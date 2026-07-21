WIG20 blisko historycznych poziomów!

Notowania kontraktów na WIG20 (W20) kontynuują silny trend wzrostowy i po wybiciu poziomu 3800 pkt osiągają poziomy historycznych maksimów. Siła krajowego rynku pozostaje szczególnie widoczna w obecnym otoczeniu, ponieważ indeks oraz kontrakty terminowe na WIG20 kontynuują ruch wzrostowy pomimo narastającej eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie

Rynek na ten moment ignoruje pogorszenie sytuacji geopolitycznej, które w poprzednich okresach często prowadziło do wzrostu awersji do ryzyka i presji na rynek akcyjny. Notowania utrzymują się powyżej krótkoterminowych średnich kroczących, a struktura techniczna pozostaje korzystna. Kolejne wyższe dołki oraz wyższe szczyty wskazują na utrzymującą się przewagę strony popytowej, a obrona strefy 3700 pkt wzmacnia scenariusz dalszej próby ataku na poziom 3900 pkt.

Obecna odporność rynku pokazuje, że inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na czynnikach wspierających akcje, takich jak poprawa sentymentu wobec rynków wschodzących, relatywna siła sektora bankowego oraz oczekiwania dotyczące dalszego otoczenia makroekonomicznego. Jednocześnie należy pamiętać, że geopolityka pozostaje istotnym czynnikiem ryzyka. Ewentualne dalsze rozszerzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie lub wyraźne pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych mogłoby szybko przełożyć się na wzrost zmienności i realizację części zysków.

Na obecnym etapie WIG20 wysyła jednak sygnał dużej siły, utrzymując wzrostowy kierunek pomimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego.

Źródło: xStation5