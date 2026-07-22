Wykres dnia: AI wspiera wzrosty – czy Tesla i Google pozwolą je utrzymać? (22.07.2026)

Wtorek, pomimo dalszej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, był dla amerykańskiego Nasdaq 100 najbardziej udanym dniem w lipcu.

AI wraca do łask?

Indeks umocnił się o 1,9%, wspierany przez poprawę sentymentu względem spółek z szeroko pojętego ekosystemu AI. Tym samym znajduje się już mniej niż 5% poniżej ustanowionego w czerwcu ATH.

Wykres 1: Wpływ sektorów na notowania Nasdaq 100 (21.07.2026)

Źródło: XTB Research, 22.07.2026

Wśród największych zwycięzców wtorku znajdziemy firmy z sektorów półprzewodników, pamięci DRAM oraz „neo-cloud”. SOX (Philadelphia Semiconductor Index) wzrósł wczoraj o ok. 5%. Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne i Seagate zyskały przeszło 10%.

Wykres 2: Zwycięzcy i przegrani dnia na Nasdaq 100 (21.07.2026)

Źródło: XTB Research, 22.07.2026

Wsparcie oferował m.in. bardzo optymistyczny raport analityków z Bank of America, którzy dodali spółkę Micron do US 1 List, czyli portfela spółek, do których mają najwyższe przekonanie inwestycyjne.

W ostatnich dniach dużo mówi się także o tym, że rosnąca popularność chińskich modeli AI o otwartym kodzie źródłowym napędzić zapotrzebowanie na pamięć o najwyższej szybkości. Nawet modele z bardzo tanim dostępem (API) wymagają potężnych ilości pamięci HBM i DRAM.

Ceny ropy kontynuują wzrosty

To wszystko w obliczu dalszej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran. Za nami 11. z rzędu noc bombardowań. Choć mediatorzy (Katar, Egipt i Pakistan) mieli przedstawić wczoraj obu stronom propozycję 10-dniowego zawieszenia broni, to ceny ropy naftowej oraz LNG kontynuowały wzrosty. Za baryłkę Brenta zapłacić trzeba obecnie ponad 94 dolary, czyli o przeszło 10% więcej niż przed tygodniem.

Czas na gigantów

Przed nami niewątpliwie najbardziej intensywny dzień tego tygodnia pod kątem publikacji wyników największych amerykańskich spółek. Uwaga rynku skoncentruje się rzecz jasna na gigantach – Tesli, Google, AT&T oraz IBM. Ich notowania mogą w istotnym stopniu wpłynąć na indeksy, w których się znajdują (w tym Nasdaq 100) oraz szerszy rynkowy sentyment.

Tesla ma za sobą kwartał z rekordowymi wynikami dostaw. Pytanie, które zadają sobie inwestorzy, brzmi: jak bardzo ucierpiały na tym marże? Rynek chce wiedzieć, czy ewentualne obniżki cen i koszty stymulowania popytu mocno odbiły się na rentowności biznesu.

Równie istotne (jeżeli nie ważniejsze) będą wszelkie komentarze Elona Muska na temat przyszłości spółki (np. kwestie postępów nad tanim modelem Tesli czy rozwojem auta autonomicznego).

W przypadku Google uwaga skupi się na tym czy astronomiczne wydatki na sztuczną inteligencję już teraz zaczynają na siebie zarabiać. W I kwartale portfel zamówień na usługi cloud urósł do 460 mld USD. Inwestorzy chcą potwierdzenia, że nie był to jednorazowy strzał, a trwały trend napędzany implementacją rozwiązań związanych z AI.

To o tyle istotne, że spółka podniosła ostatnio prognozę CAPEXu na ten rok do przedziału 180-190 mld dolarów. Wall Street poszukiwać będzie wynikającego z wyższych inwestycji wzrostu dochodów.

Analiza techniczna

Wykres 1: US100 [D1] (19.01.2026 - 22.07.2026)

Źródło: xStation, 22.07.2026

Obecnie rynek znajduje się w fazie korekty po bardzo dynamicznym rajdzie wzrostowym, który trwał od końca marca do początku czerwca. Indeks oscyluje w okolicach 29,1 tys. punktów, testując kluczowe poziomy wsparcia w postaci 50-dniowej średniej kroczącej (EMA 50) oraz zniesienia Fibonacciego 23,6%.

Lekką przewagę strony podażowej sugeruje wskaźnik RSI (14) – obecnie znajduje się nieznacznie poniżej neutralnego poziomu 50 (45,7). W strefie spadkowej znajduje się także MACD, choć w tym przypadku warto zaznaczyć, że słupki zaczynają się powoli wypłycać.

Utrzymanie obecnych poziomów w okolicach 50-dniowej średniej kroczącej będzie kluczowe dla szybkiego powrotu do trendu wzrostowego. Jeśli podaż zepchnie cenę trwale niżej, kolejnym naturalnym poziomem wsparcia będzie średnia 100-okresowa (okolice 28,3 tys. punktów).