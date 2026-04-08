Wojenne roszady na ryku Forex: tąpnięcie USD 💥; Antypody i CHF odbijają 🚀

Dwutygodniowe zawieszenie działań zbrojnych USA przeciwko Iranowi wywołało dziś gwałtowne przetasowanie na rynku FX, odwracając znaczną część ruchów z ostatnich tygodni. Na szerokim koszyku najgoręcej kupowane są waluty cykliczne, z wyraźnym prowadzeniem NZD, SEK i ZAR, podczas gdy USD i CAD znajdują się na samym końcu tabeli siły. Pary typu NZDUSD, AUDUSD czy GBPUSD dynamicznie odbijają, korzystając z jednoczesnego wzrostu kontraktów na amerykańskie indeksy i głębokiej przeceny ropy po największym od lat jednodniowym spadku cen surowca. Indeks dolara osuwa się o ok. 0,9%, co przy skokowym odbiciu ryzyka na giełdach osłabia popyt na bezpieczne przystanie i spycha na margines defensywne pozycje w USD oraz częściowo w JPY.

Dzisiejsza reakcja wpisuje się w znany z ostatnich tygodni schemat, w którym zmiany temperatury konfliktu z Iranem szybko przekładają się na przepływy między dolarem, jenem, ropą i złotem, wzmacniając zmienność na głównych parach walutowych. Powyżej heatmapa zmienności na rynku FX.

Największym beneficjentem dzisiejszej kombinacji jastrzębiego banku centralnego i globalnej deeskalacji pozostaje jednak kiwi: NZDUSD po decyzji RBNZ zwyżkował chwilowo nawet o 2% do okolic 0,5844, a obecnie utrzymuje wzrosty w rejonie 1,7% przy kursie około 0,5824. Inwestorzy odczytali komunikat banku jako „jastrzębią pauzę” – RBNZ jasno zaznaczył gotowość do szybkich podwyżek stóp, jeśli inflacja ponownie rozleje się poza segment energii i zacznie wpływać na płace oraz oczekiwania cenowe. Jednocześnie bank podkreślił, że szok podażowy związany z wcześniejszym wzrostem cen ropy ma charakter przejściowy, a słabszy popyt krajowy i rosnące niewykorzystane moce produkcyjne ograniczają ryzyko drugiej rundy inflacyjnej. W takim otoczeniu NZD zyskuje podwójnie – jako waluta z relatywnie wysoką premią za stopy procentowe oraz jako klasyczny reprezentant koszyka risk-on, który dziś wraca do łask po zawieszeniu walk USA–Iran. Jeśli okno rozmów pokojowych w Islamabadzie nie zamknie się zbyt gwałtownie, obecna przewaga NZD nad USD może się utrzymać, choć utrzymująca się niestabilność w regionie i ryzyko nagłej eskalacji wciąż każą ostrożnie podchodzić do wydłużania pozycji.

Para NZDUSD przetestowała dzisiaj ważny długoterminowo punkt kontrolny wyznaczany przez 200-dniową EMA. Retest na ten moment okazał się nieudany.

