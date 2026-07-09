Jeśli wyniki i guidance amerykańskich spółek technologicznych rozczarują, Europa – mniej zależna od pojedynczego megatrendu AI – może utrzymać lub powiększyć swoją relatywną przewagę w kolejnych miesiącach.

Amerykańskie indeksy mają za sobą bardzo mocny Q2 (średnio ok. 14% wzrostu w 3 miesiące), podczas gdy główne indeksy europejskie rosły wolniej, choć rynki włoski, grecki i hiszpański wypadły lepiej.

Energetyka i technologia w USA są głównymi motorami wzrostu zysków, ale rosną obawy o trwałość boomu inwestycji w AI, m.in. po ruchach Samsunga, Meta, Nvidii i Apple.

Europejski sezon wyników jest zdominowany przez sektor energetyczny, wspierany dodatkowo przez przemysł, chemię i banki, podczas gdy sektory konsumenckie pozostają pod presją.

W Europie oczekiwany wzrost zysków w Q2 to ok. 12% r/r, ale po wyłączeniu energetyki jedynie ok. 3% r/r.

Sezon wyników Q2 ma przynieść Europie kolejny kwartał solidnego wzrostu zysków, ale realny obraz mocno zniekształca sektor energetyczny. W USA oczekiwania są jeszcze wyżej zawieszone – analitycy liczą na kolejny, ponad 20‑procentowy wzrost zysków indeksu S&P 500, oparty głównie na technologii i energetyce. Na horyzoncie pojawiają się jednak pierwsze pęknięcia w narracji o niekończącym się boomie AI, co może zmienić układ sił między rynkami amerykańskimi a europejskimi.

Najważniejsze prognozy dla sezonu wyników Q2

W Europie oczekiwany wzrost zysków to ok. 12% r/r , ale po odjęciu energetyki tylko ok. 3% r/r .

Sektor energetyczny w Europie pełni dziś funkcję podobną do technologii w USA – to on „robi” sezon wyników.

W USA oczekuje się ok. 23% wzrostu zysków indeksu S&P 500 r/r i to drugi z rzędu kwartał z dynamiką powyżej 20%.

Technologia i energetyka w USA są kluczowymi kontrybutorami wzrostu, ale rosną obawy o trwałość boomu inwestycji w AI.

Indeksy amerykańskie mają za sobą bardzo mocny Q2, natomiast część rynków europejskich – zwłaszcza południowa Europa – zaczyna nadrabiać dystans.

Jeśli wyniki amerykańskich spółek technologicznych w Q2 i guidance na kolejne kwartały rozczarują, Europa może utrzymać względną przewagę w kolejnych miesiącach.

Europa: wzrost zysków napędzany energetyką

W drugim kwartale europejskie spółki mają szansę na kolejny, solidny wzrost zysków – konsensus zakłada ok. 12% dynamiki r/r, co potwierdza kontynuację odbicia po ostatnich słabszych latach. Jednocześnie jest to w dużej mierze historia napisana przez kilka największych koncernów naftowo‑gazowych, których zyski mają rosnąć nawet o ok. 84% r/r, wyraźnie dominując obraz całego rynku.

Po wyłączeniu sektora energetycznego tempo wzrostu zysków w Europie spada do ok. 3% r/r, co pokazuje, jak mocno skoncentrowane są źródła poprawy. W praktyce oznacza to, że szeroki rynek europejski wciąż porusza się raczej w otoczeniu umiarkowanego wzrostu, a spektakularne liczby dotyczą głównie branż korzystających na sytuacji geopolitycznej i wcześniejszym skoku cen surowców.

Energetyka jako „europejski tech” – i jej ograniczenia

W tym sezonie wyników energetyka w Europie jest funkcjonalnym odpowiednikiem sektora technologicznego w USA – to ona w największym stopniu będzie odpowiadać za wzrost agregowanych zysków. Obok energetyki pozytywnie wyróżniać mogą się jeszcze branże chemiczna, przemysłowa oraz bankowa, które korzystają zarówno z poprawy cyklu, jak i wyższych marż odsetkowych.

Słabszą stroną europejskiego bilansu pozostają sektory zorientowane na konsumenta – szczególnie motoryzacja i dobra konsumpcyjne dyskrecjonalne, gdzie presja kosztowa, wysokie stopy procentowe oraz schłodzenie popytu ograniczają potencjał wzrostu zysków. To właśnie tu relatywna słabość Europy może być najbardziej widoczna na tle rynku amerykańskiego.

Jak długo energetyka utrzyma europejski sezon wyników?

Kluczowe pytanie dla inwestorów brzmi: czy obecny boom zysków w energetyce jest trwały i na ile może jeszcze wspierać europejskie indeksy? Zyski spółek naftowo‑gazowych pozostają bardzo wrażliwe na sytuację na Bliskim Wschodzie oraz zmiany cen ropy, a niedawne, kilkunastoprocentowe spadki notowań ropy Brent przypominają, jak szybko sytuacja może się odwrócić.

Dopóki spółki nie opublikują raportów wraz z nowymi prognozami na kolejne kwartały, perspektywy zysków europejskich – i szerzej, całego rynku – pozostaną niejednoznaczne i mocno scenariuszowe. Dla inwestorów oznacza to konieczność uważnego śledzenia nie tylko samych wyników, ale przede wszystkim tonacji komentarzy zarządów i guidance’u na kolejne miesiące.

USA: wyjątkowo optymistyczne oczekiwania przed sezonem wyników Q2

Po drugiej stronie Atlantyku sezon wyników Q2 startuje w otoczeniu wyjątkowo dużego optymizmu. Analitycy oczekują, że spółki z indeksu S&P 500 pokażą ok. 23% wzrost zysków r/r, co byłoby już drugim z rzędu kwartałem z dynamiką przekraczającą 20%. Tak wysokie oczekiwania to w dużej mierze efekt serii pozytywnych komunikatów od samych przedsiębiorstw.

Według danych FactSet liczba spółek z S&P 500, które przekazały na rynek pozytywne prognozy zysków na II kwartał, sięga 111 podmiotów, czyli około dwukrotności średniej z ostatnich 5 i 10 lat. To sugeruje, że obecna fala optymizmu ma swoje korzenie w realnych trendach biznesowych, a nie wyłącznie w narracji rynkowej. Warto przy tym pamiętać o ryzyku „przestrzelenia oczekiwań” – im wyżej zawieszona poprzeczka, tym łatwiej o rozczarowanie nawet przy obiektywnie dobrych wynikach.

USA jako „ofiara własnego sukcesu”

Przez ostatnie siedem kwartałów indeks S&P 500 systematycznie bił konsensus zysków, a w tym samym czasie jego wartość wzrosła łącznie o ponad 45%. Taka sekwencja sukcesów sprawiła, że rynek przyzwyczaił się do ciągłego bicia prognoz, co z jednej strony wspierało wyceny, z drugiej – mocno podniosło poprzeczkę na przyszłość.

Jeżeli w tym sezonie wyników Q2 nastąpi choćby częściowe schłodzenie, a spółki nie dowiozą zakładanej dynamiki lub obniżą guidance, reakcja inwestorów może być wyraźnie bardziej nerwowa niż w poprzednich kwartałach. Dotyczy to szczególnie spółek wzrostowych z segmentu technologii i AI, gdzie część pozytywnego scenariusza jest już w dużej mierze zdyskontowana w cenach.

Technologia i energetyka – gwiazdy amerykańskiego sezonu wyników

W USA, podobnie jak w Europie, jednym z głównych beneficjentów ostatnich miesięcy pozostaje sektor energetyczny, który odnotował największy wzrost prognoz zysków na Q2 – sięgający nawet okolic 60% w ujęciu r/r. To w dużej mierze efekt napięć geopolitycznych oraz wcześniejszych zwyżek cen surowców, co jednak z natury jest czynnikiem raczej cyklicznym niż strukturalnym.

Równolegle amerykańskie spółki technologiczne, szczególnie powiązane z inwestycjami w sztuczną inteligencję, mają według prognoz bardzo mocno kontrybuować do wzrostu zysków S&P 500 w Q2. Oczekuje się istotnego podniesienia wyników w segmentach chmury, półprzewodników i infrastruktury AI, mimo że wyceny niektórych liderów już wcześniej uległy korekcie.

AI pod lupą: Samsung, Meta, Nvidia i rosnące koszty

Wyniki kwartalne Samsung Electronics stały się jednym z symboli obecnego boomu – spółka zapowiedziała ok. 19‑krotny wzrost zysków operacyjnych r/r, napędzany rekordowym popytem na pamięci do serwerów AI. Paradoksalnie kurs akcji zareagował spadkiem, bo inwestorzy zaczęli zadawać pytanie o trwałość takiej dynamiki oraz o możliwość spowolnienia inwestycji w infrastrukturę AI.

Jednocześnie Meta rozpoczęła budowę biznesu opartego na wynajmowaniu nadwyżek mocy obliczeniowej AI, co rynek może odczytywać jako sygnał, że dotychczasowe inwestycje w GPU i infrastrukturę mogły pójść nieco „przed popytem”. Do tego dochodzą doniesienia o rosnących kosztach projektów infrastruktury AI – Nvidia szacuje koszt swojej pierwszej „fabryki AI” o mocy rzędu gigawata na okolice 100 mld dolarów, a Apple sygnalizuje podwyżki cen wybranych produktów z powodu rosnących kosztów pamięci.

Czy technologia utrzyma wzrost zysków w USA?

W krótkim terminie problemem raczej nie będą same wyniki za Q2 – fundamenty wielu spółek technologicznych pozostają solidne, a dotychczasowe inwestycje w AI realnie zaczynają przekładać się na przychody i marże. Główne pytanie dotyczy tego, co spółki zadeklarują w kontekście przyszłego tempa wzrostu oraz planów CAPEX na infrastrukturę AI.

Jeżeli zarządy zaczną sygnalizować bardziej ostrożne podejście do wydatków inwestycyjnych, rynek może dokonać rewizji scenariuszy na kolejne lata – szczególnie w segmentach najbardziej „rozgrzanych” przez narrację AI. Dla części inwestorów może to być impuls do rotacji kapitału w kierunku bardziej defensywnych sektorów lub regionów, w tym Europy.

Europa kontra USA: różnice w zachowaniu indeksów w Q2

Pod względem zachowania indeksów USA mają za sobą imponujący drugi kwartał – Nasdaq odnotował najlepszy wynik od ponad pięciu lat, a Dow Jones ustanowił nowe historyczne maksima. Średni wzrost głównych indeksów amerykańskich sięgnął ok. 14% w ciągu trzech miesięcy, co dobrze oddaje skalę entuzjazmu wokół zysków i AI.

W Europie kluczowe indeksy, takie jak francuski, niemiecki czy brytyjski, rosły wyraźnie wolniej – odpowiednio o ok. 6,8%, 8,2% i 3,2% w analogicznym okresie. Ciekawie wygląda natomiast południe kontynentu: indeksy włoski i grecki zyskały ponad 14%, a hiszpański ok. 10%, wyprzedzając pod tym względem nawet część benchmarków amerykańskich.

Europa z lepszym startem w Q3 – czy to początek zmiany trendu?

Pierwsze dni trzeciego kwartału przynoszą relatywną przewagę europejskich indeksów nad amerykańskimi – jak dotąd lipiec wygląda dla Europy lepiej, zarówno w ujęciu szerokiego rynku, jak i części rynków peryferyjnych. To może sugerować, że część inwestorów zaczyna już wcześniej pozycjonować się pod ewentualne rozczarowania ze strony amerykańskiej technologii.

To, czy Europa utrzyma tę przewagę, w dużej mierze zależeć będzie od odbioru wyników największych spółek technologicznych z USA. Słabsze od oczekiwań raporty lub ostrożny guidance mogłyby skłonić rynek do dalszej rotacji w stronę rynków tańszych, mniej „nasyconych” ekspozycją na AI i bardziej zdywersyfikowanych sektorowo – a tak właśnie często postrzegana jest Europa.

Co sezon wyników Q2 oznacza dla inwestorów?

Dla inwestorów sezon wyników Q2 jest przede wszystkim testem dla narracji o niekończącym się boomie w energetyce i AI. W Europie kluczowe będzie sprawdzenie, na ile obecny poziom zysków energetyki jest powtarzalny, oraz czy pozostałe sektory – przemysł, banki, chemia – są w stanie stopniowo przejmować pałeczkę.

W USA uwaga powinna skupić się nie tylko na samym Q2, ale przede wszystkim na prognozach spółek technologicznych na kolejne kwartały. Jeżeli okażą się one bardziej konserwatywne, niż zakłada rynek, może to wywołać zwiększoną zmienność – zarówno w segmencie big tech, jak i w szerokim indeksie S&P 500. W takim scenariuszu Europa, mniej uzależniona od pojedynczego megatrendu, mogłaby okazać się beneficjentem częściowego przepływu kapitału.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB