Współpraca IBM i OpenAI pokazuje, gdzie AI może zacząć realnie zarabiać

Przez ostatnie dwa lata inwestorzy koncentrowali się przede wszystkim na wyścigu technologicznym pomiędzy największymi firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję. Coraz częściej pojawia się jednak pytanie, gdzie AI zacznie generować realną wartość biznesową dla przedsiębiorstw.

Najnowsze partnerstwo IBM i OpenAI może być jedną z odpowiedzi na to pytanie. Firmy ogłosiły współpracę mającą na celu wykorzystanie zaawansowanych modeli AI w obszarze cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw. Choć na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak kolejne porozumienie technologiczne, jego znaczenie może wykraczać daleko poza sam sektor bezpieczeństwa IT.

Cyberbezpieczeństwo od lat należy do obszarów, które zmagają się z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów. Jednocześnie organizacje muszą analizować rosnącą liczbę alertów, incydentów i potencjalnych zagrożeń. W praktyce oznacza to ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania zdolne automatyzować część pracy wykonywanej dziś przez analityków bezpieczeństwa.

Właśnie tutaj sztuczna inteligencja może znaleźć jedno z najbardziej naturalnych zastosowań komercyjnych. Modele AI są coraz lepsze w analizie dużych ilości danych, identyfikacji wzorców oraz generowaniu rekomendacji. Zadania te są bardzo zbliżone do codziennej pracy zespołów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Z perspektywy OpenAI współpraca z IBM wpisuje się w szerszą strategię ekspansji na rynek. Firma była dotychczas kojarzona przede wszystkim z ChatGPT i rozwiązaniami konsumenckimi. Coraz wyraźniej widać jednak, że jej długoterminowe ambicje sięgają znacznie dalej. Rynek korporacyjny oferuje znacznie wyższe budżety i bardziej przewidywalne źródła przychodów niż segment użytkowników indywidualnych.

Dla IBM partnerstwo ma równie istotne znaczenie. Spółka od lat buduje pozycję dostawcy rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw i instytucji. Integracja najbardziej zaawansowanych modeli OpenAI z własnymi narzędziami bezpieczeństwa może pozwolić firmie zaoferować klientom nową generację usług opartych na automatyzacji procesów cyberbezpieczeństwa.

Warto spojrzeć na ten ruch również w szerszym kontekście rozwoju rynku AI. W ostatnich miesiącach wiele uwagi poświęcano producentom chipów, operatorom centrów danych oraz dostawcom infrastruktury. Coraz częściej pojawiają się jednak sygnały, że kolejna faza wzrostu może dotyczyć warstwy aplikacyjnej, czyli konkretnych zastosowań biznesowych wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Jeżeli AI rzeczywiście zacznie przejmować część obowiązków wykonywanych dziś przez zespoły bezpieczeństwa IT, może to stać się jednym z pierwszych przykładów masowej monetyzacji tej technologii w środowisku korporacyjnym. Dla rynku byłby to ważny sygnał, że sztuczna inteligencja stopniowo przechodzi z etapu budowy infrastruktury do etapu generowania realnych korzyści operacyjnych dla przedsiębiorstw.

Z tego punktu widzenia partnerstwo IBM i OpenAI jest czymś więcej niż kolejną współpracą dwóch firm technologicznych. To kolejny dowód na to, że rynek AI coraz mocniej przesuwa się od pytań o możliwości modeli do pytań o to, gdzie i w jaki sposób technologia ta będzie zarabiać pieniądze.