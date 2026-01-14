Wells Fargo: Q4 rozczarował, ale prognozy na 2026 rozbudzają wyobraźnię 💡🏛️

Wells Fargo (WFC.US) ogłosiło wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, które wypadły poniżej oczekiwań analityków. Przychody wyniosły 21,29 mld USD wobec prognozowanych 21,65 mld USD, a zysk na akcję (EPS) 1,62 USD przy oczekiwanych 1,67 USD. Mimo to zysk netto wzrósł do 5,36 mld USD z 5,08 mld USD rok wcześniej, napędzany 4-procentowym wzrostem dochodów odsetkowych do 12,33 mld USD – poniżej górnej granicy własnych założeń banku (12,4–12,5 mld USD).
Dynamika wyników wynika z ekspansji w segmentach konsumenckich i komercyjnych, gdzie bank zanotował imponujące wzrosty. CEO Charlie Scharf zaznaczył, że oszczędności operacyjne finansują inwestycje w infrastrukturę i rozwój, widoczne m.in. w 20-procentowym wzroście nowych kart kredytowych oraz 19-procentowym w pożyczkach samochodowych. Po zdjęciu w czerwcu limitu aktywów (1,95 bln USD), aktywa przekroczyły 2 bln USD po raz pierwszy, umożliwiając dalszą ekspansję. Bank zamknął siedem nakazów regulacyjnych związanych ze skandalem fikcyjnych kont, pozostawiając tylko jeden z 2018 roku. Akcje WFC, po 32,7-procentowym wzroście w 2025 roku, spadły dziś o ok. 2% przed sesją.
Kluczowe wyniki Q4 vs oczekiwania:
-
Przychody: 21,29 mld USD (niżej od prognozowanych 21,65 mld USD)
-
Zysk netto: 5,36 mld USD (+5,5% r/r); bez jednorazowych pozycji: 5,8 mld USD i EPS 1,76 USD
-
Dochód odsetkowy (NII): 12,33 mld USD (niżej od oczekiwanych 12,46 mld USD, ale blisko celów banku)
-
Rezerwy na straty kredytowe: 1,04 mld USD (spadek z 1,10 mld USD r/r)
-
ROE: 12,3%
-
Depozyty: 1,38 bln USD (wyżej od prognozowanych 1,36 bln USD)
-
Koszt restrukturyzacji : 612 mln USD (0,14 USD na akcję) na redukcję zatrudnienia.
Prognozy na 2026 rok:
-
Dochód odsetkowy (NII): +/- 50 mld USD (wzrost o ok. 5% r/r od 47,5 mld USD w 2025; analitycy oczekiwali 50,21 mld USD); bez segmentu Markets: +/- 48 mld USD względem 46.7 mld USD w 2025
-
Wydatki całkowite: ok. 55,7 mld USD (stabilne lub minimalny wzrost o 1–2% r/r od 2025, dzięki oszczędnościom i AI)
-
NII w Markets (dział obejmujący handel akcjami, obligacjami, walutami i surowcami): +/- 2 mld USD (wzrost dzięki niższym kosztom finansowania i rozwojowi bilansu; w 2025 było to zaledwie 700 mln USD)
Wells Fargo wkracza w 2026 rok z silną pozycją, stawiając na sztuczną inteligencję do podnoszenia efektywności. Prognozy odsetkowe Wells Fargo powyżej. Źródło: Wells Fargo
Podsumowanie:
Wells Fargo ogłosiło wyniki za Q4 2025, które rozczarowały analityków – przychody i zysk na akcję wypadły słabiej od prognoz, mimo wzrostu zysku netto rok do roku dzięki wyższym dochodom odsetkowym. Bank chwali ekspansję w kredytach konsumenckich i komercyjnych, przekroczenie granicy 2 bln USD aktywów po zniesieniu regulacyjnego limitu oraz zamknięcie większości nakazów ze skandalu fikcyjnych kont. Depozyty okazały się lepsze od założeń rynkowych, a rezerwy na straty kredytowe zmalały. Na 2026 rok management zakłada stabilizację wydatków i wzrost dochodów odsetkowych, szczególnie w segmencie Markets z handlem akcjami i surowcami.
Akcje Banku mimo iż tracą dzisiaj przed otwarciem Wall Street, to w długim terminie nieprzerwanie porusza się w trendzie wzrostowym wyznaczanym przez wykładnicze średnie kroczące. Szczególną uwagę zwraca 100-dniowa EMA (fioletowa krzywa), która w 2025 roku wielokrotnie stanowiła wsparcie cenowe dla walorów WFC.US. Źródlo: xStation
