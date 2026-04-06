Wall Street na fali wzrostowej 📈Netflix zyskuje 2% po rekomendacji Goldman Sachs

Przed otwarciem Wall Street kontrakty na indeksy amerykańskie oddały niewielką część poprzednich wzrostów; kontrakt na Nasdaq100 cofnął się z okolic 24380 punktów na 24300 punktów, ale w ujęciu intraday nadal rośnie ponad 0,7%.

W centrum uwagi inwestorów są dane ISM z sektora usług, które poznamy o 16:00 oraz przede wszystkim - dalszy rozwój negocjacji amerykańskich mediatorów z irańskimi odpowiednikami - za pośrednictwem Pakistanu.

Iran wstępnie odmówił otwarcia Cieśniny Ormuz w zamian za zawieszenie broni, ale rozmowy trwają nadal a Donald Trump wyznaczył środę, 8 kwietnia - (2 w nocy, polskiego czasu) jako datę kluczową dla dalszego rozwoju konfliktu (eskalacja i ataki na infrastrukturę, lub deeskalacja).

Raymond James ocenia, że mimo wybuchu wojny z Iranem rynek akcji zachował się zaskakująco stabilnie i nie doszło do silnej fali wyprzedaży. Zdaniem banku mogły pomóc w tym bardzo mocne dane makro z początku 2026 roku oraz struktura rynku ropy, gdzie wyższe ceny dotyczą głównie krótkiego terminu.

US100 (intewał D1)

To ograniczało presję na rynek kredytowy i giełdowy. Kolejnym kluczowym testem dla inwestorów będzie jednak wtorkowy termin wyznaczony przez Donalda Trumpa na zawarcie porozumienia z Iranem. Patrząc na notowania kontraktu na Nasdaq 100 (US100), widzimy, że indeks utrzymuje się w spadkowym kanale cenowym i notoway jest poniżej 200-sesyjnej średniej do której brakuje mu około 200 punktów. Wydaje się, że trwalsze przekroczenie tego poziomu może ostatecznie wskazać, czy V-kształtne odbicie zostanie potwierdzone.

Ed Yardeni komentuje amerykańską hossę

Znany komentator rynkowy i założyciel Yardeni Research, Ed Yardeni pozostaje pozytywnie nastawiony do S&P 500, wskazując, że obecne wyceny są atrakcyjne, a historycznie indeks rósł w okresie dwóch lat po dużych konfliktach zbrojnych z udziałem USA.

S&P 500 był wyżej dwa lata po każdym z czterech ostatnich dużych konfliktów: II wojnie światowej, wojnie koreańskiej, wojnie w Zatoce Perskiej oraz wojnie w Iraku, osiągając wzrosty w przedziale 31% do 44%.

Zdaniem Yardeni obecne poziomy rynku akcji oferują relatywnie atrakcyjne poziomy wejścia - wskaźnik forward P/E dla S&P 500 osiągnął szczyt na poziomie 23 w październiku ubiegłego roku, po czym spadł o około 15%.

W tym samym czasie prognozowane zyski spółek wzrosły o 12,7%, osiągając rekordowe poziomy. Oznacza to, że spadek wycen nie wynikał z pogorszenia perspektyw zysków, lecz z kompresji mnożnika.

Początkowo spadek mnożnika był związany z obawami o rentowność spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Następnie przecena przyspieszyła w wyniku obaw, że konflikt zbrojny może doprowadzić do globalnej recesji.

Pomimo tych obaw analitycy sektorowi nie obniżyli istotnie swoich prognoz i kontynuowali podnoszenie oczekiwań dotyczących zysków.

Rzeczywiście, wyceny spółek amerykańskich w ostatnim czasie istotnie spadły - wskaźnik ceny do oczekiwanych, 12-miesięcznych zysków spadł poniżej poziomu 20 do 19.8, czyli poniżej 5-letniej średniej 19.9 i nieznacznie powyżej 10-letniej średniej na poziomie 18.9 - wskazują dane FactSet.

Wiadomości ze spółek