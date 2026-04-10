Atrakcyjne wyceny: Przy wskaźniku P/E poniżej 15 i wsparciu ze strony Ludowego Banku Chin (PBOC), analitycy spodziewają się dwucyfrowego wzrostu zysków (EPS) w 2026 roku, co przyciąga kapitał do funduszy ETF.

Nowa struktura indeksu: Po marcowej rewizji China 50 stawia na technologię, AI i sektor EV kosztem banków. Spółki takie jak CATL czy Zhongji Innolight nadają indeksowi nowoczesny, wzrostowy charakter.

Techniczny przełom: CH50cash przebił barierę 15 000 pkt , osiągając najwyższe poziomy od stycznia. Optymizm napędzają nadzieje na deeskalację na Bliskim Wschodzie, co jest krytyczne dla Chin importujących stamtąd 50% paliw .

Po mieszanym pierwszym kwartale 2026 roku, chiński indeks China FTSE 50 powoli zaczyna odrabiać straty. Kontrakt CH50cash pokonuje poziom 15000 punktów i notowany jest w okolicach najwyzszych poziomó od stycznia, notując dzisiaj niemal 2% wzrostu. Wzrosty podyktowane są m.in. lepszą sytuacją na Wall Street oraz w Azji w nadziei na rozpoczęcie rozmów pokojowych między USA oraz Iranem. Warto wspomnieć, że Chiny mają spory interes w rozwiązaniu konfliktu, gdyż nie tylko są największym odbiorcom ropy z Iranu, ale pozyskują nawet 50% paliw z rejonu Zatoki Perskiej.

Warto również wspomnieć, że indeks największych 50 blue chipów z Chin przeszedł rewizję w poprzednim miesiącu. Po marcowej aktualizacji portfel mocniej skręcił w stronę technologii i przemysłu kosztem tradycyjnych banków.

Kweichow Moutai (9,41%): Lider sektora konsumpcyjnego, wyznaczający sentyment krajowego popytu.

CATL (8,73%): Globalny potentat baterii do aut elektrycznych; kluczowy beneficjent transformacji energetycznej.

China Merchants Bank (4,17%): Największy bank komercyjny w koszyku, lider nowoczesnych usług finansowych.

Zijin Mining Group (3,48%): Gigant wydobywczy zyskujący na popycie na miedź i złoto.

Zhongji Innolight (3,44%): Spółka technologiczna dostarczająca rozwiązania dla infrastruktury AI i centrów danych.

China Yangtze Power (3,35%): Defensywny lider sektora użyteczności publicznej.

Ping An Insurance (3,16%): Czołowy ubezpieczyciel przechodzący restrukturyzację cyfrową.

Foxconn Industrial Internet (3,08%): Kluczowy gracz chińskiego sektora technicznego, mocno powiązany z globalnymi łańcuchami dostaw.

Ostatnie zmiany: Do indeksu dołączyły China CSSC Holdings (przemysł stoczniowy), Suzhou TFC Optical (optyka/AI) oraz Wanhua Chemical (chemia specjalistyczna). Portfel opuściły m.in. China Everbright Bank oraz CRRC.

Fundamenty: Polityka PBOC i dyskonto wycen

Wzrosty wspiera luźna polityka Ludowego Banku Chin (PBOC). Gubernator banku Gongsheng zasygnalizował gotowość do dalszych cięć stóp procentowych i stopy rezerw obowiązkowych (RRR), aby utrzymać płynność . Jednocześnie, by zapobiec spekulacji, giełdy podniosły depozyty zabezpieczające (margin) do 100%, co promuje stabilny wzrost oparty na kapitale własnym .

Analitycy z największych instytucji finansowych z USA (Goldman Sachs, Bernstein) wskazują na atrakcyjne wyceny: wskaźnik P/E Forward znajduje się wyraźnie poniżej 15, notując nawet poziomy poniżej 10 w ostatnim czasie. Oczekuje się dwucyfrowego wzrostu EPSu w 2026 roku.

Analiza Techniczna – Kluczowe poziomy

Kontrakt CH50cash znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym i potencjalnie testuje okolice linii szyi formacji podwójnego dołka, gdzie zakres tej formacji wskazuje na poziomy bliskie 16000 punktów. Niemniej ostatnie lokalne szczyty ze stycznia znajdują się w okolicach 15700 punktów. Poziomy wsparcia to 14800 oraz 14950.

Obecne pozycjonowanie wśród spekulantów na rynku futures sugeruje przewagę pozycji długich wśród spekulantów, a co równie ważne, obserwowany jest spory wzrost zainteresowania funduszami typu ETF na duże chińskie indeksy, w tym China 50.








