Wall Street traci 🚩Ekalacja wojny na Bliskim Wschodzie?

Kontrakty na indeksy amerykańskie korygują wczorajsze wzrosty, co doskonale widać po futures na Nasdaq 100 (US100), które spadają dziś ponad 0,5%. Donald Trump podkreślił wczoraj, że decydującym terminem dla odpowiedzi Iranowi będzie godzina 2:00 polskiego czasu, w nocy z wtorku na środę. Konflikt znajduje się w fazie otwartej eskalacji militarnej, z jednoczesnymi uderzeniami obu stron. Izrael zakończył serię szerokich ataków na cele w Iranie, podczas gdy Iran odpowiada kolejnymi falami operacji, w tym uderzeniami na infrastrukturę i cele powiązane z USA oraz sojusznikami. Jeśli nie doczekamy sie przełomu do godzin wieczornych, szanse na jakikolwiek przełom prawdopdoobnie zmaleją, a Trump może zostać zmuszony do 'spełnienia' gróźb całkowitego zniszczenia infrastrutury Iranu.
- Ataki Amerykanów wyspę Chark i główny terminal eksportowy Iranu oraz odwet Teheranu w stronę saudyjskich instalacji petrochemicznych w Jubail wskazują na rozszerzenie konfliktu na sektor ropy i gazu wskazują na impas w negocjacjach.
- Iran sygnalizuje przejście do bardziej agresywnej strategii. Korpus Strażników Rewolucji ogłosił, że „okres powściągliwości się skończył” i grozi uderzeniami wykraczającymi poza region, co podnosi ryzyko globalizacji konfliktu.
- Pojawiają się sygnały bezpośredniego zagrożenia dla infrastruktury USA i ich sojuszników. Według komunikatów irańskich celem mają być bazy wojskowe, instalacje energetyczne oraz nawet grupy lotniskowcowe.
- Region Zatoki Perskiej zaczyna odczuwać skutki militarne konfliktu. Zjednoczone Emiraty Arabskie aktywowały systemy obrony powietrznej w odpowiedzi na zagrożenie rakietowe
- Rosną zakłócenia w logistyce i infrastrukturze transportowej wewnątrz Iranu. Ataki na mosty kolejowe i wstrzymanie ruchu pociągów wskazują na presję na wewnętrzne systemy transportowe i potencjalne ograniczenia mobilności.
- Sytuacja w Cieśninie Ormuz pozostaje kluczowym punktem napięcia. Incydenty morskie i ryzyko zakłóceń żeglugi powodują wzrost cen ropy oraz obawy o globalne dostawy energii.
- Rynek natychmiast dyskontuje eskalację konfliktu. Ceny ropy Brent i WTI rosną, podczas gdy kontrakty na amerykańskie indeksy akcyjne spadają, co wskazuje na przejście inwestorów w tryb unikania ryzyka.
- Kanały dyplomatyczne pozostają ograniczone i nieskuteczne. Iran odrzucił propozycję tymczasowego zawieszenia broni, stawiając twarde warunki, a mediacja odbywa się pośrednio i bez przełomu.
- Równolegle trwa przygotowanie globalnych gospodarek na scenariusz szoków energetycznych. UE zwołuje spotkania koordynacyjne, Japonia zabezpiecza dostawy ropy, co wskazuje na rosnące obawy o długotrwałe zakłócenia na rynku energii.
Co bardzo istotne, Iran odpowiedział na amerykański 15-punktowy plan i przedstawił swoją 10-punktową propozycję, która na pierwszy rzut oka wydaje się wręcz nie do zaakceptowania dla Waszyngtonu. Oznaczałaby deklarację trwałego pokoju, zniesienie wszystkich sankcji na Teheran, gwarancje bezpieczeństwa, wycofanie Izraela z Libanu oraz akceptację dla 2 mln USD myta per każdy okręt, przepływający przez Cieśninę Ormuz "w koordynacji z irańskimi systemami" - zatem oddanie kontroli nad Cieśniną.
US500 (interwał D1)
Źródło: xStation5
➡️EURUSD poniżej 1,17 przed Minutes FOMC
PILNE: Kolejny wzrost zapasów ropy, spadek zapasów paliw. Ropa odbija po wieściach z Iranu
Komentarz Giełdowy: Rynki uwierzyły w pokój szybciej niż politycy go podpiszą
US Open: Euforia na Wall Street 🗽Akcje technologiczne rosną, panika na ropie
