrząc na US500, widzimy, że kontrakt powstrzymał ostatnio spadki w pobliżu 7300 punktów i wraca na wzrostowe tory, wybijając się zdecydowanie powyżej 7600 punktów. Wzrost trwa już trzecią sesję z rzędu, a do historycznego szczytu indeksowi brakuje ok. 80 punktów.

Źródło: xStation5