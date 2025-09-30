Wykres dnia - AUDUSD (30.09.2025)

Choć w zasadzie złoto zasługuje na kolejny dzień, aby znaleźć się w porannej analizie wykresu dnia, to jednak sporo zmienności z samego rana widać dzisiaj na parze AUDUSD, za sprawą decyzji RBA o wysokości stóp procentowych.
Bank Rezerw Australii (RBA) pozostawił stopy procentowe bez zmian, podejmując decyzję jednogłośnie i komunikując wyraźne przesunięcie w ocenie perspektyw inflacyjnych. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami, ale komunikacja była już wyraźnie jastrzębia. W najnowszym oświadczeniu podkreślono, że tempo spadku inflacji bazowej zwolniło, co rynek odebrał jako mocne nastawienie na brak kolejnych obniżek w najbliższym czasie.
Poprawiające się dane makroekonomiczne, szczególnie odbicie konsumpcji i stabilizacja rynku pracy, powodują, że nie ma potrzeby na obniżki w najbliższym czasie, co również wspiera dolara australijskiego. RBA zaznacza, że aktywność gospodarcza stopniowo odbija, a sytuacja na rynku pracy pozostaje nieco napięta. Istotnym czynnikiem pozostaje niepewność globalna, zwłaszcza wobec polityki handlowej USA, choć ekstremalne scenariusze są obecnie mniej prawdopodobne i wpływ ceł na gospodarkę powinien być ograniczony.
Władze RBA utrzymują ostrożne podejście, deklarując gotowość do zmiany swojej polityki w miarę pojawiania się kolejnych danych. RBA podkreśla też, że potrzebuje czasu, aby ocenić pełne efekty wcześniejszych obniżek stóp. Reakcja rynku była szybka – kurs AUDUSD wzrósł, gdyż inwestorzy stwierdzili, że bank oddala ryzyko dalszych cięć stóp i sprzyja to walucie w ujęciu krótkoterminowym. Cykliczna pauza może zostać przedłużona, jeśli inflacja pozostanie wysoka, a odbicie w gospodarce się utrzyma. Co więcej, wzrost cen surowców jest również pozytywny dla Australii, co prowadzi do zwiększenia dochodów z eksportu. Dodatkowo mocniejsza ekspansja w Chinach powoduje, że Australia powinna rozwijać się szybciej w najbliższym czasie.
Para AUDUSD przebija się powyżej poziomu 0,6600 oraz testuje zniesienie 50.0 ostatniej korekty spadkowej w trendzie wzrostowym. Jak widać, ceny miedzi kontynuują wzrosty, co również może działać na korzyść dolara australijskiego.
Warto zauważyć również, ze dolar australijski w zestawieniu z dolarem nowozelandzkim, czyli para AUDNZD sięga już poziomu 1,14, najwyżej od 2022 roku, choć warto zauważyć, że w ostatnich 12 latach jest to rzadki widok. Niemniej pod koniec pierwszej dekady tego stulecia, para AUDNZD znajdowała się znacznie wyżej, co pokazuje, że w przypadku globalnego ożywienia, jest szansa na większe wzrosty. Dodatkowo obserwujemy sporą dywergencję w wydźwięku polityki monetarnej w Australii oraz Nowej Zelandii.
