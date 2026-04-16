Wall Street na szczytach 📈Hossa na US100 nabiera tempa?

Amerykańskie indeksy giełdowe osiągnęły nowe historyczne maksima, co jest związane z rosnącym przekonaniem inwestorów, że konflikt USA z Iranem może wkrótce wygasnąć, ceny energii ustabilizować się, a Fed wrócić do nieco bardziej gołębiego nastawienia. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,8% i wczoraj po raz pierwszy w historii zamknął się powyżej poziomu 7 000 punktów, a dziś kontrakt na Nasdaq 100 (US100) rośnie o prawie 0,2% i ustanawia rekord, przekraczając poziom 24 400 punktów.
- Głównym motorem wzrostów są największe spółki technologiczne, których notowania przed otwarciem rynku zareagowały wzrostami na mocne wyniki tajwańskiego producenta chipów, TSMC.
- Optymizm wokół potencjalnych rozmów pokojowych USA z Iranem obniżył ceny ropy i zwiększył apetyt na ryzykowne aktywa, w tym akcje.
- Rynek oczekuje dalszych informacji dotyczących postępów w negocjacjach, które mogą podtrzymać trend wzrostowy.
- Wyniki finansowe dużych banków (Bank of America, Morgan Stanley) okazały się lepsze od prognoz zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków.
- Silny, krótkoterminowy rajd S&P 500 (ok. 10% w 11 dni) jest rzadkim zjawiskiem historycznym i daje mieszane sygnały na przyszłość. Jednak dane historyczne sugerują umiarkowane stopy zwrotu w krótkim terminie, ale potencjalnie wyższe w dłuższym horyzoncie.
- Dziś potencjalnym katalizatorem wyzwalającym nowy powiew optymizmu może stać się raport Netflixa, który po sesji przedstawi raport kwartalny za I kwartał 2026 roku.
- Wciąż silnym fundamentalnym wsparciem dla akcji jest w dalszym ciągu mocna kondycja amerykańskich, publicznych biznesów. Start sezonu wyników w tym kwartale może uznać za bardzo udany.
US100 (interwał D1)
⬆️Wykres dnia - US500 rośnie do historycznych szczytów! (16.04.2026)
Poranna odprawa - Rekordy na Wall Street w oczekiwaniu na otwarcie Cieśniny Ormuz (16.04.2026)
Przegląd rynkowy: Luksus pod presją, AI napędza rozjazd rynkowy
Puls GPW: Nieznaczny optymizm na parkiecie!
