Wnioski o zasiłek w USA: Niepokojący trend

Dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych z USA:
- Wnioski wstępne: 215 tys. (Oczekiwano: 219 tys.; Poprzednio: 215 tys.; Rewizja: 217 tys.)
- Wnioski ponowne: 1814 tys. (Oczekiwano: 1820 tys.; Poprzednio: 1814 tys.; Rewizja: 1806k)
- Średnia 4-tygodniowa: 218,75 tys. (Poprzednio: 222,5 tys.)
Dzisiejsza publikacja wniosków o zasiłek jest istotna nie ze względu na same wartości, bo opublikowane liczby znajdują się bardzo blisko oczekiwań rynku. Niewielka była również reakcja na te dane.
Istotny jest niepokojący trend, który może okazać się dziełem przypadku, lecz jeśli okazałoby się inaczej, miałoby to ogromne implikacje dla rynku.
- Wnioski wstępne osiągnęły w publikacji z 09.07 wartość 215 tys. wniosków.
- Wnioski wstępne osiągnęły w publikacji z 02.07 wartość również 215 tys. wniosków.
- Wnioski wstępne osiągnęły w publikacji z 25.06 wartość ponownie 215 tys. wniosków.
Podobnie wygląda sytuacja we wnioskach ponownych.
W tym tygodniu odczyt osiągnął 1814 tys., w zeszłym tygodniu również osiągnął 1814 tys.
To, że publikowane dane okazały się tak podobne przez kilka tygodni z rzędu, nie jest niemożliwe, ale tak niska zmienność danych może sygnalizować albo fundamentalne zmiany w amerykańskiej gospodarce, albo coraz bardziej widoczne wady metodologii zbierania danych.
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