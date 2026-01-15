Właściciel Cartier oraz IWC przedstawia wyniki 💡Na co inwestorzy będą patrzeć w 2026 roku❓

Richemont (CFR.CH), szwajcarska grupa marek luksusowych (jubilerskich takich jak Cartier czy Van Cleef & Arpels oraz manufaktur zegarmistrzowskich jak IWC, Jaeger-LeCoultre czy Vacheron Constantin ) po raz kolejny udowodniła swoją pozycję bizensową, zaskakując rynek wyższymi wynikami za okres wrzesień-grudzień 2025. Sprzedaż w tym okresie osiągnęła imponujące 6,4 mld euro, co przełożyło się na wzrost o 11% przy stałych kursach walutowych, znacznie bijąc prognozy analityków na poziomie zaledwie 7,4%. Wyniki sprzedaży przewyższające oczekiwania rynku, dzięki silnemu globalnemu popytowi na biżuterię oraz dalszemu ożywieniu gospodarczemu w Chinach, które są drugim co do wielkości rynkiem zbytu firmy i wyznacznikiem trendów w sektorze dóbr luksusowych (Chiny odpowiadają za niecałe 20% sprzedaży firmy).

Przypomnijmy, że w ostatnich latach Chiny były głównym motorem wzrostu rynku dóbr luksusowych, ale obecnie borykają się z kryzysem na rynku nieruchomości i ogólną słabość woli konsumentów do dyskrecjonalnych zakupów.

Tematem, który chamuje optymizm wokół spółki są jednak obecnie marże. Jak donoszą ananlitycy Deutsche Banku mix rekordowo wysokich cen złota i silnego franka szwajcarskiego prawdopodobnie utrzyma się i może wpłynąć na prognozy zysków grupy na następny rok obrotowy, jeśli nie zostanie zrównoważona kolejnymi podwyżkami cen. Pytanie jak one wpłyną na konsumenta pozostaje niepewny. Z jednej strony typowa rekcja konsumenta na podwyżkę cen powinna być negatywna, ale w przypadku Richemont poruszamy się w świecie ultra premium, w którym wyższa cena, stawiana jako synonim luksusu wcale nie musi wpływać na spadek zainteresowania produktami spółki przez klientów, a paradoksalnie nawet go zwiększać, o czym mówi znany w ekonomii paradoks efektu Vablena .

Kluczowe wyniki z prognozami

Sprzedaż przy stałych kursach walutowych +11%, prognoza +7,47%

Sprzedaż domów jubilerskich przy stałych kursach walutowych +14%, prognoza +9,47%

Sprzedaż specjalistycznych producentów zegarków przy stałych kursach walutowych +7%, prognoza -0,12%

Przychody w Europie przy stałych kursach walutowych +8%, prognoza +5,25%

Przychody w Ameryce przy stałych kursach walutowych +14%, prognoza +9,83%

Przychody w regionie Azji i Pacyfiku przy stałych kursach walutowych +6%, prognoza +4,8%

Przychody na Bliskim Wschodzie i w Afryce przy stałych kursach walutowych +20%, prognoza +14%

Przychody w Japonii przy stałych kursach walutowych +17%, prognoza +8,36%

Sprzedaż detaliczna przy stałych kursach walutowych +12%, prognoza +7,5%

Sprzedaż 6,40 mld EUR, prognoza 6,25 mld EUR

Sprzedaż domów jubilerskich 4,79 mld EUR, prognoza 4,68 mld EUR

Sprzedaż specjalistycznych producentów zegarków 872 mln EUR, prognoza 802,2 mln EUR

Sprzedaż w Europie 1,55 mld EUR, prognoza 1,53 mld EUR

Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku 1,87 mld EUR, prognoza 1,88 mld EUR

Sprzedaż w Ameryce 1,74 mld EUR, prognoza 1,72 mld EUR

Sprzedaż w Japonii 632 mln EUR, prognoza 590,9 mln EUR

Przychody w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki 607 mln EUR, prognoza 587,5 mln EUR

Sprzedaż detaliczna 4,60 mld EUR, prognoza 4,55 mld EUR

Raport finansowy Richemont dostarcza pierwszych wskazówek dotyczących popytu na towary luksusowe w 2026 r. LVMH ma opublikować swoje wyniki roczne pod koniec tego miesiąca, a Hermes i Kering, właściciel Gucci, w lutym.

Akcje spółki utrzymują się w długoterminowym trendzie wzrostowym mimo iż dzisiaj widizmy spore cofnięcie na walorach. Kluczowym punktem wsparcia, właśnie z perspektywy technicznej pozostaje 50-dniowa EMA (niebieska krzywa na wykresie), która przez stronę podaży nie była retestowana przez blisko pół roku.

Źródło: xStation