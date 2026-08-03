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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
12:12 · 3 sierpnia 2026

Komentarz walutowy: Przemysł odbija, a złoty nic?

Aleksander Jabłoński
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Quant Analyst

Forex wchodzi w nowy tydzień pod znakiem cementowania ostatnich spadków na dolarze, który osunął się ok. 1,6% wobec koszyka walut. Za słabością waluty USA stał zarówno mętny i nie tak jastrzębi jak oczekiwał tego rynek Fed, jaki i nowy sezon deeskalacji na Bliskim Wschodzie.

Większość głównych par walutowych stoi aktualnie w miejscu względem piątkowego zamknięcia. Szybkie wymazanie spadków na USD z początku sesji sugeruje, że pozytywny impuls w postaci niższych cen ropy (kontrakty na brent tracą 4%) oraz deklarowanego powrotu USA i Iranu do stołu negocjacyjnego nie zachwyca rynków na tyle, aby ściągnąć indeks dolara do minimów z połowy czerwca. Mniej jastrzębie komentarze Kevina Warsha po ostatniej decyzji Fed w pewien sposób zawierają w sobie brak przesadnych obaw FOMC o trajektorię inflacji (lub brak konsekwencji wobec celu 2%), także rynek to, co miał, to wycenił.

Jedynym wyjątkiem jest japoński jen, który stanowi dzisiaj epicentrum zmienności na forexie. Kurs USDJPY traci aktualnie 0,3% względem piątkowego zamknięcia (w krytycznym momencie było to -1,4%) i handluje najniżej od poprzedniej, kwietniowej interwencji walutowej. Co istotne, do interwencji z zeszłego tygodnia przyznało się zarówno Tokio, jak i Waszyngton. Do realnej zmiany trendu jen wciąż potrzebuje stabilizacji na rynku długu (rentowności wciąż znajdują się na historycznych maksimach; 10Y: 2.82%). Niemniej deklaracje Bessenta, że USA nie zawaha się wziąć udziału w kolejnych interwencjach może trwale ograniczyć presję wzrostową na USDJPY i nie dopuścić do kolejnego podejścia do 160.

Na drugim biegunie mamy z kolei EURPLN, który przykleił się do poziomu 4,30 i de facto zignorował wyższy od oczekiwań odczyt PMI dla polskiego przemysłu. Wskaźnik dla krajowego sektora wzrósł w lipcu z 46,1 do 49 (prognoza: 47,5) i okazał się pełen pozytywnych niespodzianek. Pierwszy wzrost zatrudnienia od kwietnia, inflacja się uspokaja, a spadki w produkcji i zamówieniach wyraźnie hamują. Ankietowani wyrażali również optymizm względem nadchodzących miesięcy, zwłaszcza w kwestii zamówień, produktywności i odbudowy konkurencyjności. 

Obok ciszy na EURPLN zmian nie widać również na kontraktach FRA, które wyceniają przyszłą trajektorię stóp procentowych w Polsce. Oczekiwania pozostają lekko jastrzębie – kontrakt patrzący 6 miesięcy wprzód implikuje stopy na poziomie 3,95% (obecna stopa referencyjna: 3,75%). Brak reakcji rynkowej wynika głównie z małej wagi raportu dla sentymentu wobec polskiej gospodarki oraz rozbieżności miękkiego, ankietowego PMI z danymi z realnej gospodarki. Obok powtarzających się od 2025 roku odczytów poniżej 50, wskazujących na kurczenie się sektora, lipcowy raport GUS wskazał na realny i większy niż rok wcześniej wzrost produkcji przemysłowej w I połowie 2026. Jedynym słabym punktem były spadki sprzedaży trwałych dóbr konsumenckich (AGD, meble, elektronika), co świadczy bardziej o zachowawczości konsumenta w czasach wolniejszego wzrostu płac i wyższych cen paliwa i energii niż o kondycji całego sektora.

O godz. 12:00 za euro płacimy 4,30 zł, za dolara 3,73 zł, za funta 5,02 zł, za franka 4,62 zł.

 

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB

Aleksander Jabłoński

Quant Analyst

Aleksander Jabłoński jest analitykiem rynków finansowych w XTB od 2024 roku, specjalizującym się w makroekonomii oraz analizie rynku walut i obligacji. Regularnie komentuje kluczowe dane gospodarcze, politykę banków centralnych oraz ich wpływ na waluty G10 i giełdy w Europie i USA. W analizach i rekomendacjach wykorzystuje m.in. pozycjonowanie na rynku opcji, stopy implikowane z rynku swapów, dynamikę krzywej dochodowości oraz spready kredytowe i obligacyjne, łącząc podejście ilościowe (analiza danych, ekonometria, uczenie maszynowe) z oceną nastrojów i fundamentów rynkowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (Informatyka i Ekonometria) oraz paryskiej Sorbony (Quantitative Finance).

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