Techniczny przełom: CH50cash przebił barierę 15 000 pkt, osiągając najwyższe poziomy od stycznia. Optymizm napędzają nadzieje na deeskalację na Bliskim Wschodzie, co jest krytyczne dla Chin importujących stamtąd 50% paliw.
Nowa struktura indeksu: Po marcowej rewizji China 50 stawia na technologię, AI i sektor EV kosztem banków. Spółki takie jak CATL czy Zhongji Innolight nadają indeksowi nowoczesny, wzrostowy charakter.
Atrakcyjne wyceny: Przy wskaźniku P/E poniżej 15 i wsparciu ze strony Ludowego Banku Chin (PBOC), analitycy spodziewają się dwucyfrowego wzrostu zysków (EPS) w 2026 roku, co przyciąga kapitał do funduszy ETF.
Po mieszanym pierwszym kwartale 2026 roku, chiński indeks China FTSE 50 powoli zaczyna odrabiać straty. Kontrakt CH50cash pokonuje poziom 15000 punktów i notowany jest w okolicach najwyzszych poziomó od stycznia, notując dzisiaj niemal 2% wzrostu. Wzrosty podyktowane są m.in. lepszą sytuacją na Wall Street oraz w Azji w nadziei na rozpoczęcie rozmów pokojowych między USA oraz Iranem. Warto wspomnieć, że Chiny mają spory interes w rozwiązaniu konfliktu, gdyż nie tylko są największym odbiorcom ropy z Iranu, ale pozyskują nawet 50% paliw z rejonu Zatoki Perskiej.
Warto również wspomnieć, że indeks największych 50 blue chipów z Chin przeszedł rewizję w poprzednim miesiącu. Po marcowej aktualizacji portfel mocniej skręcił w stronę technologii i przemysłu kosztem tradycyjnych banków.
- Kweichow Moutai (9,41%): Lider sektora konsumpcyjnego, wyznaczający sentyment krajowego popytu.
- CATL (8,73%): Globalny potentat baterii do aut elektrycznych; kluczowy beneficjent transformacji energetycznej.
- China Merchants Bank (4,17%): Największy bank komercyjny w koszyku, lider nowoczesnych usług finansowych.
- Zijin Mining Group (3,48%): Gigant wydobywczy zyskujący na popycie na miedź i złoto.
- Zhongji Innolight (3,44%): Spółka technologiczna dostarczająca rozwiązania dla infrastruktury AI i centrów danych.
- China Yangtze Power (3,35%): Defensywny lider sektora użyteczności publicznej.
- Ping An Insurance (3,16%): Czołowy ubezpieczyciel przechodzący restrukturyzację cyfrową.
- Foxconn Industrial Internet (3,08%): Kluczowy gracz chińskiego sektora technicznego, mocno powiązany z globalnymi łańcuchami dostaw.
Ostatnie zmiany: Do indeksu dołączyły China CSSC Holdings (przemysł stoczniowy), Suzhou TFC Optical (optyka/AI) oraz Wanhua Chemical (chemia specjalistyczna). Portfel opuściły m.in. China Everbright Bank oraz CRRC.
Fundamenty: Polityka PBOC i dyskonto wycen
Wzrosty wspiera luźna polityka Ludowego Banku Chin (PBOC). Gubernator banku Gongsheng zasygnalizował gotowość do dalszych cięć stóp procentowych i stopy rezerw obowiązkowych (RRR), aby utrzymać płynność . Jednocześnie, by zapobiec spekulacji, giełdy podniosły depozyty zabezpieczające (margin) do 100%, co promuje stabilny wzrost oparty na kapitale własnym .
Analitycy z największych instytucji finansowych z USA (Goldman Sachs, Bernstein) wskazują na atrakcyjne wyceny: wskaźnik P/E Forward znajduje się wyraźnie poniżej 15, notując nawet poziomy poniżej 10 w ostatnim czasie. Oczekuje się dwucyfrowego wzrostu EPSu w 2026 roku.
Analiza Techniczna – Kluczowe poziomy
Kontrakt CH50cash znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym i potencjalnie testuje okolice linii szyi formacji podwójnego dołka, gdzie zakres tej formacji wskazuje na poziomy bliskie 16000 punktów. Niemniej ostatnie lokalne szczyty ze stycznia znajdują się w okolicach 15700 punktów. Poziomy wsparcia to 14800 oraz 14950.
Obecne pozycjonowanie wśród spekulantów na rynku futures sugeruje przewagę pozycji długich wśród spekulantów, a co równie ważne, obserwowany jest spory wzrost zainteresowania funduszami typu ETF na duże chińskie indeksy, w tym China 50.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.