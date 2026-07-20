Wall Street skazane na wzrosty? 🗽 Podsumowanie wyników spółek z S&P 500

88% raportujących firm osiągnęło EPS powyżej konsensusu, 6% zaraportowało wynik zgodny z oczekiwaniami, a 6% znalazło się poniżej prognoz.

Obecna wycena jest jednocześnie nieznacznie niższa niż na koniec II kwartału, kiedy wskaźnik wynosił wynosił 20,4.

Wskaźnik ceny do oczekiwanycj, 12-miesięcznych zysków dla S&P 500 wynosi obecnie 20,3, wobec średniej pięcioletniej na poziomie 19,9 i dziesięcioletniej wynoszącej 19.

Dla całego 2026 roku konsensus zakłada wzrost zysków o 24,5% r/r.

Analitycy prognozują wzrost zysków S&P 500 o 27,0% r/r w III kwartale 2026 oraz o 24,6% w IV kwartale.

Sezon wyników za II kwartał 2026 rozpoczął się bardzo mocno, choć dotychczas raport opublikowało dopiero 10% spółek z indeksu S&P 500. Skala pozytywnych zaskoczeń oraz rewizji prognoz wskazuje, że dynamika zysków może pozostać wyraźnie powyżej 20%, mimo relatywnie wysokiej wyceny całego rynku. Spójrzmy zatem co wynika z danych śledzonych przez FactSet, aktualnych na piątek, 17 lipca.

Najważniejsze informacje

88% raportujących spółek przebiło oczekiwania dotyczące zysku na akcję , a 85% osiągnęło przychody powyżej konsensusu.

, a 85% osiągnęło przychody powyżej konsensusu. Łączna dynamika zysków S&P 500 za II kwartał wynosi obecnie 24,7% r/r; utrzymanie tego tempa oznaczałoby drugi kolejny kwartał wzrostu zysków przekraczającego 20%.

Jeszcze 30 czerwca oczekiwano wzrostu zysków o ok. 24% r/r, co oznacza poprawę prognoz wraz z napływem raportów.

W ośmiu sektorach obecne lub oczekiwane wyniki są wyższe niż pod koniec czerwca dzięki podnoszeniu szacunków EPS oraz pozytywnym zaskoczeniom.

W odniesieniu do III kwartału 2026 cztery spółki wydały negatywne prognozy EPS, natomiast pięć przedstawiło pozytywny guidance.

Wskaźnik forward P/E dla S&P 500 wynosi 20,3 i pozostaje powyżej średniej pięcioletniej na poziomie 19,9 oraz średniej dziesięcioletniej wynoszącej 19,0.

BigTech znowu napędzi hossę?

Spółki z grupy „Magnificent 7” nadal pozostają ważnym motorem wzrostu zysków S&P 500, ale przewaga nad resztą indeksu stopniowo się zmniejsza. W II kwartale 2026 ich wyniki powinny rosnąć szybciej niż w przypadku pozostałych 493 spółek, choć coraz większy udział we wzroście zysków mają firmy spoza największych technologicznych gigantów. Dane wskazują więc na szersze ożywienie wyników, a nie wyłącznie kontynuację dominacji „Magnificent 7”.

Szacowana dynamika zysków „Magnificent 7” w II kwartale 2026 wynosi 31,1% r/r, wobec 22,8% dla pozostałych 493 spółek z indeksu.

Jeżeli pozostałe 493 spółki faktycznie osiągną wzrost zysków o 22,8%, będzie to ich najlepszy wynik od IV kwartału 2021, kiedy dynamika wyniosła 32,3%.

Cztery z pięciu największych kontrybutorów do wzrostu zysków S&P 500 nie należą do „Magnificent 7”: są to Micron Technology, Chevron, Exxon Mobil i Broadcom.

Nvidia jest jedyną spółką z „Magnificent 7”, która znalazła się w pierwszej piątce największych źródeł wzrostu zysków za II kwartał.

Micron i Nvidia są obecnie dwoma największymi kontrybutorami do wzrostu zysków całego indeksu.

Po wyłączeniu Microna i Nvidii łączna dynamika zysków S&P 500 spadłaby z 24,7% do 16,8%.

W III kwartale 2026 analitycy oczekują wzrostu zysków „Magnificent 7” o 31,8%, wobec 25,5% dla pozostałych 493 spółek.

W IV kwartale prognozowana dynamika dla „Magnificent 7” spada do 22,8%, podczas gdy dla reszty indeksu wynosi 25,3%.

Oznacza to, że pod koniec 2026 roku pozostałe 493 spółki mogą po raz pierwszy w tym cyklu rosnąć szybciej pod względem zysków niż grupa największych technologicznych liderów.

Źródło: FactSet

Liczby robią wrażenie

Sezon wyników za II kwartał 2026 rozpoczął się wyraźnie lepiej od oczekiwań, zarówno pod względem liczby pozytywnych zaskoczeń, jak i ich skali. Na obecnym etapie raport opublikowało 10% spółek z S&P 500, dlatego dane pozostają wstępne, ale wskazują na dalsze przyspieszenie dynamiki zysków i przychodów. Największe pozytywne wsparcie zapewnia sektor finansowy, podczas gdy ochrona zdrowia pozostaje głównym obszarem słabości.

88% raportujących spółek przebiło oczekiwania dotyczące EPS, wobec średniej pięcioletniej na poziomie 78% i dziesięcioletniej wynoszącej 76%.

Łączne zyski zaraportowane przez spółki są o 16,4% wyższe od prognoz, znacznie powyżej średniej pięcioletniej wynoszącej 7,0% oraz dziesięcioletniej na poziomie 7,4%.

Historyczne średnie obejmują komplet wyników wszystkich 500 spółek, dlatego nie są w pełni porównywalne z obecnymi danymi opartymi na wynikach jedynie 10% indeksu.

W ostatnim tygodniu pozytywne zaskoczenia EPS w sektorze finansowym były największym źródłem wzrostu prognozowanej dynamiki zysków S&P 500.

Od 30 czerwca poprawę wyników indeksu napędzały przede wszystkim banki i inne spółki finansowe, choć część tego efektu została ograniczona przez obniżki prognoz zysków w sektorze ochrony zdrowia.

Łączna dynamika zysków za II kwartał wynosi obecnie 24,7% r/r, wobec 22,5% przed tygodniem i 23,2% na koniec czerwca.

Jeżeli wzrost zysków utrzyma się na poziomie 24,7%, będzie to drugi kolejny kwartał dynamiki powyżej 20% oraz siódmy z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu.

Dziesięć z jedenastu sektorów raportuje lub ma zaraportować wzrost zysków w ujęciu rocznym.

W sześciu sektorach oczekiwana jest dwucyfrowa dynamika, a najwyższe tempo wzrostu przypada na energetykę, technologie informacyjne i materiały.

Ochrona zdrowia pozostaje jedynym sektorem, w którym prognozowany jest spadek zysków względem poprzedniego roku.

85% raportujących spółek osiągnęło przychody wyższe od konsensusu, wobec średniej pięcioletniej na poziomie 70% i dziesięcioletniej wynoszącej 68%.

Przychody są łącznie o 3,8% wyższe od prognoz, podczas gdy średnia skala pozytywnego zaskoczenia z ostatnich pięciu lat wynosi 1,9%, a z ostatnich dziesięciu lat 1,6%.

Łączna dynamika przychodów za II kwartał wzrosła do 12,8% r/r, wobec 12,3% przed tygodniem i 12,2% na koniec czerwca.

Największy wkład w poprawę dynamiki przychodów, zarówno w ostatnim tygodniu, jak i od końca czerwca, miał sektor finansowy.

Jeżeli wzrost przychodów wyniesie ostatecznie 12,8%, będzie to najlepszy wynik od II kwartału 2022, kiedy dynamika sięgnęła 13,9%.

Taki rezultat oznaczałby również drugi kolejny kwartał dwucyfrowego wzrostu przychodów w indeksie S&P 500.

Szeroki wzrost przychodów spółek z S&P 500?

Co istotne, wzrost przychodów w II kwartale 2026 pozostaje szeroki sektorowo, a wszystkie jedenaście segmentów S&P 500 raportuje lub ma zaraportować dodatnią dynamikę r/r. Jednocześnie skala pozytywnych zaskoczeń w wynikach przewyższa średnie historyczne, choć przy obecnym poziomie wyceny rynek nadal zakłada utrzymanie wysokiego tempa wzrostu zysków. W nadchodzącym tygodniu sezon wyników wyraźnie przyspieszy, ponieważ raporty opublikuje 86 spółek z indeksu, w tym cztery podmioty należące do Dow Jones Industrial Average.

Najwyższa dynamika przychodów oczekiwana jest w sektorach technologii informacyjnych, energii oraz usług komunikacyjnych.

Analitycy prognozują wzrost zysków S&P 500 o 27,0% r/r w III kwartale 2026 oraz o 24,6% w IV kwartale.

Dla całego 2026 roku konsensus zakłada wzrost zysków o 24,5% r/r.

Udział spółek przebijających oczekiwania EPS jest wyższy od średniej rocznej wynoszącej 80%, pięcioletniej na poziomie 78% oraz dziesięcioletniej wynoszącej 76%.

Historyczne średnie obejmują pełne wyniki wszystkich 500 spółek, dlatego ich porównanie z obecnym etapem sezonu należy traktować ostrożnie.

Najwyższy udział pozytywnych zaskoczeń EPS odnotowano w sektorach usług komunikacyjnych, ochrony zdrowia i nieruchomości, gdzie 100% raportujących spółek przebiło prognozy.

W sektorze finansowym odsetek spółek z EPS powyżej oczekiwań wyniósł 89%.

Najniższy udział pozytywnych zaskoczeń wystąpił w sektorach dóbr konsumpcyjnych uznaniowych i podstawowych, gdzie wyniósł po 80%.

Łączne zyski raportujących spółek są o 16,4% wyższe od oczekiwań.

Skala pozytywnego zaskoczenia wyraźnie przekracza średnią roczną na poziomie 9,2%, pięcioletnią wynoszącą 7,0% oraz dziesięcioletnią na poziomie 7,4%.

Największe zagregowane pozytywne zaskoczenie odnotował sektor dóbr konsumpcyjnych uznaniowych, gdzie zyski były o 44,3% wyższe od prognoz.

Największy wkład w tym sektorze miał Nike, który zaraportował EPS na poziomie 0,72 USD wobec oczekiwanych 0,12 USD.

Wynik GAAP Nike obejmował jednorazową korzyść w wysokości 0,52 USD na akcję, związaną z oczekiwanym odzyskaniem środków z tytułu taryf IEEPA.

Drugie największe zagregowane zaskoczenie odnotował sektor finansowy, gdzie zyski były o 21,7% wyższe od konsensusu.

Travelers Companies zaraportował EPS na poziomie 10,04 USD wobec oczekiwanych 5,41 USD.

Goldman Sachs osiągnął EPS na poziomie 20,98 USD wobec prognozy 14,51 USD.

JPMorgan Chase zaraportował EPS w wysokości 7,70 USD wobec oczekiwanych 5,59 USD.

Trzecie największe pozytywne zaskoczenie przypadło na sektor technologii informacyjnych, gdzie zyski były o 14,2% wyższe od oczekiwań.

W sektorze największe zaskoczenie odnotował Micron, raportując EPS na poziomie 25,11 USD wobec prognozowanych 20,86 USD.

Sektor ochrony zdrowia zajął czwarte miejsce pod względem skali zaskoczenia, osiągając wynik o 11,9% wyższy od konsensusu.

UnitedHealth Group zaraportował EPS w wysokości 6,38 USD wobec oczekiwanych 4,91 USD.

Elevance Health osiągnął EPS na poziomie 7,45 USD wobec prognozy 6,21 USD.

Źródło: FactSet

Wykres US500 (interwał H1)

Kontrakt na S&P 500 notuje wzrost i zerka powoli w stronę 7600 punktów, gdzie znajduje się bardzo istotny opór, wyznaczony poprzednimi reakcjami cenowymi. Spadek poniżej 7470 punktów mógłby otworzyć drogę do głębszego cofnięcia - nawet w stronę 7200 punktów.

Źródło: xStation5