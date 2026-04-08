Wojenne roszady na ryku Forex: tąpnięcie USD 💥; Antypody i CHF odbijają 🚀

Dwutygodniowe zawieszenie działań zbrojnych USA przeciwko Iranowi wywołało dziś gwałtowne przetasowanie na rynku FX, odwracając znaczną część ruchów z ostatnich tygodni. Na szerokim koszyku najgoręcej kupowane są waluty cykliczne, z wyraźnym prowadzeniem NZD, SEK i ZAR, podczas gdy USD i CAD znajdują się na samym końcu tabeli siły. Pary typu NZDUSD, AUDUSD czy GBPUSD dynamicznie odbijają, korzystając z jednoczesnego wzrostu kontraktów na amerykańskie indeksy i głębokiej przeceny ropy po największym od lat jednodniowym spadku cen surowca. Indeks dolara osuwa się o ok. 0,9%, co przy skokowym odbiciu ryzyka na giełdach osłabia popyt na bezpieczne przystanie i spycha na margines defensywne pozycje w USD oraz częściowo w JPY.
Dzisiejsza reakcja wpisuje się w znany z ostatnich tygodni schemat, w którym zmiany temperatury konfliktu z Iranem szybko przekładają się na przepływy między dolarem, jenem, ropą i złotem, wzmacniając zmienność na głównych parach walutowych. Powyżej heatmapa zmienności na rynku FX. Źródło: xStation
Największym beneficjentem dzisiejszej kombinacji jastrzębiego banku centralnego i globalnej deeskalacji pozostaje jednak kiwi: NZDUSD po decyzji RBNZ zwyżkował chwilowo nawet o 2% do okolic 0,5844, a obecnie utrzymuje wzrosty w rejonie 1,7% przy kursie około 0,5824. Inwestorzy odczytali komunikat banku jako „jastrzębią pauzę” – RBNZ jasno zaznaczył gotowość do szybkich podwyżek stóp, jeśli inflacja ponownie rozleje się poza segment energii i zacznie wpływać na płace oraz oczekiwania cenowe. Jednocześnie bank podkreślił, że szok podażowy związany z wcześniejszym wzrostem cen ropy ma charakter przejściowy, a słabszy popyt krajowy i rosnące niewykorzystane moce produkcyjne ograniczają ryzyko drugiej rundy inflacyjnej. W takim otoczeniu NZD zyskuje podwójnie – jako waluta z relatywnie wysoką premią za stopy procentowe oraz jako klasyczny reprezentant koszyka risk-on, który dziś wraca do łask po zawieszeniu walk USA–Iran. Jeśli okno rozmów pokojowych w Islamabadzie nie zamknie się zbyt gwałtownie, obecna przewaga NZD nad USD może się utrzymać, choć utrzymująca się niestabilność w regionie i ryzyko nagłej eskalacji wciąż każą ostrożnie podchodzić do wydłużania pozycji.
Para NZDUSD przetestowała dzisiaj ważny długoterminowo punkt kontrolny wyznaczany przez 200-dniową EMA. Retest na ten moment okazał się nieudany.
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.