Wall Street blisko historycznych szczytów 🔼 Spółki z S&P 500 imponują zyskami - fundamenty napędzą hossę?

- 86% spółek z S&P 500 opublikowało zyski na akcję (EPS) wyższe od oczekiwań analityków, a 77% przekroczyło prognozy przychodów.
- Aktualna dynamika wzrostu zysków wynosu ponad 47% r/r, choć jeszcze 30 czerwca rynek oczekiwał wzrostu zysków na poziomie ok. 23,2% r/r
- Wskaźnik ceny do oczekiwanych 12 mies. zysków (forward P/E) dla S&P 500 wynosi obecnie 19,6, pozostając poniżej 5-letniej średniej (19,9)
- 86% spółek z S&P 500 opublikowało zyski na akcję (EPS) wyższe od oczekiwań analityków, a 77% przekroczyło prognozy przychodów.
- Aktualna dynamika wzrostu zysków wynosu ponad 47% r/r, choć jeszcze 30 czerwca rynek oczekiwał wzrostu zysków na poziomie ok. 23,2% r/r
- Wskaźnik ceny do oczekiwanych 12 mies. zysków (forward P/E) dla S&P 500 wynosi obecnie 19,6, pozostając poniżej 5-letniej średniej (19,9)
Sezon wyników za II kwartał 2026 wyraźnie przekracza dotychczasowe oczekiwania Wall Street i potwierdza wyjątkowo silną kondycję amerykańskich spółek. Większość firm nie tylko pokonuje prognozy analityków, ale także skłania rynek do podnoszenia szacunków zysków dla całego indeksu S&P 500. Jeśli obecny trend utrzyma się do końca sezonu, dane FactSet wskazują, że amerykańskie przedsiębiorstwa mogą odnotować najsilniejszy wzrost zysków od końca 2021 roku.
- 86% spółek z S&P 500 opublikowało zyski na akcję (EPS) wyższe od oczekiwań analityków, a 77% przekroczyło prognozy dotyczące przychodów.
- Szacowany wzrost zysków S&P 500 za II kwartał 2026 wynosi obecnie 47,4% r/r, co byłoby najlepszym wynikiem od IV kwartału 2021 roku (91,6%).
- Jeszcze 30 czerwca rynek oczekiwał wzrostu zysków na poziomie 23,2% r/r, co oznacza, że prognozy zostały niemal podwojone w trakcie sezonu wyników.
- Aż 9 z 11 sektorów odnotowało poprawę prognoz zysków dzięki lepszym od oczekiwań raportom oraz rewizjom szacunków EPS.
- W kontekście III kwartału 34 spółki podniosły prognozy zysków, podczas gdy jedynie 20 firm przedstawiło negatywne wytyczne.
- Wskaźnik ceny do oczekiwanych 12 mies. zysków (forward P/E) dla S&P 500 wynosi obecnie 19,6, pozostając poniżej 5-letniej średniej (19,9), nieznacznie powyżej średniej z ostatnich 10 lat (19)
US500 (interwał D1)
Patrząc na US500, widzimy, że kontrakt powstrzymał ostatnio spadki w pobliżu 7300 punktów i wraca na wzrostowe tory, wybijając się zdecydowanie powyżej 7600 punktów. Wzrost trwa już trzecią sesję z rzędu, a do historycznego szczytu indeksowi brakuje ok. 80 punktów.
Źródło: xStation5
Amazon i Alphabet odpowiadają za dużą część wzrostu całego S&P 500
Jednym z najważniejszych wniosków obecnego sezonu wyników jest ogromny wpływ największych spółek technologicznych na dynamikę zysków całego indeksu S&P 500. Choć poprawa wyników jest widoczna w większości sektorów gospodarki, to właśnie Amazon i Alphabet odpowiadają za znaczną część wzrostu oczekiwań wobec całego rynku. Pokazuje to, że wyniki kilku największych spółek nadal mogą istotnie zmieniać obraz kondycji amerykańskich przedsiębiorstw.
- W ciągu ostatniego tygodnia prognozowana dynamika zysków S&P 500 za II kwartał wzrosła z 38,0% do 47,4% r/r.
- Amazon był największym pojedynczym źródłem tej rewizji dzięki zyskowi na akcję (GAAP EPS) na poziomie 55,75 USD wobec konsensusu wynoszącego 1,82 USD.
- Według FactSet sam Amazon odpowiadał za około 76% wzrostu prognozowanych zysków całego S&P 500 w ostatnim tygodniu.
- Tak wysoki wynik był w dużej mierze efektem jednorazowego zysku przed opodatkowaniem w wysokości 53,4 mld USD, wynikającego głównie z inwestycji w Anthropic.
- FactSet uwzględnił jednak ten wynik, ponieważ większość analityków również opierała swoje prognozy dla Amazona na zysku GAAP, co zapewnia porównywalność względem konsensusu.
- Alphabet pozostaje największym kontrybutorem wzrostu zysków S&P 500 w II kwartale, a Amazon awansował na drugie miejsce po publikacji swoich wyników.
- Gdyby wyłączyć z obliczeń Alphabet i Amazona, oczekiwana dynamika wzrostu zysków S&P 500 spadłaby z 47,4% do 28,8% r/r.
- Nawet po wyłączeniu obu spółek indeks nadal zmierzałby do drugiego z rzędu kwartału ze wzrostem zysków przekraczającym 20% oraz siódmego kolejnego kwartału dwucyfrowego wzrostu zysków.
Spółki o globalnej działalności osiągają wyraźnie szybszy wzrost wyników
Mimo utrzymującej się siły dolara amerykańskiego to właśnie spółki generujące większość przychodów poza Stanami Zjednoczonymi notują obecnie wyraźnie lepszą dynamikę wzrostu zysków i sprzedaży niż przedsiębiorstwa skoncentrowane na rynku krajowym. Dane FactSet pokazują, że globalna ekspozycja nie osłabiła wyników amerykańskich korporacji, a wręcz stała się jednym z czynników wspierających tegoroczny sezon wyników.
- Spółki uzyskujące ponad 50% przychodów poza USA notują obecnie wzrost zysków na poziomie 74,7% r/r wobec 35,5% dla firm generujących większość sprzedaży na rynku krajowym.
- Pod względem przychodów różnica również jest wyraźna – sprzedaż spółek o większej ekspozycji międzynarodowej rośnie o 20,5% r/r wobec 12,0% w przypadku przedsiębiorstw skoncentrowanych na USA.
- Łączna prognozowana dynamika wzrostu zysków całego S&P 500 za II kwartał 2026 wynosi obecnie 47,4% r/r.
- Do największych motorów wzrostu wyników spółek o globalnym profilu należą Alphabet, Exxon Mobil oraz Chevron.
- Po wyłączeniu tych trzech spółek oczekiwany wzrost zysków przedsiębiorstw o większej ekspozycji międzynarodowej spadłby z 74,7% do 27,5%, a dynamika przychodów obniżyłaby się z 20,5% do 16,0%.
- Dane sugerują, że tegoroczny sezon wyników pozostaje w dużym stopniu napędzany przez największe globalne przedsiębiorstwa, których działalność wykracza daleko poza rynek amerykański.
Źródło: FactSet
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