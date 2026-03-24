Wall Street traci wobec napięć z Iranem 📉Sektor IT pogłębia spadki, sektor ropy w górę

Nastroje na rynkach pozostają chwiejne, ponieważ inwestorzy próbują wycenić szerokie spektrum możliwych scenariuszy związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie, przy jednoczesnych, niejednoznacznych sygnałach dyplomatycznych płynących z Waszyngtonu. Kontrakty na S&P 500 spdają o 0,8%, wcześniej wahając się między wzrostami a spadkami, a rynek jest niepewny. Brak deeskalacji między USA i Izraelem a Iranem zwiększa ryzyko recesji podczas gdy szybkie porozumienie mogłoby wywołać odbicie. Akcje technologiczne notują poważne spadki, a presja podażowa widoczna jest w branży oprogramowania.
- Rentowności amerykańskich obligacji wzrosły, a dochodowość 2-letnich Treasuries sięgnęła 3,88% (+3 pb), sugerując ograniczony popyt na bezpieczne aktywa mimo napięć geopolitycznych.
- Ropa naftowa ponownie przekroczyła poziom 90 USD za baryłkę, odrabiając część wcześniejszych spadków, gdy inwestorzy ponownie uwzględniają ryzyko zakłóceń podaży w regionie.
- Dolar umocnił się o 0,2%, a złoto pozostało względnie stabilne, co wskazuje na selektywny, a nie szeroki przepływ kapitału do bezpiecznych aktywów.
- Początkowy optymizm związany z możliwymi rozmowami pokojowymi szybko wygasł, po tym jak Iran zaprzeczył doniesieniom o istotnych negocjacjach z USA, mimo wcześniejszych wypowiedzi Donalda Trumpa.
- Sentyment dodatkowo pogorszyły informacje o możliwym zaangażowaniu państw Zatoki Perskiej, co zwiększa ryzyko dalszej eskalacji konfliktu.
- Szeroka rozpiętość możliwych scenariuszy przekłada się na podwyższoną zmienność na globalnych rynkach.
- Europejskie akcje wzrosły o 0,1%, a wyróżniał się Puig Brands, którego kurs wzrósł nawet o 17% po doniesieniach o rozmowach z Estée Lauder w sprawie potencjalnego przejęcia.
- Złoto oddało wcześniejsze wzrosty, po tym jak Turcja zasugerowała możliwość wykorzystania rezerw złota do wsparcia swojej waluty.
- Inwestorzy obawiają się trwałego wpływu konfliktu na gospodarkę, nawet w przypadku szybkiego zakończenia działań zbrojnych. Według analiz UBS zmienność pozostanie wysoka nawet przy deeskalacji, ponieważ:
- konieczna będzie odbudowa zapasów ropy,
- łańcuchy dostaw mogą pozostać zaburzone,
- gospodarki będą odczuwać wtórne skutki szoku podażowego.
- UBS utrzymuje defensywne pozycjonowanie w Europie, ograniczając ekspozycję na spółki cykliczne, w tym sektor bankowy.
Sytuacja militarna pozostaje napięta i eskalacyjna: Iran przeprowadził nocne ataki na cele w Izraelu i bazy USA, Arabia Saudyjska przechwyciła drony, a Kuwejt odnotował uszkodzenia infrastruktury energetycznej, alarmy uruchomiono również w Bahrajnie.
- Qatarnergy ogłosiło 'force majeure' w dostawach LNG dla Włoch, Belgii, Korei Południowej i Chin
- Po stronie Iranu odnotowano uderzenia w infrastrukturę energetyczną, w tym obiekty w Isfahanie oraz gazociąg zasilający elektrownię Khorramshahr.
- Rynki pozostają w trybie „hyper alert”, a inwestorzy czekają na potwierdzenie formalnych rozmów między Iranem a USA, które mogłoby nadać rynkom wyraźniejszy kierunek.
US500 (interwał D1)
Sektor ropy notuje kolejną wzrostową sesję, Microsoft i inne spółki z sektora IT pogłębiają spadki.
Wiadomości ze spółek
Futures na amerykańskie indeksy akcji ograniczają początkowe straty po otwarciu giełdy w USA, przy podwyższonej zmienności wynikającej z niepewności wokół konfliktu na Bliskim Wschodzie; kontrakty na S&P 500 były praktycznie płaskie..
- Jefferies Financial Group (JEF) zyskał 9,5% w handlu przed sesją, po tym jak Financial Times poinformował, że Sumitomo Mitsui Financial Group pracuje nad planem potencjalnego przejęcia banku inwestycyjnego. Ruch sugeruje, że inwestorzy szybko zaczęli dyskontować możliwą premię przejęciową.
- JFrog (FROG) wzrósł o 2% przed otwarciem rynku, po podwyższeniu rekomendacji przez UBS z neutralnie do kupuj. Analitycy wskazali, że wcześniejsza słabość kursu nie znajduje odzwierciedlenia w fundamentach spółki, a działalność operacyjna nie wykazuje oznak spowolnienia.
- Ralph Lauren (RL) zyskał 1,7% przed sesją, po podniesieniu rekomendacji przez Citi z neutralnie do kupuj. Bank wskazał na skuteczną strategię premiumizacji marki, która zaczyna przekładać się na wyraźnie lepsze wyniki operacyjne.
- Trian Fund Management i General Catalyst Group zmieniły warunki ostatecznej umowy dotyczącej przejęcia Janus Henderson.
- Ares Strategic Income Fund poinformował o żądaniach odkupu akcji odpowiadających 11,6% liczby akcji w obrocie, wyraźnie powyżej limitu 5%.
- Apollo Global Management ogranicza umorzenia w jednym ze swoich największych niepublicznych funduszy private credit dla inwestorów detalicznych.
- Netgear (NTGR) skoczył o 16% w premarkecie, po decyzji amerykańskiej Federal Communications Commission o zakazie importu nowych modeli zagranicznych routerów konsumenckich. Inwestorzy zakładają, że może to poprawić otoczenie konkurencyjne dla krajowych producentów, w tym Netgear.
