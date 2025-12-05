Wykres dnia: CHNcash (05.12.2025)

Chińskie akcje odnotowały w piątek umiarkowane odbicie, zyskując od 0,60 do 1,30%. Indeks HSCEI w Hongkongu notuje największe wzrosty. Ogólny obraz rynku pozostaje jednak mieszany — spółki z sektora nieruchomości dalej tracą na wartości, a technologiczne spółki pozostają w konsolidacji, co jednak może się zmienić po ekscytującym IPO chińskiego odpowiednika Nvidii — Moore Threads.

Również J.P. Morgan wydał ostatnio pozytywną rekomendację dla chińskich walorów. Bank wskazał na wzrost AI, poprawiające się marże, wyższe zwroty kapitału oraz przepływ krajowej płynności w stronę aktywów inwestycyjnych. J.P. Morgan prognozuje, że indeks MSCI China odbije o około 19% do 2026 r.

Wśród chińskich spółek technologicznych sentyment wspierał silny krajowy impet w produkcji chipów, wymuszony presją geopolityczną i przyspieszeniem działań Pekinu na rzecz samowystarczalności. Moore Threads — wiodący projektant układów GPU dla AI, często porównywany do Nvidii i mocno wspierany przez strategiczną politykę półprzewodnikową Chin — zanotował spektakularny debiut na giełdzie w Szanghaju, rosnąc o prawie 500% względem ceny emisyjnej po pozyskaniu około 1,1 mld USD (8 mld juanów). Wybuchowy wzrost odzwierciedla entuzjazm inwestorów, a przedłużająca się wojna handlowa z USA o chipy stwarza ze spółki ciekawą alternatywę inwestycyjną. Wyniki Moore Threads — szybki wzrost przychodów, zawężające się straty i wsparcie regulatorów — plasują firmę w gronie najbardziej widocznych beneficjentów odnowionej inicjatywy technologiczno-przemysłowej Pekinu, obok takich podmiotów jak Cambricon, Huawei, Enflame, Biren, Yangtze Memory czy ChangXin, walczących o udział w rynku po wymuszonym ograniczeniu obecności Nvidii.