Podatek cyfrowy w Polsce: nowe zasady dla Big Tech

Dla polskiego rynku akcji najważniejsza pozostaje kondycja finansów publicznych, a nie sam podatek cyfrowy. Inwestorzy będą patrzeć przede wszystkim na deficyt, poziom zadłużenia oraz zdolność państwa do utrzymania wiarygodności kredytowej.

Projekt może mieć wymiar polityczny i geopolityczny. Podatek wpisuje się w europejski trend zwiększania opodatkowania gospodarki cyfrowej, ale jednocześnie może pogorszyć relacje gospodarcze z USA, ponieważ rozwiązania tego typu uderzają głównie w amerykańskie koncerny.

Najbardziej odczują go największe firmy technologiczne, głównie amerykański Big Tech. Google, Meta, Amazon czy Microsoft mogą zostać objęte nowym obciążeniem, jednak większym ryzykiem dla tych spółek jest możliwość rozszerzania podobnych regulacji w kolejnych krajach.

Rząd szuka nowych pieniędzy w momencie rosnącej presji ze strony rynków i agencji ratingowych. Dla inwestorów kluczowe pozostaje jednak nie samo zwiększenie dochodów, ale wiarygodny plan ograniczenia wzrostu wydatków i stabilizacji długu.

Podatek cyfrowy ma zwiększyć dochody budżetu, ale nie rozwiąże problemu rosnącego deficytu. Dla finansów publicznych będzie to raczej dodatkowe źródło wpływów niż realna zmiana sytuacji fiskalnej.

Projekt podatku cyfrowego trafił do konsultacji i jest kolejnym elementem szerszej układanki związanej z finansami publicznymi. Z pozoru jest to rozwiązanie wymierzone w największe firmy technologiczne, przede wszystkim amerykańskich gigantów takich jak Google, Meta, Amazon czy Microsoft. W praktyce jednak sprawa jest znacznie szersza, ponieważ dotyka zarówno polityki fiskalnej Polski, relacji z USA, jak i coraz większego problemu, z którym mierzą się państwa na całym świecie, czyli jak skutecznie opodatkować gospodarkę cyfrową.

Podstawowy problem polega na tym, że tradycyjny system podatkowy powstał w czasach, gdy firma musiała mieć fizyczną obecność w danym kraju. Fabryka, biuro czy oddział oznaczały miejsce prowadzenia działalności i miejsce płacenia podatków. Dzisiejsze największe platformy cyfrowe działają inaczej. Mogą osiągać ogromne przychody od użytkowników w danym kraju, jednocześnie rozliczając znaczną część zysków w innych jurysdykcjach.

Właśnie dlatego od kilku lat w Europie trwa dyskusja nad wprowadzeniem specjalnych zasad opodatkowania usług cyfrowych. Polska dołącza teraz do państw, które chcą uzyskać dodatkowe wpływy od sektora, który przez lata rozwijał się bardzo szybko, ale nie zawsze przekładało się to na proporcjonalne wpływy podatkowe w krajach, gdzie znajdowali się użytkownicy tych usług.

Podatek cyfrowy jako sposób na zasypanie dziury budżetowej

Nie jest tajemnicą, że polskie finanse publiczne znajdują się pod dużą presją. Wydatki państwa rosną, szczególnie w obszarze obronności, świadczeń społecznych oraz kosztów obsługi zadłużenia. Jednocześnie deficyt budżetowy pozostaje jednym z najważniejszych tematów obserwowanych przez inwestorów zagranicznych i agencje ratingowe.

Dla rządu dodatkowe wpływy z podatku cyfrowego są atrakcyjne z kilku powodów. Po pierwsze, jest to źródło pieniędzy, które można przedstawić jako obciążenie zagranicznych korporacji, a nie polskich obywateli. Po drugie, jest to sygnał dla rynku, że państwo szuka nowych dochodów w sytuacji rosnącej presji na budżet.

Trzeba jednak zachować odpowiednią skalę. Podatek cyfrowy nie rozwiąże problemu polskich finansów publicznych. Nawet kilka miliardów złotych dodatkowych wpływów rocznie nie zmieni zasadniczo sytuacji, jeżeli jednocześnie wydatki będą nadal rosły w szybkim tempie. Dla inwestorów ważniejsze od pojedynczego źródła dochodów będzie to, czy Polska ma długoterminowy plan stabilizacji finansów.

Rating Polski pod coraz większą obserwacją

Agencje ratingowe od dawna zwracają uwagę na znaczenie dyscypliny fiskalnej. Dla inwestorów kupujących polskie obligacje kluczowe znaczenie ma nie tylko obecny poziom zadłużenia, ale także kierunek zmian.

Jeżeli deficyt będzie utrzymywał się na wysokim poziomie przez kolejne lata, a dług publiczny będzie szybko rosnąć, presja na rating Polski może się zwiększać. Ewentualne pogorszenie oceny kredytowej oznaczałoby wyższe koszty finansowania państwa, większą premię za ryzyko i potencjalnie słabszą walutę.

W tym kontekście podatek cyfrowy jest raczej jednym z elementów poprawiających stronę dochodową budżetu, ale sam w sobie nie będzie argumentem wystarczającym, aby przekonać rynek o trwałej poprawie sytuacji.

Big Tech pod presją kolejnych regulacji

Z punktu widzenia największych firm technologicznych polski podatek cyfrowy nie będzie samodzielnie dużym zagrożeniem finansowym. Polska jest ważnym rynkiem, ale dla takich firm jak Google, Meta czy Microsoft nie jest to obszar, który zmieni ich globalne wyniki.

Problemem jest jednak kierunek zmian. Inwestorzy coraz częściej zakładają, że era bardzo niskiego opodatkowania największych platform internetowych powoli się kończy. Jeżeli podobne rozwiązania będą wprowadzać kolejne kraje, może to w przyszłości wpływać na marże i sposób prowadzenia działalności przez technologicznych gigantów.

Dla rynku akcji ważniejszym czynnikiem pozostaną jednak takie kwestie jak rozwój sztucznej inteligencji, inwestycje w centra danych czy wyniki finansowe tych spółek. Podatek cyfrowy jest raczej dodatkowym elementem ryzyka regulacyjnego niż czynnikiem, który samodzielnie zmieni wyceny Big Tech.

Możliwy konflikt z USA

Najbardziej wrażliwym elementem całej sprawy są relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykańskie firmy technologiczne od lat krytykują europejskie podatki cyfrowe, argumentując, że rozwiązania te są wymierzone głównie w przedsiębiorstwa z USA.

Dlatego decyzja o wprowadzeniu takiego podatku będzie miała również wymiar polityczny. W Polsce istotną rolę może odegrać stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego, który może nie być skłonny do podpisania ustawy, jeśli uzna ją za rozwiązanie pogarszające relacje gospodarcze z Waszyngtonem.

Dla rynku oznacza to, że oprócz samej treści ustawy inwestorzy będą obserwować również proces polityczny i prawdopodobieństwo jej ostatecznego wejścia w życie.

Co to oznacza dla inwestorów?

Dla polskiego rynku akcji wpływ podatku cyfrowego powinien być ograniczony. Nie jest to wydarzenie, które samo w sobie zmieni perspektywy warszawskiej giełdy. Znacznie większe znaczenie będą miały decyzje dotyczące całej polityki budżetowej, poziomu długu oraz wiarygodności fiskalnej państwa.

Dla sektora technologicznego jest to kolejny sygnał, że największe firmy cyfrowe będą działały w coraz bardziej wymagającym otoczeniu regulacyjnym. Inwestorzy muszą brać pod uwagę nie tylko tempo wzrostu przychodów, ale również rosnące koszty związane z regulacjami.

Podatek cyfrowy można więc traktować jako próbę znalezienia nowych pieniędzy przez państwo, ale prawdziwym testem dla polskich finansów będzie to, czy rząd będzie w stanie ograniczyć tempo wzrostu wydatków. Dla rynku liczy się nie tylko to, ile pieniędzy państwo pozyska, ale przede wszystkim czy ma wiarygodny plan, jak utrzymać stabilność finansów w kolejnych latach.