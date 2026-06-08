Wall Street kontynuje odbicie 🗽 Marvell rośnie 14% wobec debiutu w S&P 500

Akcje amerykańskie wracają do łask inwestorów, a kontrakt na S&P 500 zyskuje już blisko 1%. Jednocześnie odbicie na US100 wynosi już prawie 2,3%, ponieważ to akcje technologicznych firm są tymi, które notują dzisiaj największe wzrosty. Wśród spółek, które dziś zasługują na uwagę jest producent półprzewodników - Marvell.
US500 (interwał H1)
Patrząc na wykres US500 widzimy, że cena wzrosła do ok. 38,2 zniesnienia Fibo impulsu spadkowego i obecnie byki próbują wybić się wyżęj - prawdopodobnie do ok. 7530 punktów, gdzie widzimy EMA200 oraz 61,8 - 71,6 zniesienia Fibo - jeśli kontrakt trafiłby tam na opór, bazowym scenariuszem byłby powrót średnioterminowego trendu spadkowego.
Źródło: xStation5
Akcje Marvell na fali - dlaczego?
Akcje Marvell Technology (MRVL) rozpoczęły nowy tydzień mocnym wzrostem, zyskując około 10% po nieoczekiwanym ogłoszeniu, że producent układów dla sektora sztucznej inteligencji dołączy do indeksu S&P 500 jeszcze w tym miesiącu. Informacja została opublikowana po zamknięciu piątkowej sesji i szybko poprawiła nastroje wokół spółki.
- Ostatnie tygodnie były wyjątkowo burzliwe dla akcjonariuszy Marvell. Jeszcze pod koniec maja walory kosztowały około 205 USD, by w ubiegłym tygodniu wzrosnąć powyżej 320 USD. Następnie kurs gwałtownie skorygował się wraz z pogorszeniem sentymentu wobec sektora technologicznego i zakończył piątkową sesję w okolicach 260 USD. Poniedziałkowe odbicie częściowo niweluje te straty.
- Jednym z głównych katalizatorów ostatnich wzrostów były słowa prezesa Nvidii, Jensena Huanga, który wskazał Marvell jako potencjalnego kandydata do osiągnięcia kapitalizacji rynkowej przekraczającej 1 bilion dolarów. Choć obecna wartość spółki pozostaje znacznie niższa od tego poziomu, akcje wzrosły już o ponad 200% od początku roku, co pokazuje skalę optymizmu inwestorów wobec firm związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.
Analitycy Oppenheimer zwracają uwagę, że ostatnie wydarzenia przypominają inwestorom o ryzyku nadmiernej koncentracji portfela na pojedynczych sektorach. Według nich gwałtowne przejścia rynku z trybu „risk-on” do „risk-off” pokazują znaczenie dywersyfikacji, szczególnie w okresach podwyższonej zmienności. Mimo wahań Marvell pozostaje jednym z największych beneficjentów boomu na sztuczną inteligencję i infrastrukturę centrów danych.
Źródło: xStation5
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