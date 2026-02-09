Wall Street rozszerza wzrosty; US100 odbija ponad 1% 📈

Sentymenty pod koniec dnia w Europie i drugiej fazie sesji na Wall Street wyraźnie się popwrawiają. Kontrakt na US100 rośnie już ponad 1%; podczas gdy US500 oraz US2000 rosną odpowiednio 0,7% i 0,8%. Dzisiejsze wzrosty przede wszystkim napędzane są przez spółki technologiczne, o dużej kapitalizacji. Akcje takich spółek jak Oracle, Palantir oraz Applovin zyskują w graniach +7% - +15%. W tym samym czasie Nvidia dodaje 3,5%, a Broadcom 5,4%. Źródło: xStation US100 zmienił obraz wokół siebie wobec tego co działo sie na otwarciu Wall Street. Wzrosty przyspieszyły i obecnie swoim zasięgiem zdołały przebić 100-dniową EMA (fioletowa krzywa), która wielokrotnie w historii stanowiła kluczowy punkt wsparcia trendu wzrostowego na wykresie. Im dłużej cena znajdować się będzie powyżej tej bariery tym większa będzie szansa na przedlużenie ogólnego trendu wzrostowego. Źródło: xStation

