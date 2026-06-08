Wall Street kontynuje odbicie 🗽 Marvell rośnie 14% wobec debiutu w S&P 500

Akcje amerykańskie wracają do łask inwestorów, a kontrakt na S&P 500 zyskuje już blisko 1%. Jednocześnie odbicie na US100 wynosi już prawie 2,3%, ponieważ to akcje technologicznych firm są tymi, które notują dzisiaj największe wzrosty. Wśród spółek, które dziś zasługują na uwagę jest producent półprzewodników - Marvell.

US500 (interwał H1)

Patrząc na wykres US500 widzimy, że cena wzrosła do ok. 38,2 zniesnienia Fibo impulsu spadkowego i obecnie byki próbują wybić się wyżęj - prawdopodobnie do ok. 7530 punktów, gdzie widzimy EMA200 oraz 61,8 - 71,6 zniesienia Fibo - jeśli kontrakt trafiłby tam na opór, bazowym scenariuszem byłby powrót średnioterminowego trendu spadkowego.

Źródło: xStation5

Akcje Marvell na fali - dlaczego?

Akcje Marvell Technology (MRVL) rozpoczęły nowy tydzień mocnym wzrostem, zyskując około 10% po nieoczekiwanym ogłoszeniu, że producent układów dla sektora sztucznej inteligencji dołączy do indeksu S&P 500 jeszcze w tym miesiącu. Informacja została opublikowana po zamknięciu piątkowej sesji i szybko poprawiła nastroje wokół spółki.